દક્ષિણ ગુજરાતના જંગલો બન્યા કુદરતી જળાશય, 'રિજ ટુ વેલી' મોડેલથી વધ્યો ભૂગર્ભ જળ સ્તર
વન વિભાગ દ્વારા છેલ્લા પાંચ વર્ષમાં 170 ચેક ડેમ અને 215 તળાવોનું નિર્માણ, ખેડૂતોને મળી રહી છે સીધી મદદ.
Published : June 30, 2026 at 5:26 PM IST
સુરત : દક્ષિણ ગુજરાતના જંગલો હવે કુદરતી જળાશયો બની રહ્યા છે. વન વિભાગે 'રિજ ટુ વેલી' મોડેલ હેઠળ 'કેચ ધ રેન' અભિયાન શરૂ કર્યું છે, જેના કારણે જળ સંરક્ષણ, ભૂગર્ભ જળ પુનઃભરણ અને ગ્રામીણ રોજગારને મજબૂતી મળી છે.
સુરત જિલ્લાના ઉમરપાડા સહિતના વન ક્ષેત્રોમાં ચેક ડેમ, તળાવો અને સમોચ્ચ ખાડાઓ દ્વારા વરસાદી પાણીનો સંગ્રહ કરવામાં આવી રહ્યો છે. છેલ્લા 5 વર્ષમાં લગભગ 170 ચેક ડેમ અને ૨૧૫ તળાવો બનાવવામાં આવ્યા છે, જેનાથી લગભગ 580 કરોડ લિટર ભૂગર્ભ જળનું પુનઃભરણ થયું છે.
ખેડૂતોનું કહેવું છે કે આ જળ સંરક્ષણ રચનાઓથી ખેતી અને સ્થાનિક રોજગાર બંનેને ફાયદો થયો છે. ધીરતન ગામના ખેડૂત જેઠિયા ભાઈ વસાવાએ જણાવ્યું કે, "ચેક ડેમ અને તળાવ બનાવવામાં આવ્યા છે. ખોદકામથી ગ્રામજનોને કામ મળે છે અને સંગ્રહિત પાણી ખેતી માટે ઉપયોગી છે." ઘનાવાડ ગામના ખેડૂત રાકેશ કુમાર વસાવાએ કહ્યું કે, "ચેક ડેમ અને તળાવોથી વરસાદી પાણીનો સંગ્રહ અને ભૂગર્ભ જળનું પુનઃભરણ સુધર્યું છે. ભૂગર્ભ જળ સ્તર વધવાથી બોરવેલ સુધર્યા છે અને ખેડૂતોને ખૂબ લાભ થયો છે."
અધિકારીઓએ જણાવ્યું કે આ પ્રોજેક્ટથી સમગ્ર પ્રદેશમાં પાણીની ઉપલબ્ધતા નોંધપાત્ર રીતે વધી છે. નાયબ વન સંરક્ષણ અધિકારી ધીરજ કુમારે જણાવ્યું કે, આ અભિયાન હેઠળ ૧૫૦થી વધુ ચેક ડેમ, ૨૦૦થી વધુ તળાવો અને લગભગ બે લાખ મીટર સમોચ્ચ ખાડાઓ બનાવવામાં આવ્યા છે. આ રચનાઓથી ઉમરપાડા, માંડવી અને વકાલ સહિતના આદિવાસી વિસ્તારોમાં ભૂગર્ભ જળ સ્તર વધ્યું છે અને કૂવા-બોરવેલમાં પાણી સુધર્યું છે.
સહાયક વન સંરક્ષણ અધિકારી ગૌરવ લોઢાએ જણાવ્યું કે, સુરત વન વિભાગે પાંચ વર્ષમાં લગભગ ૫૮૦ કરોડ લિટર જળનો સંગ્રહ કર્યો છે. જ્યાં માટી અને ભેજ સંરક્ષણ કામો કરવામાં આવ્યા છે, ત્યાં ભૂગર્ભ જળ સ્તર લગભગ એકથી દોઢ મીટર વધ્યો છે. પાછલા વર્ષ દરમિયાન લગભગ ૧.૧૫ લાખ માનવ-દિવસનો રોજગાર ઊભો થયો છે, જે સ્થાનિક સમુદાયો, ખાસ કરીને આદિવાસી વિસ્તારોમાં, સ્થળાંતર ઘટાડીને આર્થિક સ્થિતિ સુધારી રહ્યો છે.
અધિકારીઓએ ઉમેર્યું કે, 'રિજ ટુ વેલી' મોડેલ જળ સંરક્ષણ, ભૂગર્ભ જળ પુનઃભરણ, રોજગાર નિર્માણ અને પર્યાવરણ સંરક્ષણનું સંકલિત જળાશય વ્યવસ્થાપનનું ઉત્તમ ઉદાહરણ બન્યું છે, જે દક્ષિણ ગુજરાતની લાંબા ગાળાની જળ સુરક્ષામાં ફાળો આપી રહ્યું છે.
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