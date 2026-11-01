મહેસાણામાં SPGનું પાટીદાર મહાસંમેલન, 1000થી વધુ દીકરા-દીકરીઓનું મેડલ આપી સન્માન
મહેસાણાના મંચ પર નીતિન પટેલ અને પરેશ ધાનાણીની કટાક્ષબાજી, "નીતિન કાકા કરમાઈ ગયા છે" નિવેદને ચર્ચા જગાવી.
Published : November 1, 2026 at 2:27 PM IST
મહેસાણા: મહેસાણા ખાતે સરદાર વલ્લભભાઈ પટેલની 151મી જન્મજયંતીની ઉજવણીના ભાગરૂપે સરદાર પટેલ ગ્રુપ (SPG) દ્વારા એક વિશાળ પાટીદાર મહાસંમેલન યોજવામાં આવ્યું હતું. આ ભવ્ય કાર્યક્રમમાં 1000થી વધુ દીકરા-દીકરીઓને મેડલ આપીને સન્માનિત કરવામાં આવ્યા હતા. આ મહાસંમેલનમાં તમામ પક્ષના ધારાસભ્યો, ઉદ્યોગપતિઓ અને સમાજના આગેવાનો ખાસ ઉપસ્થિત રહ્યા હતા.
SPG દ્વારા છેલ્લા ઘણા સમયથી ચાલી રહેલી લડાઈને વધુ વેગ આપતા સરકાર સમક્ષ સ્પષ્ટ માંગ કરવામાં આવી છે કે લગ્ન નોંધણી કાયદામાં તાત્કાલિક સુધારો કરવામાં આવે અને 'મૈત્રી કરાર' જેવા કાયદાને સંપૂર્ણપણે રદ કરવામાં આવે. આ લડાઈ માતા-પિતા અને યુવા દીકરીઓના ભવિષ્ય માટે હોવાનું જણાવતા SPGએ ચીમકી ઉચ્ચારી છે કે જો વહેલી તકે આ કાયદામાં સુધારો નહીં આવે તો ગુજરાતના તમામ જિલ્લાઓમાં રાજ્યવ્યાપી આંદોલન કરવામાં આવશે.
બીજી તરફ, આ સામાજિક મંચ પર રાજકીય નેતાઓની હળવી નિવેદનબાજી પણ ચર્ચાનો વિષય બની હતી. ગુજરાતના પૂર્વ નાયબ મુખ્યમંત્રી નીતિન પટેલે મંચ પરથી પોતાના આગવા અંદાજમાં કટાક્ષ કરતા કહ્યું હતું કે, "પરેશભાઈ ધાનાણી અને ગોપાલભાઈ નવા નવા ચૂંટાયા છે. ચારે બાજુ બધા જુઓ, મારા માટે તાલીઓ ઓછી પડી પણ આ બે માટે વધારે પડી. બોલો હવે મારે શું કરવાનું?".
નીતિન પટેલના આ કટાક્ષનો જવાબ આપતા કોંગ્રેસ નેતા પરેશ ધાનાણીએ પણ મંચ પરથી નિવેદન આપ્યું હતું. આ એક રાજકીય મંચ ન હોવાનું જણાવીને તેમણે કહ્યું હતું કે, "નીતિન કાકા કરમાઈ ગયા છે અને અમે બધા હવે નવરા થઈ ગયા છીએ." સમાજના મોભીઓ અને આગેવાનો પ્રત્યે લાગણી વ્યક્ત કરતા તેમણે ઉમેર્યું હતું કે, "પાનખર વગર લીલા પાન ખરી જાય ત્યારે ચિંતા કરે એનું નામ બાપ સરદાર."
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