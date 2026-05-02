41 ગ્રામ MD ડ્રગ્સ સાથે ઝડપાયેલા સ્પેશિયલ NDPS કોર્ટે આરોપીને 8 વર્ષની કેદ સજા ફટકારી, 1 લાખનો દંડ
આરોપીની પાસેથી આશરે 41 ગ્રામ જેટલું MD ડ્રગ્સ જપ્ત કરવામાં આવ્યું હતું, જેની બજાર કિંમત અંદાજે ₹4.31 લાખ થાય છે
Published : May 2, 2026 at 8:40 PM IST
અમદાવાદ: નશીલા પદાર્થોના ગેરકાયદેસર વેપાર સામે મહત્વપૂર્ણ ચુકાદામાં NDPS કોર્ટે આરોપીને 8 વર્ષની સખત કેદ અને ₹1 લાખનો દંડ ફટકાર્યો છે. આ કેસ મુજબ વર્ષ 2023માં કારંજ પોલીસ સ્ટેશન ખાતે NDPS એક્ટ અંતર્ગત ગુનો નોંધાયો હતો.
આરોપી શાહિદ કુરેશી જે દરિયાપુરનો રહેવાસી છે, તેના વિરુદ્ધ આ કાર્યવાહી હાથ ધરવામાં આવી હતી. કેસની સુનાવણી સ્પેશિયલ NDPS કોર્ટમાં ચાલી હતી, જેમાં જજ વી.બી. રાજપૂતે સરકારી વકીલ દિલીપસિંહ એમ. ઠાકોર દ્વારા રજૂ કરાયેલા પુરાવા, સાક્ષીઓ અને દલીલોને ધ્યાનમાં રાખીને આરોપીને દોષિત જાહેર કર્યો હતો. તપાસ દરમિયાન સામે આવ્યું હતું કે લોકલ ક્રાઈમ બ્રાન્ચને બાતમી મળી હતી કે લાલ દરવાજા પાસે આવેલા પેટ્રોલ પંપ નજીક એક વ્યક્તિ MD ડ્રગ્સ સાથે ઉભો છે. આ માહિતીના આધારે પોલીસે રેડ કરીને આરોપી શાહિદ કુરેશીને ઝડપી પાડ્યો હતો. તપાસ દરમિયાન આરોપીની પાસેથી આશરે 41 ગ્રામ જેટલું MD ડ્રગ્સ જપ્ત કરવામાં આવ્યું હતું, જેની બજાર કિંમત અંદાજે ₹4.31 લાખ થાય છે.
તપાસમાં વધુમાં સામે આવ્યું કે આ નશીલો જથ્થો આરોપી ઇમરાન પઠાણ નામના વ્યક્તિ પાસેથી લાવ્યો હતો અને તેને છૂટક વેચાણ માટે રાખ્યો હતો. કોર્ટે નોંધ્યું હતું કે, આરોપી સામે અગાઉ પણ 17 ગુનાઓ નોંધાયેલા છે, જે તેની ગુનાહિત પ્રવૃત્તિઓને દર્શાવે છે. સાથે જ કોર્ટે અવલોકન કરતાં જણાવ્યું હતું કે આજના યુવાનો નશાની લતના કારણે બરબાદ થઈ રહ્યા છે, જેથી આવા ગુનાઓમાં સંડોવાયેલા આરોપીઓને કડક સજા આપવી જરૂરી છે. આ આધારે કોર્ટએ આરોપીને 8 વર્ષની સખત કેદ અને ₹1 લાખનો દંડ ફટકાર્યો છે.
આ પણ વાંચો: