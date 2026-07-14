તાપી: સોનગઢનો 200 ફૂટ ઊંચો ચિમેર ધોધ જીવંત થયો, પ્રકૃતિપ્રેમીઓનો ભારે ધસારો
તાપી જિલ્લાના સોનગઢ તાલુકાથી 35 કિમી દૂર દક્ષિણ પટ્ટીમાં, આ ધોધ આશરે 200 ફૂટ ઊંચો છે. સતત વરસાદના કારણે ધોધ જીવંત થયો છે.
Published : July 14, 2026 at 2:46 PM IST
તાપી : સોનગઢ તાલુકા મથકથી 35 કિમી દૂર દક્ષિણ પટ્ટીમાં આવેલો ચિમેર ધોધ છેલ્લા થોડા દિવસોથી સતત વરસાદી માહોલ વચ્ચે આ સિઝનમાં પ્રથમ વખત સંપૂર્ણપણે સક્રિય થયો છે. ગાઢ જંગલોની વચ્ચે ખળખળ વહેતા આ ધોધના કુદરતી નજારાએ સહેલાણીઓને આકર્ષ્યા છે, અને મોટી સંખ્યામાં લોકો તેને જોવા પહોંચી રહ્યા છે. આ ધોધ ઊંચાઈએ દક્ષિણ ગુજરાતના મોટા ધોધમાંનો એક ગણાય છે.
કુદરતે જ્યાં ખોબે ખોબા ભરીને સૌંદર્ય વેર્યું છે તેવા તાપી જિલ્લાના દક્ષિણ સોનગઢના જંગલો ચોમાસામાં સોળેકળાએ ખીલી ઉઠે છે. ઊંચા-નીચા ડુંગરો પર છવાયેલી જંગલોની હરિયાળી ચાદર આંખ અને મનને અનોખો સંતોષ આપી જાય છે. આ જંગલોમાં જ સોનગઢ તાલુકાના ચિમેર ગામે આવેલો ચિમેર ધોધ આશરે ૨૦૦ ફૂટની ઊંચાઈએથી નીચે પડે છે, જે અદ્ભુત નજારો સર્જે છે. આ ધોધને જોવા માટે દૂર-દૂરથી પ્રકૃતિ પ્રેમીઓ આવી પહોંચે છે.
સૌંદર્યથી ભરપૂર આ હરિયાળો વિસ્તાર ગૌમુખનો ધોધ, ડાંગના મહલનો ગીરમાળી અને ગીરા ધોધ જેટલો જ પ્રવાસીઓને આકર્ષે છે. ગાઢ જંગલ વિસ્તારમાં ખળખળ વહેતા આ કુદરતી સૌંદર્યને માણવા માટે પ્રકૃતિ પ્રેમીઓ મોટી સંખ્યામાં અહીં આવે છે.
તંત્ર દ્વારા છેલ્લા થોડા વર્ષોથી આ વિસ્તારને વિકસિત કરવાની કવાયત હાથ ધરવામાં આવી છે. અહીં રસ્તાઓ, ફેન્સિંગ દિવાલ, પાર્કિંગ સહિત સ્થાનિકોને રોજગારી અને પર્યટકોને નાસ્તાની સુવિધા મળે તેવી વ્યવસ્થા ઊભી કરાઈ છે.
ચિમેર સહિત દક્ષિણ સોનગઢના ગામો વરસાદ પર આધારિત ખેતી કરે છે, પરંતુ અહીં આવકના અન્ય કોઈ સ્ત્રોત ન હોવાથી આ વિસ્તારના લોકો સુરત સહિતના બહારના વિસ્તારોમાં મજૂરી કરવા મજબૂર બને છે. ત્યારે વન વિભાગ અને તંત્ર દ્વારા ચિમેર ધોધની આસપાસ પૂરતી સુવિધા ઊભી કરવાથી સહેલાણીઓનો ઘસારો વધતાં અહીંના લોકો માટે આવકનો એક નવો સ્ત્રોત ઊભો થયો છે.
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