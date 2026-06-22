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દક્ષિણ ગુજરાતમાં મેઘરાજાની ધમાકેદાર એન્ટ્રી, ખેડૂતોમાં ખુશીની લહેર

વરસાદને કારણે પારડીના અનેક વિસ્તારોમાં રસ્તાઓ ભીના થઈ ગયા હતા. ખેડૂતોમાં ખુશીની લાગણી જોવા મળી હતી.

મેઘરાજાની ધમાકેદાર એન્ટ્રી
મેઘરાજાની ધમાકેદાર એન્ટ્રી (ANI)
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By ETV Bharat Gujarati Team

Published : June 22, 2026 at 3:49 PM IST

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વલસાડ, તાપી, નવસારી: સોમવારની વહેલી સવારે વાદળોની ગર્જના અને ઠંડા પવન સાથે વરસાદી માહોલ જામતા ચોમાસાની શરૂઆતનો અહેસાસ થયો હતો. સવારના 6 થી 8 વાગ્યાની વચ્ચે વલસાડ તાલુકાના અનેક ગામોમાં સરેરાશ 25 મીમી વરસાદ નોંધાતા ખેડૂતોમાં ખુશીની લાગણી જોવા મળી હતી. તાપી જિલ્લામાં આજે અનેક વિસ્તારોમાં વરસાદી માહોલ જામતા વાતાવરણમાં ઠંડક પ્રસરી ગઈ છે. નવસારીના ચોરવણી, નિરપણ, મોરાઆંબા, ખાટાઆંબા, કણધા, અંકલાછ અને જેવા સરહદી વિસ્તારોમાં પણ વરસાદી માહોલ જામતા ગ્રામજનોમાં ખુશીનો માહોલ જોવા મળ્યો હતો.

વલસાડ તાલુકામાં નોંધપાત્ર વરસાદ

જિલ્લાના વલસાડ તાલુકાના ગ્રામ્ય વિસ્તારોમાં વહેલી સવારથી જ વરસાદી ઝાપટાં શરૂ થયા હતા. બે કલાકના સમયગાળામાં આશરે 25 મીમી વરસાદ નોંધાતા ખેતરોમાં પાણી ભરાયા હતા. વરસાદના કારણે વાતાવરણમાં ઠંડક પ્રસરી ગઈ હતી અને છેલ્લા કેટલાક દિવસોથી અનુભવાતી ઉકળાટ અને ગરમીમાંથી લોકોને રાહત મળી હતી. વરસાદી માહોલને કારણે ગ્રામ્ય વિસ્તારોમાં હરિયાળીનું દ્રશ્ય પણ જોવા મળ્યું હતું.

વલસાડ તાલુકામાં વરસાદ
વલસાડ તાલુકામાં વરસાદ (ETV Bharat Gujarat)

પારડી તાલુકામાં પણ વરસ્યા મેઘરાજા

પારડી તાલુકામાં પણ સવારના 6 થી 8 વાગ્યાની વચ્ચે આશરે 8 મીમી વરસાદ નોંધાયો હતો. વરસાદ ભલે પ્રમાણમાં ઓછો રહ્યો હોય, પરંતુ ખેડૂતો માટે આ વરસાદ આશીર્વાદ સમાન સાબિત થયો છે. ખેતી માટે જમીનમાં જરૂરી ભેજ મળતા હવે ખેડૂતો આગામી વાવણીની તૈયારીઓમાં વ્યસ્ત બનશે. વરસાદને કારણે પારડીના અનેક વિસ્તારોમાં રસ્તાઓ ભીના થઈ ગયા હતા અને વાહનચાલકોને સાવચેતીપૂર્વક વાહન હંકારીને પસાર થવું પડ્યું હતું.

પારડી તાલુકામાં પણ વરસ્યા મેઘરાજા
પારડી તાલુકામાં પણ વરસ્યા મેઘરાજા (ETV Bharat Gujarat)

વાપી, ધરમપુર અને કપરાડાના વિસ્તારોમાં વરસાદી માહોલ

વલસાડ જિલ્લાના ઔદ્યોગિક નગર વાપી સહિત ધરમપુર અને કપરાડાના અનેક વિસ્તારોમાં પણ છૂટાછવાયા વરસાદી ઝાપટાં નોંધાયા હતા. કેટલાક વિસ્તારોમાં ભારે વરસાદ પડતા નીચાણવાળા સ્થળોએ પાણી ભરાવાની સ્થિતિ સર્જાઈ હતી. વરસાદના કારણે રસ્તાઓ ઉપર પાણીના વહેણ જોવા મળ્યા હતા. ગ્રામ્ય વિસ્તારોમાં પણ વરસાદી પાણી ખેતરો સુધી પહોંચતા ખેડૂતોમાં આશાવાદનું વાતાવરણ જોવા મળ્યું હતું.

