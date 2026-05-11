જુનાગઢ સિવિલ હોસ્પિટલમાં મહિલાઓ માટે વિશેષ રક્તદાન કેમ્પનું આયોજન, ગેરમાન્યતાઓને દૂર કરી મહિલાઓને કરાઈ પ્રોત્સાહિત
આજે દિવસ દરમિયાન 125 જેટલા લોહીના યુનિટ મહિલા રક્તદાતાઓ પાસેથી એકત્ર કરવાનું લક્ષ્ય રાખવામાં આવ્યું હતું.
Published : May 11, 2026 at 6:03 PM IST
જુનાગઢ: જુનાગઢ સિવિલ હોસ્પિટલ ખાતે આજે મહિલાઓ માટે વિશેષ રક્તદાન કેમ્પનું આયોજન કરવામાં આવ્યું હતું. નર્સિંગ વિભાગ સાથે જોડાયેલી મહિલાઓએ રક્તદાન કરીને કેમ્પને સફળ બનાવવામાં મહત્ત્વની ભૂમિકા ભજવી હતી.
આ કેમ્પનો મુખ્ય ઉદ્દેશ્ય મહિલાઓને રક્તદાન પ્રવૃત્તિ સાથે જોડવાનો હતો. આજે દિવસ દરમિયાન 125 જેટલા લોહીના યુનિટ મહિલા રક્તદાતાઓ પાસેથી એકત્ર કરવાનું લક્ષ્ય રાખવામાં આવ્યું હતું. સિવિલ હોસ્પિટલના તબીબોએ પણ રક્તદાન કરીને અન્ય લોકોને પ્રેરણા આપી હતી.
મહિલાઓની ભાગીદારી વધારવાનો ઉદ્દેશ્ય
સામાન્ય રીતે રક્તદાન કેમ્પોનું આયોજન નિયમિતપણે થતું રહે છે, જેમાં લોહીની અછતને પહોંચી વળવા માટે સ્ટોક વધારવાનો હેતુ હોય છે. પરંતુ આ વખતે ખાસ મહિલાઓ માટે આયોજિત કેમ્પનો ઉદ્દેશ્ય એ હતો કે રક્તદાનમાં મહિલાઓની સંખ્યા વધે. સામાન્ય રીતે પુરુષ રક્તદાતાઓની સરખામણીમાં મહિલા રક્તદાતાઓની સંખ્યા ખૂબ જ ઓછી હોય છે.
મહિલા રક્તદાતાઓએ વાત કરી
કેમ્પમાં ભાગ લેનાર મહિલા રક્તદાતાઓ ખુશી અને રીમાએ ઈટીવી ભારત સાથે વાત કરતાં જણાવ્યું હતું કે, "સામાન્ય રીતે મહિલા રક્તદાતાઓની સંખ્યા ખૂબ ઓછી હોય છે. મહિલાઓ પણ પુરુષોની જેમ રક્તદાન કરે તેવા ઉદ્દેશ્યથી આ કેમ્પનું આયોજન કરવામાં આવ્યું છે."
તેમણે વધુમાં કહ્યું કે ઘણી મહિલાઓ રક્તદાન પ્રત્યે જાગૃત છે, પરંતુ "શરીરમાં નબળાઈ આવી જશે", "શરીર જાડું થઈ જશે" જેવી અનેક ગેરમાન્યતાઓને કારણે તેઓ રક્તદાન કરતી નથી. આવી ગેરમાન્યતાઓને દૂર કરીને મહિલાઓને પ્રોત્સાહિત કરવા માટે આ વિશેષ કેમ્પનું આયોજન કરવામાં આવ્યું હતું.
કેન્સર સર્જને પણ કર્યું રક્તદાન
જુનાગઢ સિવિલ હોસ્પિટલના કેન્સર વિભાગના નિષ્ણાત તબીબ ડૉ. અજય પરમારે પણ આ કેમ્પમાં ભાગ લઈને મહિલાઓને પ્રેરણા આપી હતી. ડૉ. પરમારે અત્યાર સુધીમાં પોતાના જીવનમાં 100 વખત રક્તદાન કરી ચૂક્યા છે.
ડૉ. અજય પરમારે જણાવ્યું હતું કે, "રક્તદાન એ સેવા છે. જો કોઈનું જીવન બચાવી શકાય તો આનાથી વધુ સારું કામ બીજું કોઈ નથી. દરેક વ્યક્તિએ રક્તદાન જેવી મહાન પ્રવૃત્તિમાં જોડાવું જોઈએ."
આ પણ વાંચો: