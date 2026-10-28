દિવાળી-છઠ્ઠને ધ્યાનમાં રાખી અમદાવાદ-સુરત સહિતના સ્થળેથી દોડશે સ્પેશિયલ ટ્રેન, જાણો રૂટ અને સમય
દિવાળીના તહેવારોમાં મુસાફરોના ધસારાને જોતા પશ્ચિમ રેલ્વે દ્વારા સ્પેશ્યલ ટ્રેન દોડાવવામાં આવશે.
Published : October 28, 2026 at 8:55 PM IST
અમદાવાદ: દિવાળી અને છઠ્ઠ પૂજાના તહેવારો દરમિયાન ગુજરાતમાં વસતા ઉત્તર પ્રદેશ, બિહાર સહિતના રાજ્યોના લોકો મોટી સંખ્યામાં પોતાના વતન તરફ પ્રયાણ કરે છે. ખાસ કરીને સુરતના ઉધના, અમદાવાદના કાલુપુર, અસારવા અને સાબરમતી, વલસાડ તથા વડોદરા સ્ટેશનો પર મુસાફરોનો ધસારો વધે છે. આ સ્થિતિને ધ્યાનમાં રાખીને પશ્ચિમ રેલવે દ્વારા તહેવારો દરમિયાન મુસાફરોની સુવિધા માટે વિવિધ રૂટ પર વિશેષ ટ્રેનોનું આયોજન કરવામાં આવ્યું છે.
પશ્ચિમ રેલવેના PRO દ્વારા ETV Bharatને આપવામાં આવેલી માહિતી અનુસાર, 2024થી 2026 દરમિયાન દિવાળી અને છઠ્ઠ પૂજા જેવા તહેવારોમાં મુસાફરોની વધતી સંખ્યાને પહોંચી વળવા વધારાની ટ્રેનો દોડાવવાની વ્યવસ્થા કરવામાં આવી છે. ગુજરાતથી ઉત્તર પ્રદેશ, બિહાર અને અન્ય રાજ્યો તરફ જતાં મુસાફરોને વધુ વિકલ્પો મળી રહે તે માટે અલગ-અલગ રૂટ પર વિશેષ સેવાઓનું આયોજન કરાયું છે.
2026માં ગુજરાતથી ઉત્તર ભારત તરફના વિવિધ રૂટ પર વિશેષ ટ્રેનોનું આયોજન કરવામાં આવ્યું છે. આ સેવાઓમાં કાનપુર, આગ્રા, પ્રયાગરાજ, સુબેદારગંજ અને અન્ય શહેરોને જોડતા રૂટનો સમાવેશ થાય છે. ટ્રેન પ્રમાણે ફેરાની સંખ્યા, તારીખો અને સમયપત્રક અલગ હોવાથી મુસાફરોએ મુસાફરી પહેલાં અધિકૃત રેલવે સમયપત્રક તપાસવું જરૂરી છે.
ગુજરાતથી ઉત્તર પ્રદેશ તરફના વિવિધ રૂટ પર વિશેષ ટ્રેનો
તહેવારો દરમિયાન ગુજરાત અને ઉત્તર પ્રદેશ વચ્ચે મુસાફરી કરતા લોકોને વધારાનો વિકલ્પ મળી રહે તે માટે નીચેના રૂટ પર વિશેષ ટ્રેનોનું આયોજન દર્શાવવામાં આવ્યું છે:
આ રૂટમાં દક્ષિણ ગુજરાતના ઉધના અને વલસાડની સાથે અમદાવાદના અસારવા સ્ટેશનનો પણ સમાવેશ થાય છે. જોકે, દરેક ટ્રેન કઈ તારીખે દોડશે, તેના સ્ટોપેજ અને ટિકિટની ઉપલબ્ધતા અંગે મુસાફરોએ રેલવેની અધિકૃત માહિતીના આધારે આયોજન કરવું જોઈએ.
ઉધના–આગ્રા અને ઉધના–પ્રયાગરાજ રૂટ પર સેવા
સુરતના ઉધના સ્ટેશન પરથી ઉત્તર પ્રદેશ તરફ જતાં મુસાફરોની સંખ્યા તહેવારોમાં નોંધપાત્ર રીતે વધે છે. આ માંગને ધ્યાનમાં રાખીને ઉધના સાથે જોડાયેલા વિવિધ રૂટ પર વિશેષ ટ્રેનોનું આયોજન કરવામાં આવ્યું છે.
