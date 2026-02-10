ગુજરાતનું આતિથ્ય માણીને શ્રીલંકા સરકારનું પ્રતિનિધિમંડળ થયું અભિભૂત, ગાંધીનગરમાં CM સાથે કરી મુલાકાત
પ્રથમ વખત ગુજરાતની મુલાકાતે આવેલા શ્રીલંકાના શાસક પક્ષ જનતા વિમુખ્તી પેરામુના (JVP)ના જનરલ સેક્રેટરી ટિલ્વિન સિલ્વા અને પ્રતિનિધિ મંડળે ગુજરાતનું આતિથ્ય માણીને ભાવવિભોર થયા.
Published : February 10, 2026 at 9:42 AM IST
ગાંધીનગર: મુખ્યમંત્રી ભૂપેન્દ્ર પટેલની શ્રીલંકાના શાસક પક્ષ જનતા વિમુખ્તી પેરામુના (JVP)ના જનરલ સેક્રેટરી ટિલ્વિન સિલ્વા અને પ્રતિનિધિ મંડળે ગાંધીનગર ખાતે સૌજન્ય મુલાકાત લીધી હતી.
મુખ્યમંત્રી આ ડેલીગેશનને ગુજરાત મુલાકાતમાં આવકારતાં વડાપ્રધાન નરેન્દ્રમોદીના નેતૃત્વમાં ભારત અને શ્રીલંકાના સંબંધો વધુ સુદ્રઢ થયા છે તેમજ બે દેશો વચ્ચે લાંબા ગાળાના ઐતિહાસિક અને સાંસ્કૃતિક સંબંધોને જે વધુ ગતિ મળી છે તેમાં આ બેઠક ફળદાયી બનશે તેવો વિશ્વાસ વ્યક્ત કર્યો હતો.
વાઇબ્રન્ટ સમિટ 2027માં શ્રીલંકાને પાર્ટનર કન્ટ્રી તરીકે જોડાવાનું આપ્યું આમંત્રણ
મુખ્યપ્રધાનેે ગુજરાત પોલીસી ડ્રિવન સ્ટેટ છે ત્યારે વિવિધ સેક્ટર્સની પોલીસીઝનો લાભ શ્રીલંકા પોતાના રસ ધરાવતા સેક્ટર્સ માટે લઈ શકે તે માટે રાજ્ય સરકાર અને શ્રીલંકા વચ્ચે પરસ્પર સંકલનની હિમાયત કરી હતી. મુખ્યમંત્રીએ આગામી વાઇબ્રન્ટ સમિટ 2027માં શ્રીલંકાને પાર્ટનર કન્ટ્રી તરીકે જોડાવાનું પણ આમંત્રણ પાઠવ્યું હતું.
શ્રીલંકન પ્રતિનિધિમંડળ ગુજરાત મુલાકાતથી થયાં ભાવવિભોર
JVPના જનરલ સેક્રેટરી ગુજરાત અને ભારતની તેમની આ પ્રથમ મુલાકાતથી ભાવવિભોર થયા હતા, અને ગુજરાતની પ્રગતિથી પ્રભાવિત થયાની લાગણી વ્યક્ત કરવાની સાથોસાથ ભગવાન બુદ્ધના પવિત્ર અવશેષો (રેલિક્સ) શ્રીલંકાના કોલંબોમાં યોજાયેલા પ્રદર્શન માટે ગુજરાતે આપ્યા છે, તે માટે કેન્દ્ર અને રાજ્ય સરકારનો આભાર વ્યક્ત કર્યો હતો.
તેમણે ગુજરાત-શ્રીલંકાની ઔદ્યોગિક ક્ષેત્રે ભાગીદારી અંગે પણ ઉત્કૃષ્ટતા દર્શાવી હતી અને અમૂલની તેમની મુલાકાતનો ઉલ્લેખ કરીને સહકાર ક્ષેત્ર સહિતના વિવિધ સેક્ટર્સમાં ગુજરાત પાસેથી એક્સપર્ટિઝ, નોલેજ શેરિંગ અને નો-હાઉ વિશે જાણવામાં ઊંડો રસ દાખવ્યો હતો.