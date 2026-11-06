ભાવનગર: દિવાળીની ખરીદી માટે આવતી મહિલાઓ માટે ફ્રી પાર્કિંગની ખાસ વ્યવસ્થા, ટોઇંગની ચિંતા પણ દૂર
ભાવનગર મહાનગરપાલિકા દ્વારા ઘોઘા ગેટ ચોક પાસે આવેલા મહિલા બાગમાં મહિલાઓ માટે ફ્રી પાર્કિંગની વ્યવસ્થા કરવામાં આવી છે.
Published : November 6, 2026 at 8:15 AM IST
ભાવનગર: દિવાળીના તહેવારને લઇને બજારમાં ખરીદી માટે લોકોની ભીડ જોવા મળી રહી છે. બજારમાં આવતી મહિલાઓ માટે સૌથી મોટી ચિંતા વાહન પાર્કિંગની હોય છે. આ ચિંતાનો હવે અંત આવ્યો છે. ભાવનગર મહાનગરપાલિકા દ્વારા ઘોઘા ગેટ ચોક પાસે આવેલા મહિલા બાગમાં મહિલાઓ માટે ફ્રી પાર્કિંગની વ્યવસ્થા કરવામાં આવી છે. અગિયારસથી ભાઇબીજ સુધી મળનારી આ સુવિધાથી મહિલાઓમાં ખુશી જોવા મળી રહી છે.
અગિયારસથી લઈને ભાઈબીજ સુધી ફ્રી પાર્કિંગ
ભાવનગર શહેરના ઘોઘા ગેટ ચોકમાં આવેલા મહિલા બાગમાં મહિલાઓ માટે ફ્રી પાર્કિંગ શરૂ કરવામાં આવ્યું છે. ભાવનગરના મેયર ઉષાબેને જણાવ્યું હતું કે, બજારમાં તહેવારોની સિઝનમાં ભીડભાડ રહે છે અને મહિલાઓને કોઇ અગવડ ઊભી ન થાય તે માટે મહાનગરપાલિકા દ્વારા ફ્રી પાર્કિંગની વ્યવસ્થા કરવામાં આવી છે. 5 નવેમ્બરથી ભાઇબીજ સુધીના પાર્કિંગની વ્યવસ્થા કરાઇ છે. મહિલાઓ બજારમાં વધુ જતી હોય છે અને ખરીદી માટે આવતી હોય છે.
બજારમાં અન્ય પાર્કિંગની વ્યવસ્થા
ભાવનગર શહેરમાં મુખ્ય બજારમાં ઘોઘાગેટ વિસ્તારમાં ગંગાજળિયા તળાવમાં તેમજ બસ સ્ટેન્ડ સામેના મલ્ટીલેવલ પાર્કિંગ બિલ્ડીંગમાં પાર્કિંગની વ્યવસ્થા પણ છે. આમ છતાં મહાનગરપાલિકાએ મહિલાઓ માટેના અલગ પાર્કિંગની વ્યવસ્થા કરી છે. જોકે આ બંને પાર્કિંગની જગ્યાઓ ઉપર પૈસા આપવા પડે છે. દિવાળીના સમયમાં ખાસ મહિલાઓ માટે છેલ્લા ઘણા વર્ષોથી મહાનગરપાલિકા દ્વારા અલગ પાર્કિંગ વ્યવસ્થા કરવામાં આવે છે જેના ભાગરૂપે આ વર્ષે પણ ખાસ વ્યવસ્થા કરવામાં આવતા મહિલાઓમાં ખુશી જોવા મળી હતી.
બજારમાં આવતી મહિલાઓએ શું કહ્યું?
પાર્કિંગનો લાભ લેનાર વિભાબેન ડાભીએ જણાવ્યું હતું કે, મને ખ્યાલ નહોતો બજારમાં ઓછું આવું છું. ગંગાજળિયા તળાવમાં ગઈ ત્યારે ચોકીદારે કહ્યું અહીંયા જગ્યા નથી સામે મહિલા બાગમાં જાઓ ત્યાં ફ્રી પાર્કિંગ છે. અહીંયા બેન ઉભા હતા તેમણે કહ્યું લાઈનમાં મુકજો એટલે આપણે સહકાર આપીએ. જોકે અહીં સરસ પાર્કિંગ બની ગયું છે પણ ત્યાં થોડીવાર એમ થયું હતું ક્યાં પાર્કિંગ કરીશ?
ફ્રી પાર્કિંગથી ટોઇંગની ચિંતા દૂર થઇ
બજારમાં આડેધડ પાર્કિંગને કારણે ટ્રાફિક પોલીસ પણ સતર્ક રહે છે અને વાહન ટોઇંગનો ડર રહે છે. મહિલાબાગમાં પાર્કિંગ માટે આવેલી યુવતી ગ્રેવા ભટ્ટીએ જણાવ્યું હતું કે, મારૂં માનવું સારૂં છે કારણ કે અહીં દિવાળીની સિઝન છે ક્યાંય પાર્કિંગની જગ્યા મળતી નથી અને પાર્કિંગના મનફાવે તેવા પૈસા લેવામાં આવે છે. અહીં ફ્રીમાં પાર્કિંગની વ્યવસ્થા કરવામાં આવતા ટોઇંગની ચિંતા દૂર થઇ છે.
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