વલસાડ તાલુકામાં વરસાદ
વલસાડ તાલુકામાં વરસાદ (ETV Bharat Gujarat)

વાપી શહેરમાં છત્રી અને રેઇનકોટ સાથે પોતાના રોજિંદા કામકાજ માટે લોકો નીકળ્યા

વાપી શહેરમાં વહેલી સવારે વરસાદ વરસતા શહેરના અનેક મુખ્ય અને આંતરિક માર્ગો ભીના થઈ ગયા હતા. કેટલાક સ્થળોએ રોડ ઉપર પાણી ભરાવાના દ્રશ્યો જોવા મળ્યા હતા. ઓફિસ અને નોકરીએ જવા નીકળેલા લોકોને વરસાદના કારણે થોડી મુશ્કેલીનો સામનો કરવો પડ્યો હતો. જોકે, લાંબા સમયથી વરસાદની રાહ જોતા લોકો માટે આ વરસાદ ખુશીના સમાચાર લઈને આવ્યો હતો. શહેરમાં વરસાદી માહોલ વચ્ચે લોકો છત્રી અને રેઇનકોટ સાથે પોતાના રોજિંદા કામકાજ માટે નીકળ્યા હતા.

ખેડૂતોમાં ખુશીની લાગણી

ચોમાસાના આગમન સાથે ખેડૂતોમાં સૌથી વધુ ખુશી જોવા મળી રહી છે. છેલ્લા કેટલાક સમયથી વરસાદની રાહ જોતા ખેડૂતો હવે ખેતીની કામગીરી શરૂ કરવા માટે ઉત્સાહિત બન્યા છે. વરસાદના કારણે જમીનમાં ભેજનું પ્રમાણ વધતા ડાંગર, મકાઈ, તુવર સહિતના પાકોની વાવણી માટે અનુકૂળ પરિસ્થિતિ ઊભી થઈ છે. અનેક ગામોમાં ખેડૂતો ખેતરોની મુલાકાત લઈ વાવણી માટેની તૈયારીઓ શરૂ કરતા જોવા મળ્યા હતા.

વલસાડ તાલુકામાં વરસાદ
વલસાડ તાલુકામાં વરસાદ (ETV Bharat Gujarat)

આગામી દિવસોમાં વધુ વરસાદની શક્યતા

વરસાદી માહોલ વચ્ચે જિલ્લાના વિવિધ વિસ્તારોમાં આકાશ વાદળછાયું રહ્યું હતું. સવારથી જ ઘેરાયેલા કાળા ડિબાંગ વાદળો અને ઠંડા પવનોના કારણે ચોમાસાની સક્રિય શરૂઆતનો માહોલ સર્જાયો હતો. હવામાનની સ્થિતિને જોતા આગામી દિવસોમાં પણ જિલ્લામાં વધુ વરસાદી ઝાપટાં નોંધાય તેવી શક્યતા વ્યક્ત કરવામાં આવી રહી છે. મેઘરાજાના આ આગમનથી ખેડૂતો, વેપારીઓ અને સામાન્ય નાગરિકોમાં નવી આશા અને ઉત્સાહનો સંચાર થયો છે

પારડી તાલુકામાં પણ વરસ્યા મેઘરાજા
પારડી તાલુકામાં પણ વરસ્યા મેઘરાજા (ETV Bharat Gujarat)

વલસાડ જિલ્લામાં મેઘરાજાના વિધિવત પ્રવેશ સાથે જ ગરમી અને બફારાથી લોકોને મોટી રાહત મળી છે. વરસાદના કારણે વાતાવરણમાં ઠંડક પ્રસરી ગઈ છે અને કુદરતે હરિયાળીનો રંગ ચઢાવવાની શરૂઆત કરી દીધી છે. જિલ્લામાં ચોમાસાની આ પ્રથમ નોંધપાત્ર વરસાદી પધરામણીને લોકો આનંદપૂર્વક આવકારી રહ્યા છે, જ્યારે ખેડૂતો માટે આ વરસાદ નવા કૃષિ સત્રની શુભ શરૂઆત બની રહ્યો છે.

