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ભાવનગરમાં સરકારી ક્વાર્ટરમાંથી નકલી દારૂની ફેક્ટરી ઝડપાઇ, રેલ્વે કર્મચારી સહિત ત્રણ લોકોને પાંચ દિવસના રિમાન્ડ પર મોકલાયા

LCB પોલીસે 3 લોકોને રેલ્વેના લાલ ટાંકી પાસેના ક્વાર્ટરમાંથી નકલી દારુ બનાવવાની સાધન સામગ્રી સાથે ઝડપી લીધા છે.

ભાવનગરમાં સરકારી ક્વાર્ટરમાંથી નકલી દારૂની ફેક્ટરી ઝડપાઇ
ભાવનગરમાં સરકારી ક્વાર્ટરમાંથી નકલી દારૂની ફેક્ટરી ઝડપાઇ (ETV Bharat Gujarat)
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By ETV Bharat Gujarati Team

Published : September 14, 2026 at 12:23 PM IST

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ભાવનગર: ભાવનગર લઠ્ઠાકાંડમાં 13 લોકોના મોત બાદ પોલીસ સતર્ક થઇ છે અને નકલી દારુ બનાવતા લોકો પર નજર રાખી રહી છે. LCB પોલીસે 3 લોકોને રેલ્વેના લાલ ટાંકી પાસેના ક્વાર્ટરમાંથી નકલી દારુ બનાવવાની સાધન સામગ્રી સાથે ઝડપી લીધા છે. આ મામલે ત્રણ લોકોને ઝડપીને પાંચ દિવસના રિમાન્ડ પર મોકલવામાં આવ્યા છે.

ભાવનગરમાં નકલી દારૂની ફેક્ટરી ઝડપાઇ

બનાવની વિગત જોઇએ તો ભાવનગર LCB પોલીસને બાતમી નળી હતી કે ભાવનગર રેલવે પરા વિસ્તારમાંથી રેલવે કોલોનીમાં આવેલા ક્વાર્ટર નંબર 70માં નકલી દારુ બની રહ્યો છે, જેને પગલે પોલીસે સ્થળ ઉપર રેડ કરી હતી. આ રેડ દરમિયાન સરકારી ક્વાર્ટરમાંથી પોલીસને નકલી દારુ બનાવવાની સાધન સામગ્રી અને કેટલીક બોટલો મળી આવી હતી. પોલીસે અક્ષરાજસિંહ પ્રદીપસિંહ ગોહિલ, વિજય ઉર્ફે મયંક રાજુભાઇ મકવાણા અને જીતેન્દ્ર દિલીપભાઇ ખાવડીયાને ઝડપી લીધા હતા.

ભાવનગરમાં સરકારી ક્વાર્ટરમાંથી નકલી દારૂની ફેક્ટરી ઝડપાઇ (ETV Bharat Gujarat)

ગુન્હામાં અન્ય લોકો પણ સામેલ

LCB પોલીસે મુદ્દામાલ સાથે ત્રણ લોકોને ઝડપીને પૂછપરછ હાથ ધરી હતી જેમાં વધુ શખ્સ સામેલ હોવાના નામ ખુલ્યા હતા. પોલીસ તપાસમાં રામદેવસિંહ ઘનશ્યામસિંહ ઝઆલા, અર્જુનસિંહ સોઢા, સૂર્યપ્રતાપસિંઘ રાઠોડ (રાજસ્થાન), અજિતસિંઘ ઉર્ફે બન્ના રાઠોડ (રાજસ્થાન), શક્તિસિંહ ચકુભા રાયજાદા, ભાવેશ સોલંકી અને શરદ લીંબાભાઇ ચાવડાનુંનામ ખુલતા તમામ સામે બોરતળાવ પોલીસ સ્ટેશનમાં ધોરણસર ગુનો નોંધી આગળની તપાસ હાથ ધરી છે.

1 લાખનો મુદ્દામાલ જપ્ત

ભાવનગર LCB પોલીસે રેલવે ક્વાર્ટરમાંથી વિદેશી દારૂની બનાવટી 19 બોટલ ઝડપી લીધી છે. સ્થળ ઉપરથી પ્લાસ્ટિકની ખાલી બોટલ, બે 50 લીટરના ખાલી કેરબા, શી ગ્રામ ઇમ્પીરીયલ બ્લ્યુ રિઝર્વ ગ્રેઇન વિસ્કી લખેલી બોટલમાં લગાડવાના સ્ટીકર, ઢાંકણા ઉપરના સ્ટીકર, સ્ટીકલ લગાવેલી 19 તૈયાર બોટલ, લોખંડનું મશીન, ઢાંકણા ફિટ કરવાનું પ્રેસર મશઈન અને પાંચ મોબાઇલ મળી કૂલ 1,00,940નો મુદ્દામાલ કબ્જે લેવામાં આવ્યો છે.

પાંચ દિવસના મળ્યા રીમાન્ડ

ભાવનગર LCB પોલીસના PSI વિક્રમસિંહ જાડેજાએ ટેલીફોનિક વાતચીતમાં જણાવ્યું હતું કે, હાલમાં ત્રણ જેટલા લોકોને ઝડપીને કોર્ટમાં રજૂ કરવામાં આવ્યા હતા અને પાંચ દિવસના રીમાન્ડ મળ્યા છે. અક્ષયરાજસિંહ ગોહિલ રેલવેનો કર્મચારી છે અને IOW વિભાગમાં ખલાસી તરીકે ફરજ નિભાવે છે. જો કે હજુ વધુ કોઈ ઝડપાયા નથી.

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