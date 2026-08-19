ગોંડલમાં સોયાબીનમાંથી સીંગતેલ બનાવીને વેચવાનું કૌભાંડ ઝડપાયું, 2995 કિલો અખાદ્ય જથ્થો જપ્ત
રાજકોટ,અમદાવાદ, ખેડા સહિત અનેક જગ્યાએ સસ્તા સોયાબીન તેલમાં રસાયણો ભેળવી સીંગતેલ-કપાસિયાના નામે વેચવામાં આવતું હતું.
Published : August 19, 2026 at 2:31 PM IST
રાજકોટ: રાજકોટ ગ્રામ્ય SOGની ટીમે ગોંડલના ભોજપરા ગામની સીમમાં આવેલી 'મુરલીધર પ્રોટીન્સ' નામની ફેક્ટરી પર દરોડો પાડીને એક વર્ષથી ચાલતા મોટા ભેળસેળ રેકેટનો પર્દાફાશ કર્યો છે. સસ્તા સોયાબીન તેલમાં હાનિકારક રસાયણો ભેળવી તેને મોંઘા સીંગતેલ, કપાસિયા અને સૂરજમુખી તેલ તરીકે પેક કરીને રાજકોટ, અમદાવાદ સહિત સમગ્ર ગુજરાતમાં સપ્લાય કરવામાં આવતું હતું. પોલીસે કુલ 2,995 કિલો અખાદ્ય તેલનો જથ્થો જપ્ત કરી સંચાલક સામે કાયદેસરની કાર્યવાહી હાથ ધરી છે.
ગોંડલમાં ખાદ્ય તેલનું મસમોટું કૌભાંડ
રાજકોટના SP વિજયસિંહ ગુર્જરની સૂચનાથી ટીમ ભેળસેળના કેસો પર નજર રાખી રહી હતી. આ દરમિયાન ટીમને ખાનગી બાતમી મળી હતી કે, ગોંડલના ભોજપરા ગામની સીમમાં પ્લોટ નંબર 59-7-1માં આવેલા મુરલીધર પ્રોટીન્સમાં ખાદ્ય તેલમાં ભેળસેળ કરવામાં આવે છે. બાતમીની ખરાઇ કરી ફૂડ સેફ્ટી ઓફિસર, ખોરાક અને ઔષધ નિયમન તંત્રની ટીમ સાથે મળીને SOGએ કારખાનાના શેડમાં દરોડા પાડ્યા હતા.
દરોડા દરમિયાન કારખાનામાંથી સનગોલ્ડ સન ફ્લાવર તેલ, કિંગ સનફ્લાવર તેલ, મહારાણી કપાસિયા તેલ, સોયાબીન તેલ સહિત કુલ 2,995 કિલો ભેળસેળયુક્ત અખાદ્ય તેલનો જથ્થો મળી આવ્યો.
પોલીસ સૂત્રોના જણાવ્યા મુજબ, કારખાનેદાર સસ્તા સોયાબીન તેલમાં રસાયણ અને અન્ય પદાર્થો ભેળવીને તેને મોંઘા સીંગતેલ, સૂરજમુખી તેલ અને કપાસિયા તેલ તરીકે પેક કરીને વેચતો હતો. આ તેલની ગુણવત્તા ખૂબ જ નબળી અને આરોગ્ય માટે હાનિકારક હોવાનું પ્રાથમિક તપાસમાં સામે આવ્યું છે. પોલીસે સ્થળ પરથી તેલના સેમ્પલ લઈને FSL માટે મોકલી આપ્યા છે. રિપોર્ટ આવ્યા બાદ આગળની કાયદેસરની કાર્યવાહી કરવામાં આવશે. આ કારખાનાના સંચાલક જયદેવ પ્રભાત ડાંગર (ઉ.વ.26, રહે. મોટા દડવા, નવા બસ સ્ટેન્ડ પાછળ, ગોંડલ) સામે ખોરાક અધિનિયમ અને અન્ય કલમો હેઠળ ગુનો નોંધી કાયદેસરની કાર્યવાહી હાથ ધરવામાં આવી છે.
નકલી તેલ રાજ્યભરમાં સપ્લાય કરવામાં આવતું
પ્રાથમિક તપાસમાં સામે આવ્યું છે કે આ ગોરખધંધો છેલ્લા એક વર્ષથી ચાલતો હતો. અહીંથી બનતું નકલી તેલ રાજકોટ, સૌરાષ્ટ્ર ઉપરાંત અમદાવાદ, મહેમદાબાદ, ખેડા સહિત રાજ્યભરમાં સપ્લાય કરવામાં આવતું હતું. SOG હવે આ ગોરખધંધામાં અન્ય કોણ-કોણ ભાગીદાર છે તે અંગે તપાસ કરી રહી છે. પોલીસને શક છે કે આમાં મોટું વિતરણ નેટવર્ક સંકળાયેલું છે.
પોલીસે નાગરિકોને અપીલ કરી છે કે જો ક્યાંય પણ ભેળસેળયુક્ત ખાદ્ય પદાર્થનું વેચાણ થતું જણાય તો તરત જ પોલીસ અથવા ફૂડ ડિપાર્ટમેન્ટનો સંપર્ક કરે. આરોગ્ય નિષ્ણાતોનું કહેવું છે કે ભેળસેળયુક્ત તેલથી કેન્સર, હૃદયરોગ અને પેટની બિમારીઓ થવાનો ખતરો રહે છે.
રાજકોટના પોલીસ વડા વિજયસિંહ ગુર્જરે જણાવ્યું હતું કે, આ કારખાનાના સંચાલક જયદેવ ડાંગર સામે ખોરાક અધિનિયમ અને અન્ય કલમો હેઠળ ગુનો નોંધી કાયદેસરની કાર્યવાહી હાથ ધરવામાં આવી છે. પ્રાથમિક તપાસમાં સામે આવ્યું છે કે આ ગોરખધંધો છેલ્લા એક વર્ષથી ચાલતો હતો. અહીંથી બનતું નકલી તેલ રાજકોટ, સૌરાષ્ટ્ર ઉપરાંત અમદાવાદ, મહેમદાબાદ, ખેડા સહિત રાજ્યભરમાં સપ્લાય કરવામાં આવતું હતું.
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