ETV Bharat / state

માનવો પર હુમલો કરનારા સિંહો માટે સરકારનો મોટો નિર્ણય, આંબરડી સફારી પાર્કમાં 100 હેક્ટરમાં બનશે ખાસ નિવાસસ્થાન

માનવ હુમલામાં સંડોવાયેલા સિંહોને આ ક્ષેત્રમાં તેમની કુદરતી હેબિટેટ અંતર્ગત રાખવામાં આવશે.

આંબરડી સફારી પાર્ક
આંબરડી સફારી પાર્ક (Gujarat Government)
author img

By ETV Bharat Gujarati Team

Published : August 9, 2026 at 10:41 PM IST

2 Min Read
Choose ETV Bharat

ગાંધીનગર: ગુજરાત સરકારના વન વિભાગે માનવ હુમલામાં સંડોવાયેલા સિંહોને ખાસ નિયુક્ત ઘેરામાં રાખવાનો નિર્ણય લીધો છે. વન વિભાગે આંબરડી સફારી પાર્કમાં 100 હેક્ટરમાં ફેલાયેલું એક ખાસ ઘેરો બનાવવાનું કામ શરૂ કર્યું છે. માનવ હુમલામાં સંડોવાયેલા સિંહોને તેમના કુદરતી નિવાસસ્થાનમાં આ ઘેરામાં રાખવામાં આવશે. આ ઉદ્યાન અમરેલી જિલ્લાના ધારીમાં સ્થિત ગીર સંરક્ષિત વિસ્તારનો અનામત વન વિસ્તાર છે.

આ બાબતે મુખ્ય વન સંરક્ષક અને વન દળના વડા ડૉ. જયપાલ સિંહ, IFS એ જણાવ્યું હતું કે, “માનવ હુમલામાં સામેલ સિંહોને આંબરડી સફારી પાર્ક ખાતે નિયુક્ત વિસ્તારમાં વાડ કરીને યોગ્ય વાતાવરણમાં રાખવામાં આવશે. આ કાર્ય માટે જરૂરી સૂચનાઓ જારી કરવામાં આવી છે, અને જરૂરી કાર્ય શરૂ કરવામાં આવ્યું છે.”

વન વિભાગ દ્વારા વન્યજીવનનું વૈજ્ઞાનિક સ્થળાંતર
માનવ-વન્યજીવન સંઘર્ષ ઘટાડવા, પ્રાણીઓ માટે સલામત રહેઠાણ પૂરું પાડવા, પર્યાવરણીય સંતુલન જાળવવા અને પ્રજાતિઓના લાંબા ગાળાના સંરક્ષણને સુનિશ્ચિત કરવા માટે, વન વિભાગ સમયાંતરે વન્યજીવનનું વૈજ્ઞાનિક સ્થળાંતર કરે છે.

જંગલી પ્રાણીઓના સ્થળાંતર પાછળ સામાન્ય રીતે ઘણા કારણો હોય છે. જ્યારે કોઈ પ્રાણી ગામ અથવા વસ્તીવાળા વિસ્તારમાં પ્રવેશ કરે છે, ત્યારે તેને સુરક્ષિત રીતે પકડીને જંગલમાં પાછું છોડી દેવામાં આવે છે. વધુમાં, ઘાયલ અથવા બીમાર પ્રાણીઓની સારવાર, વસ્તી વ્યવસ્થાપન અને યોગ્ય રહેઠાણ પૂરું પાડવા માટે સ્થળાંતર કરવામાં આવે છે. સિંહો અને દીપડાઓના કિસ્સામાં, તેઓ ઘણીવાર ખેતરો અથવા રહેણાંક વિસ્તારોમાં ભટકાઈ જાય છે, અને તેથી તેમને પકડીને સુરક્ષિત અભયારણ્ય અથવા વન વિસ્તારોમાં છોડી દેવામાં આવે છે. મગરોના કિસ્સામાં, જ્યારે તેઓ તળાવો અથવા નદી કિનારાની આસપાસ માનવ વસાહતો પાસે જોવા મળે છે, ત્યારે તેમને સુરક્ષિત જળાશયોમાં ખસેડવામાં આવે છે.

આંબરડી સફારી પાર્ક પ્રવાસીઓ માટે એક મુખ્ય આકર્ષણ તરીકે ઉભરી આવ્યું છે
અમરેલી જિલ્લામાં ધારી નજીક સ્થિત, આંબરડી સફારી પાર્ક ગુજરાતનું એક મહત્વપૂર્ણ વન્યજીવન પર્યટન સ્થળ છે. આશરે 365 હેક્ટરમાં ફેલાયેલો, આ ઉદ્યાન મુલાકાતીઓને ગીરના કુદરતી વાતાવરણનો અનુભવ કરાવે છે. એશિયાટિક સિંહો, દીપડા, ચિતલ, નીલગાય, ચિંકારા, મોર અને વિવિધ પ્રજાતિના પક્ષીઓની સાથે અહીં સંરક્ષણ પણ કરવામાં આવે છે.

2017 માં સ્થાપિત, આંબરડી સફારી પાર્ક વન્યજીવન સંરક્ષણને પ્રોત્સાહન આપવા અને પ્રકૃતિ વિશે જાગૃતિ વધારવાના ઉદ્દેશ્યથી વિકસાવવામાં આવ્યો છે. આધુનિક સફારી સુવિધાઓ, લીલાછમ કુદરતી વાતાવરણ અને ગીરના વન્યજીવનને નજીકથી અનુભવવાની તક સાથે, આ ઉદ્યાન દર વર્ષે મોટી સંખ્યામાં પ્રવાસીઓને આકર્ષે છે. સ્થાનિક રોજગારને પ્રોત્સાહન આપવાની સાથે, આ ઉદ્યાન અમરેલી જિલ્લામાં ઇકો-ટુરિઝમના વિકાસમાં પણ મહત્વપૂર્ણ યોગદાન આપી રહ્યું છે. આંબરડી સફારી પાર્ક વન્યજીવનમાં રસ ધરાવતા પ્રવાસીઓ માટે એક મુખ્ય આકર્ષણ તરીકે ઉભરી આવ્યું છે.

આ પણ વાંચો:

  1. ગીર ગઢડાના ઇટવાયા ગામ નજીક રહીમશા પીરની દરગાહે વનરાજની લટાર! જુઓ વાયરલ વીડિયો
  2. 'મારો ય એક જમાનો હતો કોણ માનશે'?, પાલનપુરમાં નવાબી શાસનનો 'રાજગઢી' મહેલ નામશેષ થવાના આરે

TAGGED:

AMBARDI SAFARI PARK
LION ATTACK
GUJARAT GOVERNMENT
આંબરડી સફારી પાર્ક
AMBARDI SAFARI PARK

Quick Links / Policies

સંપાદકની પસંદ

ETV Bharat Logo

Copyright © 2026 Ushodaya Enterprises Pvt. Ltd., All Rights Reserved.