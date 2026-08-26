ભાવનગરમાં ST બસ અકસ્માત સર્જી દિવાલ સાથે અથડાઇ, માતા-પુત્રીના મોત
ભાવનગરમાં એસ.ટી.બસે અકસ્માત સર્જતા માતા-પુત્રીના જીવ લઇ લીધા છે.
Published : August 26, 2026 at 6:42 PM IST
ભાવનગર: ભાવનગરમાં ગુજરાત એસ.ટી.ની બસે અકસ્માત સર્જતા ચકચાર મચી ગઇ છે. એસ.ટી સ્ટેન્ડમાંથી બહાર નીકળ્યા બાદ બસ સીધી દિવાલ સાથે ટકરાઇ હતી. આ પહેલા બસે રાહદારીઓને અડફેટે લીધા હતા. આ ઘટનામાં બે લોકોના મોત થયા છે જ્યારે એક મહિલા ઇજાગ્રસ્ત થતા તેને સારવાર માટે નજીકની હોસ્પિટલ ખસેડવામાં આવી છે.
એસ.ટી.બસ અકસ્માત સર્જી દિવાલ સાથે અથડાઇ
બાખલકા એસ.ટી.બસે અકસ્માત સર્જતા માતા-પુત્રીના જીવ લઇ લીધા છે. બસસ્ટેન્ડમાંથી બહાર નીકળ્યા બાદ બસ સીધી જ રાહદારીઓ સાથે દીવાલમાં ઘુસી ગઇ હતી. આ ઘટનામાં બે લોકોના મોત થયા છે.
ભાવનગર શહેરમાં એસ.ટી.બસસ્ટેન્ડની બહાર નીકળતાની સાથે જ વળાંક લેવાની જગ્યાએ સીધી જ સામેની દિવાલ સાથે અથડાઇ હતી. ભાવનગર સિહોર ટાણા વરલ લખેલી GJ18Z 5080 નંબરની બસ જેવી બહાર નીકળતાની સાથે જ સીધી સામેની દિવાલમાં ઘુસી ગઇ હતી. જોકે, આ બસની ઝપેટમાં ફૂટપાથ પર ઉભેલા લોકો આવી ગયા હતા જેને પગલે આસપાસના વિસ્તારના લોકો અને એસ.ટી.તંત્રનો સ્ટાફ દોડી આવ્યો હતો. અકસ્માત બાદ ઇજાગ્રસ્ત લોકોને હોસ્પિટલ ખસેડવામાં આવ્યા હતા.
આ ઘટનામાં સિહોર તાલુકાના રામધરી ગામના માતા-પુત્રીને સારવાર માટે હોસ્પિટલ ખસેડાતા હોસ્પિટલના હાજર તબીબે બન્નેને મૃત જાહેર કર્યા હતા. જ્યારે એક મહિલાની સારવાર ચાલી રહી છે.
ઘટનાને લઇને ST વિભાગનો જવાબ
આ ઘટનાને લઇને ડેપો મેનેજર હેમંત પટેલે જણાવ્યું હતું કે, અમને બસમાં કોઇ ખામી મળી નથી. બસ ભાવનગરથી બાખલકાની હતી. દિનેશભાઇ ડ્રાઇવરનું નામ છે અને પોલીસ કાર્યવાહી શરૂ છે.
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