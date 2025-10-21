દ્વારકાધીશને છપ્પનભોગનો થાળ: દ્વારકા મંદિરમાં અન્નકૂટ મનોરથના દર્શન યોજાયા
શ્રીદ્વારકાધીશને નૂતન વર્ષની શરૂઆત સાથે 56 પ્રકારના ભોગનો મહાપ્રસાદ અર્પણ કરવામાં આવ્યો.
Published : October 21, 2025 at 10:05 PM IST
દ્વારકા: ભગવાન શ્રીકૃષ્ણની પવિત્ર નગરી દ્વારકામાં આજે ગોવર્ધન પૂજાની ભવ્ય અને પરંપરાગત ઉજવણી કરવામાં આવી. જગત મંદિર ખાતે વિશેષ વિધિપૂર્વક ગોવર્ધન પૂજા તથા અન્નકૂટ મનોરથનું આયોજન કરવામાં આવ્યું. ગોવર્ધન પૂજાની આ પરંપરા હિંદુ સંસ્કૃતિમાં વિશેષ સ્થાન ધરાવે છે અને દ્વારકાધીશ જગતમંદિરમાં દર વર્ષે ભાવભક્તિની સાથે ઉજવવામાં આવે છે. આજે મંદિર સંકુલમાં વહેલી સવારે જ ભક્તોનો પ્રવાહ જોવા મળ્યો હતો. મંદિરમાં ગાયના છાણથી ગોવર્ધનનું પરંપરાગત લીપણ કરીને ગોવર્ધન પર્વતનું પ્રતિકાત્મક નિર્માણ કરવામાં આવ્યું અને ભગવાન શ્રીકૃષ્ણના સ્મરણ સાથે તેની પૂજા-અર્ચના કરવામાં આવી.
જગતમંદિરના નેતાજી પૂજારી દ્વારા આપવામાં આવેલી માહિતી અનુસાર દર વર્ષે ગોવર્ધન પૂજાના પાવન દિવસે અન્નકૂટ મનોરથોની શરૂઆત કરવામાં આવે છે. માન્યતા મુજબ ભગવાન શ્રીકૃષ્ણે ઈન્દ્રદેવના અતિ અભિમાનને તોડવા તથા વ્રજવાસીઓનું રક્ષણ કરવા પોતાના કનિષ્ઠા અંગૂઠા ઉપર ગોવર્ધન પર્વત ઊંચક્યો હતો. એ સ્મૃતિમાં આજદિન સુધી ગોવર્ધન પૂજા ઉજવાતી આવી છે. વ્રજવાસીઓએ કૃષ્ણપ્રતિ કૃતજ્ઞતા વ્યક્ત કરવા ઘરોમાંથી મીઠાઈ, ફરસાણ, અનાજ અને વિવિધ વ્યંજનો ભેગા કરીને અન્નકૂટ રચે તેવી પરંપરાની શરૂઆત થઈ જે આજે પણ અખંડિત રીતે ચાલી રહી છે.
તે જ પરંપરા અંતર્ગત દ્વારકાધીશ જગતમંદિરમાં આજે ભવ્ય અન્નકૂટ મનોરથ યોજાયો હતો. શ્રીદ્વારકાધીશને નૂતન વર્ષની શરૂઆત સાથે 56 પ્રકારના ભોગનો મહાપ્રસાદ અર્પણ કરવામાં આવ્યો. મંદિરમાં શ્રીજીની ચોખા, દાળ, લાડુ, પેંઢા, મીઠાઈઓ, શાક અને અન્ય વૈવિધ્યસભર વ્યંજનો સાથે શોભાદાયક અન્નકૂટની રચના કરવામાં આવી હતી. આ પ્રસંગે વિશેષ આરતી અને પૂજન વિધિ કરવામાં આવી. ગોવર્ધન પૂજા અને અન્નકૂટ દર્શન માટે આજે હજારોની સંખ્યામાં સ્થાનિક ભક્તો તેમજ દેશ-વિદેશથી આવેલ યાત્રિકોએ ઉપસ્થિત રહી દિવ્ય દર્શનનો લાભ લીધો. સમગ્ર મંદિરમાં ભક્તિમય વાતાવરણ છવાઈ ગયું હતું અને દ્વારકાધીશ કી જયના જયઘોષો ગૂંજી ઉઠ્યા હતા.
