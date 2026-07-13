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ઉના ST બસનો કંડક્ટર 2000ની લાંચ લેતા રંગેહાથ ઝડપાયો, પાર્સલ દીઠ પૈસા ઉઘરાવતો હતો

ઉના ST ડેપોના એક કંડક્ટર મચ્છીના પાર્સલ લેવા પેટે 2000 રૂપિયાની લાંચ લેતા રંગેહાથ ઝડપાયા છે.

ઉના ST બસનો કંડક્ટર 2000ની લાંચ લેતા રંગેહાથ ઝડપાયો
ઉના ST બસનો કંડક્ટર 2000ની લાંચ લેતા રંગેહાથ ઝડપાયો (ETV Bharat Gujarat)
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By ETV Bharat Gujarati Team

Published : July 13, 2026 at 1:19 PM IST

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ઉના: ઉના ST ડેપોના એક કંડક્ટર મચ્છીના પાર્સલ લેવા પેટે 2000 રૂપિયાની લાંચ લેતા રંગેહાથ ઝડપાયા છે. ગીર સોમનાથ ACB પોલીસ સ્ટેશન દ્વારા છટકુ ગોઠવી ઝડપી લેવામાં આવ્યા હતા.

ગુજરાત STના કંડક્ટર લાંચ લેતા ઝડપાયા

બનાવની વિગત જોઇએ તો આ કામના ફરિયાદીના મચ્છીના પાર્સલ 'જખો-દીવ' રૂટની એસ.ટી.બસમાં નિયમિત આવતા હતા. આ પાર્સલ બસમાં લાવવા અને ઉતારવા માટે આરોપી મનીષભાઇ મગનલાલ કાનાબાર (કંડક્ટર, એસ.ટી.ડેપો, ઉના)એ પાર્સલ દીઠ રૂપિયા 100 લેખે કૂલ 2000ની લાંચની ગેરકાયદેસર માંગણી કરી હતી. માછલીના પાર્સલ દીઠ 100 રૂપિયા નક્કી થયા હતા અને આ સેટિંગ પેટે 2000 રૂપિયાની લાંચ નક્કી થઇ હતી. ફરિયાદી આ લાંચ આપવા માંગતા ન હોવાથી તેમણે આ અંગે ACBનો સંપર્ક કર્યો હતો.

ફરિયાદના આધારે ACBની ટીમ દ્વારા 13/7/2026ના રોજ ટ્રેપ ગોઠવવામાં આવી હતી. આરોપી કંડક્ટરે ફરિયાદીને ઉના-દેલવાડા રોડ પર આવેલા સીટી બસ સ્ટેશન સ્ટોપ પાસે, ચાર થાંભલા નજીક જાહેર જગ્યા પર લાંચની રકમ આપવા બોલાવ્યા હતા.

ફરિયાદી પાસેથી આરોપીએ જેવા જ લાંચના 2000 રૂપિયા સ્વીકાર્યા કે તરત જ પૂર્વ તૈયારી સાથે વોચમાં ઉભેલી ACBની ટીમે તેને રંગેહાથ ઝડપી લીધો હતો અને લાંચની પૂરેપુરી રકમ રિકવર કરી લીધી હતી.

આ સમગ્ર ટ્રેપની કામગીરી ગીર સોમનાથ ACB પોલીસ સ્ટેશનના પોલીસ ઇન્સ્પેક્ટર એ.ડી.વાળા દ્વારા કરવામાં આવી હતી. આ ઓપરેશન જૂનાગઢ એકમના ઇન્ચાર્જ મદદનીશ નિયામક બી.કે.ગમારના સુપરવિઝન હેઠળ અને રાજકોટ ACBના નાયબ નિયામક બળદેવસિંહ વાઘેલાના સીધા માર્ગદર્શન હેઠળ સફળતાપૂર્વક પાર પાડવામાં આવ્યું હતું. હાલ આરોપી વિરૂદ્ધ ગુનો નોંધી આગળની કાયદેસરની કાર્યવાહી હાથ ધરવામાં આવી છે.

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