અમદાવાદમાં ચાર દિવસ SIR માટે વિશેષ કેમ્પ, મતદારો વાંધા-હક-દાવાઓ રજૂ કરી શકશે
અમદાવાદ જિલ્લામાં 48 લાખ મતદારોનું ડિજિટાઇઝેશન કરવામાં આવ્યું, ચાર દિવસ 5524 મતદાન મથકો પર વિશેષ કેમ્પનું આયોજન
Published : December 26, 2025 at 9:04 PM IST
અમદાવાદ: અમદાવાદમાં મતદાર યાદી ખાસ સઘન સુધારણા ઝૂંબેશ (SIR)નો બીજો તબક્કો ચાલી રહ્યો છે. જિલ્લા ચૂંટણી તંત્ર દ્વારા આગામી 27, 28 ડિસેમ્બર તેમજ 3, 4 જાન્યુઆરી 2026ના રોજ સવારે 10થી સાંજે 5 વાગ્યા સુધી જિલ્લાનાં તમામ 5524 મતદાન મથકો પર વિશેષ કેમ્પનું આયોજન કરવામાં આવ્યું છે.
મહત્ત્વપૂર્ણ છે કે, ભારતના ચૂંટણી પંચ દ્વારા 1-1-2026ની લાયકાતની તારીખે ગુજરાત સહિત 12 રાજ્યોમાં મતદાર યાદીની ખાસ સંક્ષિપ્ત સુધારણા (SIR)ની બીજા તબક્કાની કામગીરી હાલ પ્રક્રિયામાં છે. જેમાં મતદારો પોતાના વાંધા તેમજ હક-દાવાઓ રજૂ કરી શકે છે.
જે અંતર્ગત, અમદાવાદ જિલ્લા ચૂંટણી તંત્ર દ્વારા તમામ 21 વિધાનસભા મતવિસ્તારોમાં વિશેષ કેમ્પનું આયોજન કરવામાં આવ્યું છે. જે મતદારનું નામ ડ્રાફ્ટ મતદાર યાદીમાં નથી અથવા તો વિગતમાં કોઈ સુધારો જરૂરી છે, તો આ ખાસ કેમ્પ દરેક મતદાર માટે મહત્ત્વની તક છે.
આ ચારેય દિવસ દરમિયાન દરેક મતદાન મથક પર BLO (Booth Level Officer) હાજર રહેશે, જેઓ મતદારોને રજૂ કરવાના જરૂરી પુરાવા અને દસ્તાવેજો અંગે માર્ગદર્શન આપશે. તદુપરાંત, નવાં નામ નોંધાવવા માટે ફોર્મ-6, નામ કમી કરવા માટે ફોર્મ-7 અને સુધારા-વધારા કે સ્થળાંતર માટે ફોર્મ-8 સ્થળ પર જ ઉપલબ્ધ રહેશે.
અમદાવાદ જિલ્લામાં એક પણ લાયક મતદારનું નામ મતદાર યાદીમાંથી બાકાત ન રહે, તે માટે જિલ્લા ચૂંટણી અધિકારી અને કલેક્ટર સુજીત કુમાર દ્વારા આ વિશેષ કેમ્પનો મહત્તમ લાભ લેવા તમામ નાગરિકોને અપીલ કરવામાં આવી છે.
અમદાવાદ જિલ્લામાં 48 લાખ મતદારોનું ડિજિટાઇઝેશન કરવામાં આવ્યું
અમદાવાદ જિલ્લામાં ચૂંટણી તંત્ર દ્વારા મતદારયાદી ખાસ સઘન સુધારણા ઝૂંબેશ (SIR) અંતર્ગત 100 ટકા કામગીરી પૂર્ણ કરવામાં આવી છે. આ સંદર્ભે જિલ્લા ચૂંટણી અધિકારી અને કલેક્ટર સુજીત કુમારે SIRની ડ્રાફ્ટ મતદારયાદી પ્રસિદ્ધ કરતાં જણાવ્યું કે જિલ્લાના કુલ 62,59,620 મતદારો પૈકી 48,06,811 મતદારોના એન્યુમરેશન ફોર્મનું ડિજિટાઇઝેશન કરવામાં આવ્યું છે.
આ પણ વાંચો: