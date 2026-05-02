ETV Bharat / state

સક્કરબાગ પ્રાણી સંગ્રહાલયમાં પશુ-પંખીઓને ઠંડક માટે વિશેષ આયોજન: પાણીના ફુવારા, કુંડા, ફ્રૂટ કેન્ડીની વ્યવસ્થા કરાઈ

ગરમીનો પારો દિવસે-દિવસે વધી રહ્યો છે ત્યારે માણસોની સાથે-સાથે પશુ-પંખીઓ પણ તેનો પ્રકોપ વેઠી રહ્યા છે

author img

By ETV Bharat Gujarati Team

Published : May 2, 2026 at 8:10 PM IST

3 Min Read
Choose ETV Bharat

જુનાગઢ: ઉનાળો તેના મધ્યાહ્ને પહોંચી ચૂક્યો છે. સમગ્ર ગુજરાતમાં ગરમીનો પારો 40 ડીગ્રી સેલ્સિયસને વટાવી ચૂક્યો છે. માણસોની સાથે-સાથે દરેક પ્રાણીઓ અને જીવજંતુઓ પણ ગરમીના પ્રકોપનો સામનો કરી રહ્યા છે. માણસો તો પોતાની અપનાવેલી રીતો થકી ગરમી સામે રાહત મેળવી લેતા હોય છે પરંતુ પ્રાણીઓ માટે ઉનાળો વિતાવવો ખૂબ આકરું બની જતું હોય છે. આવામાં જુનાગઢના જાણીતા પ્રાણી સંગ્રહાલય સક્કરબાગ પ્રાણી સંગ્રહાલય અને ઝૂ ઑથોરિટી દ્વારા પ્રાણીઓને ગરમીની સૌથી ઓછી અસર થાય ગરમીથી પ્રાણીઓ કુદરતી અને કુત્રિમ રીતે ઠંડક પ્રાપ્ત કરી શકે તે માટેની વિશેષ વ્યવસ્થા કરવામાં આવી છે.

સક્કરબાગ પ્રાણી સંગ્રહાલય દ્વારા પ્રાણીઓને ખોરાક, પાણી અને સ્પ્રિંકલ તેમજ પાણીના કુંડમાં બરફ નાખીને અલગ પ્રકારે ઉનાળાની ગરમીમાં ઠંડક મળે તે માટેની વિશેષ વ્યવસ્થા કરવામાં આવી છે, જેનાથી કારણે ગરમીથી પશુ-પક્ષીઓ પોતાની જાતને ઠંડી રાખી શકે.

ઉનાળાની ગરમીમાં ઠંડક માટેના વિશેષ પ્રયાસો

સક્કરબાગ પ્રાણી સંગ્રહાલયમાં રહેલા માંસાહારી, તૃણાહારી, સરીસૃપ અને તમામ વર્ગના પશુ-પક્ષીઓ સકરબાગ ઝુ ઓથોરિટી દ્વારા ગરમીથી રાહત મળે તે માટેના વિશેષ પ્રયાસો કરવામાં આવી રહ્યા છે. અહીં તેમના માટે ફુવારા, પાણીના કુંડ, કુદરતી છાંયડાની વ્યવસ્થા કરવામાં આવી છે. વધતી જતી ગરમી સામે આ પ્રકારના ઉપાયો થકી આ જીવોને રાહત મળી રહે તે મેનેજમેન્ટનો આશય છે.

અબોલ જીવો માટે કરાઈ ખાસ વ્યવસ્થા
બરફ, ફુવારા, પાણીના કુંડની કરાઈ વ્યવસ્થા

સકરબાગ ઝૂ ઑથોરિટીના ડાયરેક્ટર રાજદિપસિંહ ઝાલાએ ઇટીવી ભારતને આપેલી મુલાકાતમાં જણાવ્યું હતું કે, 'વાઘ, સિંહ, દીપડા, વરુ, ઝરખ જેવા માંસાહારી પ્રાણીઓના પાંજરામાં વોટર સ્પ્રિંકલ તેમજ મોટા વૃક્ષોની નીચે પાંજરા રહે તે પ્રકારનું આયોજન પ્રત્યેક પાંજરામાં મોટા પાણીના કુંડા જેમાં ઓ આર એસ પુરક તત્વ તરીકે રાખવામાં આવે છે. વધુમાં પ્રત્યેક પાંજરામાં બરફ અને ફુવારા ની અલગ વ્યવસ્થા કરવામાં આવી છે કેટલાક પાંજરામાં છાયડો રહે તે માટે ગ્રીન નેટનો પણ ઉપયોગ થઈ રહ્યો છે પ્રત્યેક માંસાહારી પ્રાણી ડીહાઈડ્રેશનથી મુક્ત રહે તે માટે તેને પ્રાણી તબીબો દ્વારા નિર્ધારિત અને સૂચવવામાં આવેલા સપ્લિમેન્ટ પણ ખોરાક અને પાણીમાં આપવામાં આવી રહ્યા છે.

રીંછને વિવિધ ફળોમાંથી બનાવવામાં આવેલી કેન્ડી

સક્કરબાગ પ્રાણી સંગ્રહાલયમાં થોડા જ મહિનાઓ પૂર્વે લાવવામાં આવેલા રીંછને ગરમીથી બચવા માટે ખાસ ફળોથી બનેલી આઈસ કેન્ડી દિવસ દરમિયાન આપવામાં આવી રહી છે જેમાં શરીરને ઠંડક આપે તેવા ફળોનો સમાવેશ કરવામાં આવી રહ્યો છે આ સિવાય રીંછના પાંજરામાં પણ સતત મોનિટરિંગ અને ફુવારાની સાથે સીધો તડકો પાંજરાની અંદર ન પહોંચે તે માટે ગ્રીન નેટની વ્યવસ્થા પણ કરવામાં આવી રહી છે પક્ષીઓ માટે પાંજરામાં ફુવારા ગ્રીન નેટ અને તરબૂચ અને ટેટી જેવા ફળો પણ ખોરાક તરીકે આપવામાં આવે છે આ સિવાય પક્ષીના પાંજરામાં અ કુદરતી રીતે બનેલા માળા કે જે પક્ષીઓને ગરમી સામે ઠંડક આપી શકે તેની વ્યવસ્થા પણ કરવામાં આવી રહી છે.

તમામ પાંજરાઓમાં સીસીટીવી દ્વારા પણ કર્મચારીઓ દ્વારા મોનિટરિંગ થઈ રહ્યું છે. સાપના પાંજરામાં પણ પાણીના કુંડા અને ફુવારાની વિશેષ વ્યવસ્થા ગરમીની ઋતુને ધ્યાને રાખીને કરાઈ છે તો બીજી તરફ તૃણાહારી પ્રાણી કે જેમાં હરણ અને લીલો ઘાસચારો ખાતા પશુઓનો સમાવેશ થાય છે તેમાં દિવસ દરમિયાન લીલો ઘાસચારો ઠંડક માટે પાણીના ફુવારા ગ્રીન નેટ અને પાંજરાની અંદર બનાવવામાં આવેલા પાણીના કુંડની ફરતે શણના કંતાન પાથરવામાં આવ્યા છે જે મધમાખી અને અન્ય જીવ જંતુઓને ઉનાળા દરમિયાન પાણીની જરૂરિયાતને પૂરી કરી શકવામા મદદરૂપ બની શકે.

Quick Links / Policies

સંપાદકની પસંદ

ETV Bharat Logo

Copyright © 2026 Ushodaya Enterprises Pvt. Ltd., All Rights Reserved.