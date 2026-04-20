બંગાળ વિધાનસભા ચૂંટણી માટે સુરતથી ટ્રેન રવાના થઇ, 5000 મતદારોને મોકલવાનું આયોજન
બંગાળ વિધાનસભા ચૂંટણી માટે 5000 મતદારોને વિનામુલ્યે કોલકાતા પહોંચાડવાનું આયોજન કરાયું છે.
Published : April 20, 2026 at 12:21 PM IST
સુરત: પશ્ચિમ બંગાળ વિધાનસભા ચૂંટણીમાં સુરતમાં વસતા મતદારો મતદાન કરી શકે તે માટે તેમણે ટ્રેનમાં મફત મોકલવાનું આયોજન કરવામાં આવ્યું છે. ભાજપ અને સુરત બંગાળી સમાજના સંયુક્ત ઉપક્રમે મતદારોને કોલકાતા મોકલવામાં આવી રહ્યા છે. ભાજપે બંગાળના શ્રમિકોના મતો અંકે કરવા કમર કસી છે. સુરતના ઉધના રેલવે સ્ટેશનથી 1300થી વધુ મતદારોને લઇને પ્રથમ 'વોટર સ્પેશ્યલ' ટ્રેન પશ્ચિમ બંગાળ રવાના થઇ હતી.
5000 મતદારોને બંગાળ મોકલવાનું આયોજન
સુરતના ઉધના રેલવે સ્ટેશનના પ્લેટફોર્મ નંબર 5 પર હાથમાં તિરંગા અને જય શ્રી રામના નારા સાથે બંગાળી મતદારો ટ્રેનમાં સવાર થયા હતા. સુરત ભાજપ કાર્યાલય અને 'સુરત બંગાળી સમાજ'ના સંયુક્ત ઉપક્રમે આ અભિયાન ચલાવવામાં આવી રહ્યું છે. કૂલ 4 સ્પેશ્યલ ટ્રેન દ્વારા અંદાજે 5000 જેટલા મતદારોને વિનામુલ્યે કોલકાતા પહોંચાડવાનું આયોજન કરાયું છે. 1300 મતદારો સાથે પ્રથમ ટ્રેન ઉધનાથી કોલકાતા જવા માટે રવાના થઇ હતી. હવે બીજી ટ્રેન 24 એપ્રિલના રોજ રવાના થશે.
સુરત બંગાળી સમાજના અગ્રણી સદાનંદ રાઉતે જણાવ્યું હતું કે, "આ માત્ર ટ્રેન નથી, પણ એક 'પરિવર્તન યાત્રા' છે. શ્રમિક વર્ગ આર્થિક સંકડામણ અને ટિકિટ ન મળવાને કારણે મતદાનથી વંચિત રહી જતો હોય છે, તેમને પોતાના મતાધિકારનો ઉપયોગ કરાવવા આ ખાસ વ્યવસ્થા કરાઇ છે."
હીરા ઉદ્યોગ સાથે જોડાયેલા શ્રમિક અરુણ મંડલે જણાવ્યું હતું કે, "બંગાળમાં અત્યારે સિન્ડિકેટ રાજ અને લૂંટફાટ ચાલે છે. અમે ઈચ્છીએ છીએ કે જે રીતે ઉત્તર પ્રદેશમાં કાયદો અને વ્યવસ્થા સુધરી છે, તેવી જ રીતે ભાજપ શાસનમાં બંગાળમાં પણ સુધારો આવે." એસી કોચમાં ફ્રી મુસાફરી મળતા કારીગરોમાં પણ ભારે ખુશી જોવા મળી હતી.
મહત્ત્વપૂર્ણ છે કે, સુરતમાં અંદાજે 2.5 લાખથી વધુ બંગાળી લોકો વસે છે, જેઓ ડાયમંડ, જ્વેલરી અને ટેક્સટાઇલ માર્કેટ સાથે સંકળાયેલા છે. ભાજપને આશા છે કે સુરતથી જઈ રહેલા આ હજારો મતદારો માત્ર પોતાનો વોટ જ નહીં આપે, પરંતુ પોતાના ગામ અને પરિવારમાં પણ ભાજપની તરફેણમાં માહોલ તૈયાર કરશે.
