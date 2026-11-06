'ટિકિટ લઈને આવ્યા, કલાકો સુધી બેસાડ્યા અને ટ્રેન જતી રહી', અમદાવાદથી છઠ્ઠ પૂજા માટે વતન જતા મુસાફરોની વેદના
છઠ્ઠ પૂજા માટે વતન જવા મુસાફરોમાં દોડધામ, અમદાવાદથી 70થી વધુ સ્પેશિયલ ટ્રેન દોડાવાઇ; અનેક મુસાફરો ટ્રેન ચુક્યા
Published : November 6, 2026 at 1:42 PM IST
અમદાવાદ: દિવાળી અને છઠ્ઠ પૂજાના તહેવારને લઇને ગુજરાતથી યુપી અને બિહાર અને બંગાળ તરફ મુસાફરોની સંખ્યામાં વધારો થયો છે. વધતી ભીડને પહોંચી વળવા પશ્ચિમ રેલ્વેના અમદાવાદ મંડળ દ્વારા અમદાવાદ, સાબરમતી અને અસારવા સ્ટેશનથી 70થી વધુ વિશેષ ટ્રિપનું આયોજન કરાયું છે. મુસાફરોની સુવિધા અને સુરક્ષા માટે વધારાના RPF જવાનો, CCTV મોનિટરિંગ અને હોલ્ડિંગ એરિયા સહિતની વ્યવસ્થાઓ કરવામાં આવી છે.
'ટિકિટ લઈને આવ્યા, કલાકો સુધી બેસાડ્યા અને ટ્રેન જતી રહી'
ઉત્તર પ્રદેશના સંતોષ કુમારે અમદાવાદ રેલવે સ્ટેશન પર થયેલી મુશ્કેલી અંગે પોતાની નારાજગી વ્યક્ત કરી હતી. તેમણે જણાવ્યું કે તેઓ મઉ જવા માટે ટિકિટ લઈને આવ્યા હતા, પરંતુ પ્રશાસને તેમને બહાર રોકી રાખ્યા હતા. તેમને એવું કહેવામાં આવ્યું હતું કે મુસાફરોને ટ્રેનમાં બેસાડ્યા બાદ જ જવા દેવામાં આવશે. આ આશ્વાસનના આધારે તેઓ રાહ જોતા રહ્યા, પરંતુ ટ્રેન જતી રહ્યા બાદ તેમને હવે ટ્રેન નથી અને તમે જતા રહો એવું કહેવામાં આવ્યું હોવાનો તેમનો આક્ષેપ છે. સંતોષ કુમારે કહ્યું હતું કે, "અમે મઉ જવા માટે આવ્યા હતા. ટિકિટ પણ લઈ લીધી હતી. પ્રશાસને બહાર રોકી રાખ્યા અને કહ્યું હતું કે તમને ટ્રેનમાં બેસાડીને જ મોકલીશું. અમે ત્યાં જ રાહ જોતા રહ્યા. જ્યારે ટ્રેન જતી રહી, ત્યારબાદ અમને કહેવામાં આવ્યું કે હવે ટ્રેન નથી, તમે જતા રહો."
તેમણે વધુમાં જણાવ્યું કે તેમને સાબરમતી જઈને ટ્રેન પકડવાનું કહેવામાં આવ્યું હતું. જોકે, અમદાવાદથી ટિકિટ લીધા બાદ અચાનક બીજા સ્ટેશન પર જવાનું તેમના માટે મુશ્કેલ હતું. જો ત્યાં પહોંચ્યા બાદ પણ ટ્રેન ન મળે તો ફરીથી દોડધામ અને ખર્ચનો સામનો કરવો પડે તેવી ચિંતા તેમણે વ્યક્ત કરી હતી.
'સવારે 6 વાગ્યાથી રાહ જોઈ, 9:15ની ટ્રેન નીકળી ગઈ'
વારાણસી જવા નીકળેલા જ્ઞાનચંદ ગુપ્તાએ પણ વ્યવસ્થાને લઈને સવાલો ઉઠાવ્યા હતા. તેમણે જણાવ્યું કે છઠ્ઠ પૂજા તેમના પરિવાર માટે વર્ષનો અત્યંત મહત્ત્વનો તહેવાર છે અને આ જ કારણથી તેઓ વતન જઈ રહ્યા હતા. તેમના જણાવ્યા મુજબ, તેઓ સવારે 6 વાગ્યે રેલવે સ્ટેશન પર લાઇનમાં ઊભા રહ્યા હતા. પોલીસકર્મીઓએ ટ્રેન હજી આવી નથી તેમ કહી તેમને નીચે બેસાડ્યા હતા, જ્યારે તેમના કહેવા પ્રમાણે પ્લેટફોર્મ નંબર 9 પર ટ્રેન ઊભી હતી.
જ્ઞાનચંદ ગુપ્તાના જણાવ્યા મુજબ, તેમને ખાતરી આપવામાં આવી હતી કે ગમે તે થાય, તમામ મુસાફરોને ટ્રેનમાં બેસાડીને જ મોકલવામાં આવશે. પરંતુ જ્યારે તેમને નીચેના ભાગમાંથી ઉપર લાવવામાં આવ્યા ત્યાં સુધીમાં 9:15ની ટ્રેન નીકળી ગઈ હતી. તેમણે દાવો કર્યો હતો કે ત્યાં અંદાજે 500 જેટલા મુસાફરો હતા અને ટ્રેન છૂટી જતાં મુસાફરોએ પોલીસકર્મીઓ સમક્ષ નારાજગી વ્યક્ત કરી હતી.
તેમણે કહ્યું હતું કે, "અમે સવારે 6 વાગ્યાથી બેઠા હતા. અમને કહેવામાં આવ્યું હતું કે તમને અહીંથી મોકલીશું, પરંતુ જ્યારે ઉપર લાવવામાં આવ્યા ત્યારે ટ્રેન જતી રહી હતી. હવે અમને કહેવામાં આવે છે કે સાબરમતી જાઓ. સાબરમતીની ટ્રેન 10:55 વાગ્યે હતી અને અહીંથી નીકળતાં 10 વાગી ગયા હતા. ટ્રાફિકમાં સમયસર કેવી રીતે પહોંચીએ?"
જ્ઞાનચંદે વધુમાં જણાવ્યું હતું કે તેઓ ઓટો રિક્ષા રિઝર્વ કરીને આવ્યા હતા, જેના માટે રૂ.800 ચૂકવ્યા હતા. ટ્રેન છૂટી જતાં ઓટોનો ખર્ચ પણ તેમના માટે નુકસાનરૂપ બન્યો હતો. તેમણે સવાલ ઉઠાવ્યો હતો કે જો અનરિઝર્વ્ડ ટિકિટ ધરાવતા મુસાફરોને ટ્રેનમાં બેસાડવાની વ્યવસ્થા નહોતી તો તેમને લાંબા સમય સુધી રાહ શા માટે જોવડાવવામાં આવી?
'છઠ્ઠ પૂજા માટે તૈયારી કરવી છે, સમય અહીં જ બગડી રહ્યો છે'
લીલાવતીએ પણ છઠ્ઠ પૂજા માટે વતન જવાની પોતાની ઉતાવળ અને સ્ટેશન પર થયેલી મુશ્કેલી અંગે વાત કરી હતી. તેઓ પોતાના ભાઈના ઘરે આવ્યા હતા અને ત્યાંથી છઠ્ઠ પૂજા માટે વતન જવા નીકળ્યા હતા. તેમના જણાવ્યા મુજબ, તેઓ સવારે 6 વાગ્યે સ્ટેશન પર આવી ગયા હતા. તેમને આશ્વાસન આપવામાં આવ્યું હતું કે તમામ મુસાફરોને ટ્રેનમાં બેસાડ્યા બાદ જ ટ્રેન રવાના કરવામાં આવશે. લીલાવતીએ જણાવ્યું હતું કે, "અમે ટિકિટ લઈને પૂજા કરવા જવા માટે આવ્યા છીએ. અમને બહાર લાઇનમાં ઊભા રાખ્યા અને કહ્યું કે બધા મુસાફરોને બેસાડ્યા પછી જ ટ્રેન છોડવામાં આવશે. અમે તેમના પર વિશ્વાસ રાખીને બેઠા રહ્યા, પરંતુ પછી ટ્રેન જતી રહી. હવે અમને કહેવામાં આવે છે કે સાબરમતી જઈને ટ્રેન પકડો."
એક જ દિવસમાં ઉત્તર ભારત તરફ જતી 10 ટ્રેન ચલાવવામાં આવી
બીજી તરફ, અમદાવાદ મંડળના DRM વેદ પ્રકાશે સ્ટેશન પર કરવામાં આવેલી વ્યવસ્થાઓ અંગે માહિતી આપતાં જણાવ્યું હતું કે, દિવાળી અને છઠ્ઠ પૂજાને ધ્યાનમાં રાખીને રેલવે દ્વારા વધારાની વ્યવસ્થા કરવામાં આવી છે. DRMના જણાવ્યા મુજબ, સ્ટેશન પર કામ ચાલુ હોવા છતાં તહેવારોમાં મુસાફરોની વધતી સંખ્યાને પહોંચી વળવા માટે ખાસ આયોજન કરવામાં આવ્યું છે. તેમણે જણાવ્યું કે એક જ દિવસમાં પૂર્વ અને ઉત્તર ભારત તરફ જતી કુલ 10 ટ્રેનો ચલાવવામાં આવી હતી, જેમાં બે અનરિઝર્વ્ડ ટ્રેનો અને એક સ્પેશિયલ જનરલ ક્લાસ ટ્રેનનો સમાવેશ થાય છે.
ભીડને નિયંત્રિત કરવા માટે અમદાવાદ સ્ટેશન પર કુલ પાંચ હોલ્ડિંગ એરિયા બનાવવામાં આવ્યા છે. ટિકિટ કાઉન્ટરની આસપાસ બે હોલ્ડિંગ એરિયા ઉપરાંત અન્ય સ્થળોએ પણ મુસાફરોને રોકવાની વ્યવસ્થા કરવામાં આવી છે. સરસપુર તરફ બુલેટ ટ્રેનના સ્ટ્રક્ચરના પ્રથમ માળે પણ એક હોલ્ડિંગ એરિયા બનાવવામાં આવ્યો છે. DRMએ જણાવ્યું કે સ્ટેશન પરિસરમાં અંદાજે 160 CCTV કેમેરા દ્વારા સતત દેખરેખ રાખવામાં આવે છે અને કંટ્રોલ રૂમમાંથી ભીડની સ્થિતિનું મોનિટરિંગ કરવામાં આવે છે.
તેમણે વધુમાં જણાવ્યું કે લગભગ 100 જેટલા વધારાના કર્મચારીઓ અને સુરક્ષાકર્મીઓની મદદ લેવામાં આવી છે. તેમાં RPF, સ્ટેશન સ્ટાફ, કોમર્શિયલ વિભાગ, TTE, સ્કાઉટ્સ એન્ડ ગાઇડ્સ, સ્વસહાય જૂથો અને NGOના સભ્યોનો સમાવેશ થાય છે. લાંબા સમયથી રાહ જોતા મુસાફરોને પીવાનું પાણી, બિસ્કિટ અને ખાવાની વસ્તુઓ આપવાની વ્યવસ્થા પણ અમદાવાદ અને સાબરમતી સ્ટેશન પર કરવામાં આવી રહી છે.
200 મુસાફરો વધ્યા તો સાબરમતીથી ટ્રેનમાં બેસાડ્યા
DRM વેદ પ્રકાશે ગોરખપુર જતી ટ્રેનના એક પ્રસંગનો ઉલ્લેખ કરતાં જણાવ્યું હતું કે, અમદાવાદથી ગોરખપુર જતી ટ્રેન આશરે 9થી 9:15 વાગ્યાની આસપાસ રવાના થઈ ત્યારે મુસાફરોની સંખ્યા ઉપલબ્ધ વ્યવસ્થા કરતાં આશરે 200 જેટલી વધારે હતી. આવી સ્થિતિમાં તમામ મુસાફરોને અમદાવાદથી જ મોકલવા માટે અલગ ટ્રેન આપવી શક્ય નહોતી. તેથી વધારાના મુસાફરોને સાબરમતી સ્ટેશન મોકલી ત્યાંથી 10:15 વાગ્યે જતી ગોરખપુરની ટ્રેનમાં બેસાડવામાં આવ્યા હતા. DRMના જણાવ્યા મુજબ, જો આ વ્યવસ્થા ન કરવામાં આવી હોત તો મુસાફરોને આગળની ટ્રેનની રાહ જોવી પડત. તેમણે કહ્યું કે માત્ર 200 મુસાફરો માટે અલગ ટ્રેન ચલાવવાને બદલે તેમને સાબરમતી લઈ જઈને ત્યાંથી ઉપલબ્ધ ટ્રેનમાં બેસાડવાનો નિર્ણય લેવામાં આવ્યો હતો.
અમદાવાદ, સાબરમતી અને અસારવામાં તહેવારો માટે 70થી વધુ વિશેષ ટ્રિપ
પશ્ચિમ રેલવેના અમદાવાદ મંડળ દ્વારા દિવાળી અને છઠ્ઠ પૂજા દરમિયાન મુસાફરોની વધતી ભીડને ધ્યાનમાં રાખીને વિવિધ ગંતવ્ય સ્થાનો માટે 70થી વધુ વિશેષ ટ્રિપ ચલાવવામાં આવી રહી છે. અમદાવાદ, સાબરમતી અને અસારવા સ્ટેશનો પર ભીડ નિયંત્રણ, સુરક્ષા અને મુસાફરોની સુવિધા માટે અલગ-અલગ વ્યવસ્થાઓ કરવામાં આવી છે.
મંડળ દ્વારા સાબરમતી–લાલકુઆં, અસારવા–કાનપુર સેન્ટ્રલ, અસારવા–આગરા કેન્ટ, ભુજ–બાન્દ્રા ટર્મિનસ, અમદાવાદ–મંગલુરૂ જંક્શન, સાબરમતી–હરિદ્વાર, અમદાવાદ–દરભંગા, ગાંધીધામ–ભાગલપુર, સાબરમતી–પ્રયાગરાજ, અમદાવાદ–મુંબઈ સેન્ટ્રલ, અમદાવાદ–માલદા ટાઉન, અસારવા–પ્રયાગરાજ અને અમદાવાદ–રાજગીર સહિતના રૂટ પર વિશેષ ટ્રેનોનું સંચાલન કરવામાં આવી રહ્યું છે. આ ઉપરાંત મુખ્ય ટ્રેનોમાં વધારાના કોચ પણ જોડવામાં આવ્યા છે.
અમદાવાદ સ્ટેશન પર 55, સાબરમતી પર 40 અને અસારવા સ્ટેશન પર 15 વધારાના RPF જવાનોની તૈનાતી કરવામાં આવી છે. ત્રણેય સ્ટેશનો પર અધિકારીઓ અને કર્મચારીઓની 24 કલાક ડ્યુટી ગોઠવવામાં આવી છે. અમદાવાદ સ્ટેશન પર 119 અને સાબરમતી સ્ટેશન પર 121 CCTV કેમેરા દ્વારા દેખરેખ રાખવામાં આવી રહી છે. અમદાવાદ સ્ટેશન પર વધુ 60 CCTV કેમેરા લગાવવાનો પ્રસ્તાવ પણ મોકલવામાં આવ્યો છે. સાદા વસ્ત્રોમાં પણ RPFના જવાનોને તૈનાત કરવામાં આવ્યા છે.
સાબરમતી સ્ટેશન પર ટિકિટ કાઉન્ટરથી લઈને હોલ્ડિંગ એરિયા અને પ્લેટફોર્મ સુધી મુસાફરોને કતારબદ્ધ રીતે લઈ જવાની વ્યવસ્થા કરવામાં આવી છે. PA સિસ્ટમ અને લાઉડ હેલર દ્વારા મુસાફરોને ધક્કામુક્કી ન કરવા, ટ્રેનના દરવાજા કે પગથિયાં પર ઊભા રહીને મુસાફરી ન કરવા અને અજાણ્યા લોકો પાસેથી ખાદ્યપદાર્થો કે પીણાં ન સ્વીકારવા અંગે સતત સૂચનાઓ આપવામાં આવી રહી છે. મહિલા મુસાફરો, દિવ્યાંગજનો, વરિષ્ઠ નાગરિકો અને બાળકો સાથે મુસાફરી કરતા લોકોને પ્રાથમિકતા આપવાની પણ વ્યવસ્થા કરવામાં આવી છે.
મુસાફરોની ફરિયાદો એ પણ દર્શાવે છે કે માત્ર વ્યવસ્થા ઊભી કરવી પૂરતી નથી મુસાફરોને સ્પષ્ટ માહિતી મળે, તેમની ટ્રેન છૂટી ન જાય અને એક સ્ટેશનથી બીજા સ્ટેશન સુધી દોડધામ ન કરવી પડે. મુસાફરો માટે ટ્રેન પકડવી માત્ર મુસાફરી નથી વર્ષભર રાહ જોવાયેલા છઠ્ઠી માઈના પર્વે પોતાના પરિવાર સુધી પહોંચવાની આશા છે.
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