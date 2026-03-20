ગીર ખાંભામાં “સ્પેરોમેન” સુરેશ મકવાણા: 200થી વધુ ચકલીઓ માટે ઘરને બનાવ્યું આશ્રયસ્થાન

સુરેશભાઈએ પોતાના ઘરનું રૂપાંતર ચકલીઓ માટે સુરક્ષિત નિવાસસ્થાન તરીકે કર્યું છે. ઘરના વિવિધ ખૂણાઓમાં તેમણે માળા (નેસ્ટ) તૈયાર કર્યા છે.

Published : March 20, 2026 at 9:10 PM IST

અમરેલી: ગીર વિસ્તારના ખાંભા ગામમાં માનવતા અને પ્રકૃતિપ્રેમનું અનોખું દૃશ્ય જોવા મળે છે. અહીં રહેતા સુરેશભાઈ મકવાણા, જેને ગામમાં લોકો “સ્પેરોમેન” તરીકે ઓળખે છે, છેલ્લા કેટલાંક સમયથી “ચકલી બચાવો અભિયાન” સાથે જોડાઈને દેશી ચકલીઓના સંરક્ષણમાં અનોખું યોગદાન આપી રહ્યા છે. તેમના આ પ્રયત્નો હવે ફળવા લાગ્યા છે, અને હાલ તેમના ઘરમાં આશરે 200થી વધુ ચકલીઓ કાયમી આશરો લઈ રહી છે.

સુરેશભાઈએ પોતાના ઘરનું રૂપાંતર ચકલીઓ માટે સુરક્ષિત નિવાસસ્થાન તરીકે કર્યું છે. ઘરના વિવિધ ખૂણાઓમાં તેમણે માળા (નેસ્ટ) તૈયાર કર્યા છે, જ્યાં ચકલીઓ નિર્ભય રીતે રહે છે, પ્રજનન કરે છે અને પોતાની સંખ્યા વધારી રહી છે. ખાસ વાત એ છે કે આ ચકલીઓ માનવોથી બિલકુલ ભયભીત નથી, પરંતુ પરિવારના સભ્યો સાથે એટલી નજીકથી રહે છે કે ઘરનું એક અંગ બની ગઈ હોય તેવું લાગે છે.

સુરેશભાઈનો સમગ્ર પરિવાર આ કાર્યમાં તેમની સાથે ખભેખભો મળી સહકાર આપે છે. તેમની દીકરીઓ જ્યારે જમવા બેસે છે અથવા ઘરમાં ફરતી હોય છે ત્યારે ચકલીઓ તરત જ તેમની પાસે આવીને બેસી જાય છે. ઘણી વખત ચકલીઓ તેમની દીકરીઓના હાથમાં બેસીને રમતી પણ જોવા મળે છે. આ દૃશ્ય માનવ અને પ્રકૃતિ વચ્ચેના અનોખા સંબંધને દર્શાવે છે.

સુરેશભાઈ નાના બચ્ચાંઓની ખાસ કાળજી લે છે. તેઓ ચકલીઓના બચ્ચાંને પોતાનાં સંતાનોની જેમ ઉછેરે છે, તેમને ખવડાવે છે અને જરૂરી સંભાળ રાખે છે. બચ્ચાંઓને સુરક્ષિત રીતે મોટા બનાવવા માટે તેઓ દિવસભર મહેનત કરે છે. તેમના આ પ્રયત્નોથી ચકલીઓની સંખ્યા સતત વધી રહી છે.

આધુનિક જીવનશૈલી અને શહેરીકરણના કારણે દેશી ચકલીઓ ધીમે ધીમે લુપ્ત થતી જઈ રહી છે. શહેરોમાં તો ચકલીઓનો ચહકાર હવે દુર્લભ બની ગયો છે. આવા સમયમાં સુરેશભાઈ મકવાણાનું “ચકલી બચાવો અભિયાન” સમાજ માટે પ્રેરણારૂપ બન્યું છે.

વિશ્વ ચકલી દિવસના અવસર પર સુરેશભાઈનો આ પ્રયાસ ખાસ નોંધપાત્ર છે. તેમની આ પહેલ માત્ર ચકલીઓના સંરક્ષણ માટે જ નહીં, પરંતુ પ્રકૃતિ પ્રત્યે પ્રેમ અને સંવેદનાનું જીવંત ઉદાહરણ પણ પૂરું પાડે છે. આજે ખાંભા ગામમાં સુરેશભાઈનું ઘર ચકલીઓ માટે એક સુરક્ષિત આશ્રય બની ગયું છે અને તેમની આ સેવા સમગ્ર સમાજ માટે પ્રેરણા સ્ત્રોત બની રહી છે.

સ્પેરોમેન સુરેશ મકવાણા