ઉધના–આગ્રા કેન્ટ સ્પેશિયલ ટ્રેન નંબર 01908ને 25 નવેમ્બર, 2026 સુધી અને પરત આવતી આગ્રા કેન્ટ–ઉધના ટ્રેન નંબર 01907ને 24 નવેમ્બર સુધી ચલાવવાની વિગતો દર્શાવવામાં આવી છે.
આ ઉપરાંત, ઉધના–પ્રયાગરાજ સ્પેશિયલ ટ્રેન નંબર 04106ને 30 નવેમ્બર સુધી અને પ્રયાગરાજ–ઉધના ટ્રેન નંબર 04105ને 29 નવેમ્બર સુધી લંબાવવાની માહિતી પણ ઉપલબ્ધ છે.
સુબેદારગંજ–ઉધના સ્પેશિયલ ટ્રેન નંબર 04156 માટે 20 ઑક્ટોબરથી 27 નવેમ્બર વચ્ચે મંગળવાર અને શુક્રવારે ફેરા રાખવામાં આવ્યા હતા. પરત આવતી ટ્રેન નંબર 04155 માટે 19 ઑક્ટોબરથી 26 નવેમ્બર વચ્ચે સોમવાર અને ગુરુવારે સંચાલન દર્શાવવામાં આવ્યું હતું.
અસારવા–પ્રયાગરાજ સાપ્તાહિક સ્પેશિયલ ટ્રેન
અમદાવાદના અસારવા સ્ટેશનથી ઉત્તર પ્રદેશ તરફ જતા મુસાફરો માટે અસારવા–પ્રયાગરાજ જંક્શન સાપ્તાહિક સ્પેશિયલ ટ્રેન નંબર 04166ની પણ વ્યવસ્થા કરવામાં આવી હતી. આ ટ્રેન અસારવાથી દર ગુરુવારે સવારે 8:45 વાગ્યે ઉપડી બીજા દિવસે સવારે 10:35 વાગ્યે પ્રયાગરાજ પહોંચવાની હતી. આ સેવા 22 ઑક્ટોબરથી 26 નવેમ્બર, 2026 દરમિયાન નિર્ધારિત કરવામાં આવી હતી.
પરત આવતી ટ્રેન નંબર 04165 પ્રયાગરાજથી દર બુધવારે સવારે 5 વાગ્યે ઉપડી બીજા દિવસે સવારે 5:45 વાગ્યે અસારવા પહોંચવાની હતી. આ સેવા 21 ઑક્ટોબરથી 25 નવેમ્બર, 2026 દરમિયાન દર્શાવવામાં આવી હતી.
વડોદરા ડિવિઝનથી પણ વધારાની ટ્રેનો
દિવાળી અને છઠ્ઠ પૂજાને ધ્યાનમાં રાખીને વડોદરા ડિવિઝન દ્વારા પણ વિવિધ રૂટ પર ફેસ્ટિવલ સ્પેશિયલ ટ્રેનોનું આયોજન કરવામાં આવ્યું હતું. આ સેવાઓ વડોદરા અને પ્રતાપનગરને ગોરખપુર, મઉ, લાલકુઆં, ચાર્લાપલ્લી અને કોલકાતા જેવા શહેરો સાથે જોડે છે.
વડોદરા–ગોરખપુર સાપ્તાહિક સ્પેશિયલ ટ્રેન વડોદરાથી દર સોમવારે સાંજે 7 વાગ્યે ઉપડી બીજા દિવસે રાત્રે 11:30 વાગ્યે ગોરખપુર પહોંચવાની હતી. પરત આવતી ટ્રેન દર બુધવારે સવારે 5 વાગ્યે ગોરખપુરથી ઉપડી બીજા દિવસે સવારે 8:35 વાગ્યે વડોદરા પહોંચવાની હતી.
પ્રતાપનગરથી મઉ, લાલકુઆં, ચાર્લાપલ્લી અને કોલકાતા તરફ પણ વિશેષ ટ્રેનોનું આયોજન દર્શાવવામાં આવ્યું હતું. આ ટ્રેનોના ઉપડવાના દિવસો, સમય અને સંચાલનની તારીખો અલગ-અલગ હોવાથી મુસાફરોએ મુસાફરી પહેલાં રેલવેનું અધિકૃત સમયપત્રક ચકાસવું જોઈએ.
