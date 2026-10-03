સુરતમાં મતદાર યાદી સુધારણા માટે ખાસ ઝુંબેશ: 11 ઓક્ટોબરથી ચાર રવિવારે વિશેષ કેમ્પ યોજાશે
આ ચારેય દિવસોમાં જિલ્લાના તમામ 5113 મતદાન મથકો પર BLO સવારે 10થી સાંજે 5 સુધી ઉપસ્થિત રહેશે અને નાગરિકોની અરજીઓ સ્વીકારશે
Published : October 3, 2026 at 10:26 PM IST
સુરત: જિલ્લામાં ચૂંટણી પંચની માર્ગદર્શિકા મુજબ મતદાર યાદીના સતત સુધારણા (Continuous Updation) અંતર્ગત નવા મતદારોની નોંધણી અને નામ ઉમેરવા તેમજ સુધારા-વધારા માટે એક વિશેષ ઝુંબેશની જાહેરાત કરવામાં આવી છે. જિલ્લા કલેક્ટર અને જિલ્લા ચૂંટણી અધિકારી તેજસ પરમારે આ અંગે પત્રકાર પરિષદ યોજીને વિસ્તૃત વિગતો આપી હતી
11 ઓક્ટોબરથી વિશેષ ઝુંબેશનો પ્રારંભ
જિલ્લા ચૂંટણી અધિકારી તેજસ પરમારે જણાવ્યું હતું કે, સુરત જિલ્લામાં સતત મતદાર યાદી સુધારણા અન્વયે બાકી રહી ગયેલા અથવા નવા/પ્રથમ વખત પાત્ર બનેલા નાગરિકો માટે ખાસ ઝુંબેશ હાથ ધરવામાં આવશે. આ માટે ઓક્ટોબર અને નવેમ્બર મહિનાના કુલ ચાર રવિવારો પર વિશેષ કેમ્પ યોજાશે:
11 ઓક્ટોબર
- 18 ઓક્ટોબર
- 25 ઓક્ટોબર
- 1 નવેમ્બર
મતદાન મથકો પર BLO હાજર રહેશે
આ ચારેય નિર્ધારિત દિવસો દરમિયાન સુરત જિલ્લાના તમામ 5113 મતદાન મથકો પર બૂથ લેવલ ઓફિસર્સ (BLO) સવારે ૧૦:૦૦ વાગ્યાથી સાંજે ૫:૦૦ વાગ્યા સુધી ઉપસ્થિત રહેશે અને નાગરિકોની અરજીઓ સ્વીકારશે.
સુરત જિલ્લાનું વહીવટી માળખું:
સુરત જિલ્લામાં કુલ 16 વિધાનસભા મતવિસ્તારો આવેલા છે, જેમાં દરેક વિધાનસભા માટે એક ઈલેક્ટોરલ રજીસ્ટ્રેશન ઓફિસર (ERO) ની નિમણૂક કરવામાં આવી છે. તેમજ સમગ્ર જિલ્લામાં કુલ 5113 મતદાન મથકો અને તેટલી જ સંખ્યામાં BLOs કાર્યરત છે.
1950 હેલ્પલાઈન નંબર પર સંપર્ક કરો
જિલ્લા ચૂંટણી અધિકારીએ સુરત જિલ્લાના તમામ મતદારોને અપીલ કરી છે કે જે નાગરિકોએ મતદાર યાદીમાં નવા નામ દાખલ કરવા કે સુધારા કરાવવાના બાકી હોય, તેઓ ઉપરોક્ત તારીખોએ પોતાના મતદાન મથકની મુલાકાત લઈને BLO નો સંપર્ક કરે. આ ઉપરાંત, મતદાર યાદીને લગતી કોઈપણ મૂંઝવણ કે પ્રશ્ન માટે જિલ્લાના હેલ્પલાઈન નંબર ૧૯૫૦ (1950) પર સંપર્ક કરીને જરૂરી માહિતી મેળવી શકાશે.
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