જન્માષ્ટમીને લઈ ગાંધીનગર–દ્વારકા વચ્ચે સ્પેશિયલ ટ્રેન દોડશે, 3થી 5 સપ્ટેમ્બર સુધી 6 ફેરા
ગાંધીનગર-દ્વારકા વચ્ચે ટ્રેન દોડાવવાનો નિર્ણય કરવામાં આવ્યો છે. 3થી 5 સપ્ટેમ્બર વચ્ચે સ્પેશ્યલ ટ્રેન દોડાવવાનું આયોજન કરવામાં આવ્યું છે
Published : September 3, 2026 at 7:26 PM IST
અમદાવાદ: જન્માષ્ટમીના તહેવારને ધ્યાનમાં રાખીને ભારતીય પશ્ચિમ રેલ્વેએ મુસાફરો માટે મહત્ત્વનો નિર્ણય કર્યો છે. ગાંધીનગર-દ્વારકા વચ્ચે ટ્રેન દોડાવવાનો નિર્ણય કરવામાં આવ્યો છે. 3થી 5 સપ્ટેમ્બર વચ્ચે સ્પેશ્યલ ટ્રેન દોડાવવાનું આયોજન કરવામાં આવ્યું છે. આ ટ્રેન 6 ફેરા મારશે.
ગાંધીનગર-દ્વારકા વચ્ચે દોડશે સ્પેશ્યલ ટ્રેન
જન્માષ્ટમીના તહેવારને ધ્યાનમાં રાખીને દ્વારકા જતા શ્રદ્ધાળુઓ અને મુસાફરો માટે પશ્ચિમ રેલવે દ્વારા ખાસ ટ્રેન દોડાવવાનો નિર્ણય લેવામાં આવ્યો છે. મુસાફરોની વધતી માંગ અને સુવિધાને ધ્યાનમાં રાખીને ગાંધીનગર કેપિટલ–દ્વારકા વચ્ચે જન્માષ્ટમી સ્પેશિયલ ટ્રેન 3, 4 અને 5 સપ્ટેમ્બર 2026 દરમિયાન બંને દિશામાં દોડશે. જન્માષ્ટમીના તહેવારને ધ્યાનમાં રાખીને 3 દિવસ માટે ગાંધીનગર કેપિટલથી દ્વારકા વચ્ચે આ ટ્રેન દોડશે.
#AhmedabadRailInfo #TrainInfo #JanmashtmiSpecial@WesternRly to run Janmashtami Special Train between Gandhinagar Capital (Ahmedabad) & Dwarka via Chandlodiya B, Ambli Road.@drmadiwr @wrdrmrjt @RailMinIndia. https://t.co/VItqy4ekqy pic.twitter.com/PM2u407feI— Ahmedabad Junction (@AhmedabadWR) September 2, 2026
ટ્રેન નંબર 09521 ગાંધીનગર કેપિટલ–દ્વારકા સ્પેશિયલ ગાંધીનગર કેપિટલથી રાત્રે 8 વાગ્યે ઉપડશે અને બીજા દિવસે સવારે 5:50 વાગ્યે દ્વારકા પહોંચશે. જ્યારે ટ્રેન નંબર 09522 દ્વારકા–ગાંધીનગર કેપિટલ સ્પેશિયલ દ્વારકાથી સવારે 6:50 વાગ્યે ઉપડશે અને સાંજે 5 વાગ્યે ગાંધીનગર કેપિટલ પહોંચશે. બંને દિશામાં મળીને આ સ્પેશિયલ ટ્રેનના કુલ 6 ફેરા રહેશે.
આ ટ્રેન બંને દિશામાં ચાંદલોડિયા બી, આંબલી રોડ, વિરમગામ, લખતર, સુરેન્દ્રનગર, થાન, વાંકાનેર, રાજકોટ, હાપા, જામનગર, કાનાલુસ, ખંભાળિયા અને ભાટિયા સહિતના સ્ટેશનો પર રોકાશે.
જન્માષ્ટમી દરમિયાન દ્વારકામાં મોટી સંખ્યામાં ભક્તો પહોંચતા હોવાથી ટ્રેનમાં ભીડ વધવાની શક્યતા છે. મુસાફરોની સુવિધા માટે આ સ્પેશિયલ ટ્રેનમાં તમામ કોચ જનરલ કેટેગરીના અનારક્ષિત રહેશે.
ટ્રેનના સમય, રૂટ, સ્ટોપેજ અને કોચની વિગતવાર માહિતી માટે મુસાફરો ભારતીય રેલવેની અધિકૃત ઇન્ક્વાયરી વેબસાઇટ પર તપાસ કરી શકશે.
https://www.enquiry.indianrail.gov.in
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