વલસાડથી પ્રયાગરાજ માટે વિશેષ ટ્રેન
દક્ષિણ ગુજરાતના મુસાફરો માટે વલસાડ–પ્રયાગરાજ જંક્શન સુપરફાસ્ટ સાપ્તાહિક સ્પેશિયલ ટ્રેન નંબર 04190/04189ની પણ વ્યવસ્થા કરવામાં આવી હતી.
ટ્રેન નંબર 04190 વલસાડથી દર સોમવારે રાત્રે 8 વાગ્યે ઉપડી બીજા દિવસે સાંજે 7:50 વાગ્યે પ્રયાગરાજ પહોંચવાની હતી. આ સેવા 26 ઑક્ટોબરથી 30 નવેમ્બર, 2026 દરમિયાન ચલાવવાની હતી.
પરત આવતી ટ્રેન નંબર 04189 પ્રયાગરાજથી દર રવિવારે સવારે 6:10 વાગ્યે ઉપડી બીજા દિવસે સવારે 6 વાગ્યે વલસાડ પહોંચવાની હતી. તેના મુખ્ય સ્ટોપેજમાં નવસારી, ભેસ્તાન, વ્યારા, નંદુરબાર, અમલનેર, ભુસાવલ, ઇટારસી, જબલપુર, કટની, સતના અને માણિકપુરનો સમાવેશ થતો હતો.
ઉધના સ્ટેશન પર ભીડ નિયંત્રણ માટે ખાસ વ્યવસ્થા
તહેવારો દરમિયાન વિશેષ ટ્રેનો દોડાવવાની સાથે સ્ટેશનો પર મુસાફરોની ભીડને નિયંત્રિત કરવી પણ રેલવે માટે મહત્ત્વપૂર્ણ છે. સુરતના ઉધના સ્ટેશન પર મુસાફરોની વધતી સંખ્યાને ધ્યાનમાં રાખીને યાત્રી સેવા કેન્દ્ર અને મુસાફરોને વ્યવસ્થિત રીતે એકત્રિત રાખવા માટે હોલ્ડિંગ વિસ્તાર જેવી વ્યવસ્થાઓ કરવામાં આવી છે.
સ્ટેશન પર ભીડનું નિરીક્ષણ, મુસાફરોની અવરજવરનું વ્યવસ્થાપન અને સુરક્ષા માટે RPF તથા GRPના કર્મચારીઓની તૈનાતી જેવી કામગીરી પણ મહત્ત્વપૂર્ણ બને છે. તહેવારો દરમિયાન એકસાથે મોટી સંખ્યામાં મુસાફરો સ્ટેશન પર પહોંચે ત્યારે તેમને વ્યવસ્થિત રીતે ટ્રેનમાં ચઢાવી શકાય તે માટે આ પ્રકારની વ્યવસ્થા ઉપયોગી બને છે.
મુસાફરોએ શું ધ્યાન રાખવું?
રેલવે દ્વારા જાહેર કરવામાં આવતી વિશેષ ટ્રેનોની તારીખો, ફેરા અને સમયપત્રક અલગ-અલગ હોઈ શકે છે. કેટલીક ટ્રેનો સાપ્તાહિક હોય છે, જ્યારે કેટલીક નિર્ધારિત તારીખોએ જ દોડાવવામાં આવે છે. તેથી મુસાફરોએ ટિકિટ બુક કરતાં પહેલાં ટ્રેન નંબર, ઉપડવાનો દિવસ, સ્ટોપેજ અને ટિકિટની ઉપલબ્ધતા ચકાસવી જોઈએ.ટિકિટ બુકિંગ માટે IRCTCની અધિકૃત વેબસાઇટ અથવા એપનો ઉપયોગ કરી શકાય છે. અનરિઝર્વ્ડ સ્પેશિયલ ટ્રેનો માટે બુકિંગની શરતો અલગ હોઈ શકે છે, તેથી મુસાફરી પહેલાં તેની પણ પુષ્ટિ કરવી જરૂરી છે.દિવાળી અને છઠ્ઠ પૂજા દરમિયાન ગુજરાતમાંથી ઉત્તર ભારત તરફ જતા મુસાફરોને વધુ સુવિધા મળે તે માટે પશ્ચિમ રેલવે દ્વારા વિવિધ રૂટ પર વિશેષ ટ્રેનોનું આયોજન કરવામાં આવ્યું છે. મુસાફરોએ અંતિમ સમયપત્રક અને સંચાલનની તારીખો માટે રેલવેની સત્તાવાર જાહેરાતને જ આધાર માનવો જોઈએ.
આ પણ વાંચો: