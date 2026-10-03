સુરેન્દ્રનગર: વઢવાણમાં મૂક-બધિર શાળામાં વિદ્યાર્થીઓના શોષણ બાદ ગૃહમાતાની ધરપકડ
બાળકો પાસે રાત્રે 12 વાગ્યા સુધી ઘરકામ કરાવતા હોવાનો આક્ષેપ, મૂક-બધિર બાળકો પાસે મજૂરી, ભૂખ્યા રાખવાના આરોપ, ગૃહમાતા અને અટેન્ડન્ટ વિરુદ્ધ ગુનો નોંધાયો.
Published : October 3, 2026 at 1:54 PM IST
સુરેન્દ્રનગર: વઢવાણ શહેરના નવા જંક્શન વિસ્તારમાં આવેલી માનવ સેવા સંઘ સંચાલિત ગ્રાન્ટેડ મૂક-બધિર શાળામાં વિદ્યાર્થીઓ સાથે અમાનવીય વ્યવહાર અને શોષણ થતું હોવાની ગંભીર ફરિયાદો સામે આવ્યા બાદ તંત્ર હરકતમાં આવ્યું છે. આ મામલે વઢવાણ પ્રાંત અધિકારી અને તેમની ટીમ દ્વારા શાળામાં અચાનક તપાસ હાથ ધરવામાં આવી હતી, જેમાં અનેક ચોંકાવનારા તથ્યો બહાર આવ્યા છે.
છેલ્લા ઘણા સમયથી આ મૂક-બધિર શાળામાં વિદ્યાર્થીઓ સાથે ગેરવર્તન થતું હોવાની ખાનગી રાહે ફરિયાદો મળી રહી હતી. ખાસ કરીને મૂક-બધિર હોવાને કારણે બાળકો પોતાની વેદના કોઈને કહી શકતા ન હતા, જેનો ગેરલાભ શાળાના કેટલાક જવાબદાર વ્યક્તિઓ દ્વારા ઉઠાવવામાં આવતો હોવાનો આક્ષેપ છે. આ ફરિયાદોને ગંભીરતાથી લઈને વઢવાણ પ્રાંત કચેરી દ્વારા એક ટીમની રચના કરી શાળામાં તપાસ કરવામાં આવી હતી.
તપાસમાં બહાર આવ્યા ચોંકાવનારા તથ્યો
તપાસ દરમિયાન સામે આવ્યું છે કે શાળામાં અભ્યાસ કરતા દિવ્યાંગ વિદ્યાર્થીઓને અવારનવાર માનસિક ત્રાસ આપવામાં આવતો હતો. નજીવી બાબતોમાં તેમને માર મારવામાં આવતો હતો અને પૂરતું ભોજન પણ આપવામાં આવતું ન હતું. સૌથી ગંભીર બાબત એ છે કે આ નાના બાળકો પાસે રાત્રિના 12 વાગ્યા સુધી ઘરકામ સહિતના અંગત કામો કરાવવામાં આવતા હતા. શાળા એ ભણવા માટેની જગ્યા છે, પરંતુ અહીં બાળકો પાસે મજૂરી કરાવવામાં આવતી હોવાના આક્ષેપોથી સમગ્ર જિલ્લામાં ચકચાર મચી ગઈ છે.
આ ઉપરાંત તપાસમાં આર્થિક ગેરરીતિઓ પણ સામે આવી છે. આ શાળા ગ્રાન્ટેડ હોવાની સાથે સાથે અનેક દાતાઓ દ્વારા પણ આ શાળાને દાનમાં રોકડ રકમ તેમજ અનાજ, કપડાં અને અન્ય જીવનજરૂરી ચીજવસ્તુઓ આપવામાં આવે છે. આ દાન વિદ્યાર્થીઓના કલ્યાણ માટે હોય છે. પરંતુ તપાસમાં એવું સામે આવ્યું છે કે આ દાનની વસ્તુઓનો અને રકમનો ઉપયોગ વિદ્યાર્થીઓ માટે કરવાને બદલે અંગત સ્વાર્થ માટે કરવામાં આવતો હતો. દાતાઓના વિશ્વાસ સાથે છેતરપિંડી થતી હોવાનું પણ પ્રાથમિક તપાસમાં જણાયું છે.
ગૃહમાતા સોનલબેન ચૌહાણની ધરપકડ
સમગ્ર મામલે સૌથી મોટી કાર્યવાહી શાળાની ગૃહમાતા સોનલબેન ચૌહાણ સામે કરવામાં આવી છે. વિદ્યાર્થીઓના શોષણમાં તેમની મુખ્ય ભૂમિકા હોવાની ફરિયાદો મળતાં પોલીસ દ્વારા તેમની ધરપકડ કરવામાં આવી છે. ગૃહમાતા તરીકે તેમની ફરજ બાળકોની માતાની જેમ કાળજી લેવાની હતી, પરંતુ તેના બદલે તેમના દ્વારા જ બાળકોને ત્રાસ આપવામાં આવતો હોવાનું સામે આવતા લોકોમાં ભારે રોષ જોવા મળી રહ્યો છે.
આ ઉપરાંત શાળામાં ફરજ બજાવતા અટેન્ડન્ટ પ્રશાંત ભટ્ટ સામે પણ કાયદેસરની કાર્યવાહી હાથ ધરવામાં આવી છે. તેમની પણ આ ગેરરીતિમાં સંડોવણી હોવાનું તપાસમાં ખુલ્યું છે. બંને વિરુદ્ધ જુવેનાઇલ જસ્ટિસ એક્ટ સહિતની ગંભીર કલમો હેઠળ ગુનો નોંધવાની પ્રક્રિયા હાથ ધરવામાં આવી છે.
વિદ્યાર્થીઓના નિવેદનો અને સંયુક્ત તપાસ
હાલમાં તંત્ર દ્વારા શાળાના તમામ વિદ્યાર્થીઓના નિવેદનો લેવાની કામગીરી શરૂ કરવામાં આવી છે. જિલ્લા બાળ સુરક્ષા અધિકારી, સમાજ સુરક્ષા વિભાગ અને શિક્ષણ વિભાગની સંયુક્ત ટીમ દ્વારા શાળાના રેકોર્ડ, રસોડું, છાત્રાલય અને અન્ય વ્યવસ્થાઓની ઝીણવટભરી તપાસ કરવામાં આવી રહી છે. વિદ્યાર્થીઓને હાલમાં સુરક્ષિત સ્થળે ખસેડવામાં આવ્યા છે અને તેમને કાઉન્સેલિંગ આપવામાં આવી રહ્યું છે.
સામાજિક સંગઠનોમાં નારાજગી અને કડક પગલાંની માંગ
આ ઘટના સામે આવ્યા બાદ વઢવાણ સહિત સમગ્ર સુરેન્દ્રનગર જિલ્લાના સામાજિક સંગઠનોમાં ભારે નારાજગી જોવા મળી રહી છે. લોકોની માંગ છે કે આવી સંસ્થાઓનું નિયમિત ઓડિટ થવું જોઈએ અને દિવ્યાંગ બાળકોની સુરક્ષા માટે કડક નિયમો બનાવવા જોઈએ. તંત્ર દ્વારા જણાવવામાં આવ્યું છે કે આ મામલે કોઈને પણ છોડવામાં આવશે નહીં અને તપાસ પૂર્ણ થયા બાદ વધુ કડક પગલાં લેવામાં આવશે.
સુરેન્દ્રનગરના ડેપ્યુટી કલેક્ટર એમ.જે. ભરવાડ દ્વારા દરોડા પાડવામાં આવ્યા હતા અને ચેકિંગ કરવામાં આવતા સામે આવ્યું હતું કે સંસ્થામાં રહેતા બાળકોને માનસિક ત્રાસ આપવામાં આવતો હતો, તેમને ભૂખ્યા રાખવામાં આવતા હતા. ગૃહમાતા દ્વારા તેમની પાસે માલિશ કરાવવામાં આવતું હતું અને ઘરકામ પણ કરાવવામાં આવતું હતું. 50થી વધુ વિદ્યાર્થીઓ ત્યાં રહેતા હતા. ભૂખ્યા રાખી અને માનસિક ત્રાસ આપવામાં આવતો હતો અને ગૃહમાતા બાળકો પાસે માલિશ કરાવતી હતી અને ગંદું જમાડવામાં આવતું હોવાનું પણ સામે આવ્યું છે. ત્યારે આ અંગે ગુનો દાખલ કરી વધુ તપાસ હાથ ધરવામાં આવી છે. પ્રશાંત ભટ્ટ નામનો સંચાલક દારૂ પીતો હોવાનું પણ તપાસમાં સામે આવ્યું છે.
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