તાપી જિલ્લામાં અનેક વિસ્તારોમાં વરસાદી માહોલ

તાપી જિલ્લામાં આજે અનેક વિસ્તારોમાં વરસાદી માહોલ જામતા વાતાવરણમાં ઠંડક પ્રસરી ગઈ છે. વ્યારા, વાલોડ સહિત જિલ્લાના વિવિધ વિસ્તારોમાં લાંબા સમય બાદ મેઘરાજાએ મહેર કરતા ખેડૂતો અને સામાન્ય લોકોમાં ખુશીની લાગણી જોવા મળી રહી છે. છેલ્લા કેટલાક દિવસોથી ભારે ગરમી અને ઉકળાટથી લોકો પરેશાન થઈ રહ્યા હતા, ત્યારે વરસાદના આગમનથી લોકોને મોટી રાહત મળી છે.

તાપી જિલ્લાના વ્યારા, વાલોડ સહીત અનેક વિસ્તારોમાં વરસાદી ઝાપટાં પડતાં સમગ્ર વાતાવરણમાં ઠંડક પ્રસરી ગઇ છે અને ગરમીનો પ્રકોપ ઘટ્યો હતો. લાંબા સમયથી વરસાદની રાહ જોઈ રહેલા ખેડૂતો માટે આ વરસાદ આશીર્વાદ સમાન સાબિત થયો છે. વરસાદના અભાવે ખેતીની તૈયારીઓ પર અસર પડી રહી હતી. પરંતુ, હવે વરસાદ શરૂ થતાં ખેતરોમાં ભેજનું પ્રમાણ વધશે અને વાવણીની કામગીરીને વેગ મળશે. ખાસ કરીને મકાઈ, તુવેર અને અન્ય ખરીફ પાકોની વાવણી માટે વરસાદ ખૂબ જ જરૂરી માનવામાં આવે છે.

તાપી જિલ્લામાં અનેક વિસ્તારોમાં વરસાદી માહોલ (ETV Bharat Gujarat)

બીજી તરફ વરસાદ લંબાતા જિલ્લામાં બફારાથી લોકો ત્રાહીમામ થયા હતા ત્યારે વરસાદ વરસતા લોકોને ગરમીમાંથી રાહત મળી છે. જિલ્લાની હરિયાળીને પણ પાણી મળતા પ્રકૃતિ સોળે કળાએ ખીલી ઊઠશે. ચોમાસાની ઋતુમાં તાપી જિલ્લામાં પ્રાકૃતિક સૌંદર્ય ખીલી ઊઠે છે અને અહીં લોકો કુદરતી સૌંદર્યને માણવા આવતા હોય છે, ત્યારે વરસાદ વરસતા હવે પ્રવાસીઓનું પ્રમાણ વધશે અને અંતરિયાળ વિસ્તારના લોકોને પણ રોજગાર ઊભો થશે.

તાપી જિલ્લામાં અનેક વિસ્તારોમાં વરસાદી માહોલ
તાપી જિલ્લામાં અનેક વિસ્તારોમાં વરસાદી માહોલ (ETV Bharat Gujarat)

જો આગામી દિવસોમાં પણ સારો વરસાદ ચાલુ રહેશે તો ખેડૂતો માટે ખેતીની સિઝન વધુ અનુકૂળ બનશે અને પાણીના સ્ત્રોતોમાં પણ વધારો જોવા મળશે. તાપી જિલ્લામાં લાંબા સમય બાદ વરસેલા વરસાદે ખેડૂતોના ચહેરા પર ખુશી લાવી છે. જ્યારે ગરમીથી ત્રસ્ત લોકોને પણ રાહતનો અનુભવ કરાવ્યો છે.

નવસારી શહેર અને ગ્રામ્ય વિસ્તારોમાં વરસાદી માહોલ

હવામાન વિભાગની આગાહી વચ્ચે નવસારી જિલ્લાના વાતાવરણમાં અચાનક પલટો જોવા મળ્યો છે. વહેલી સવારથી જ આકાશમાં ઘેરા વાદળો છવાઈ જતા વરસાદી માહોલ સર્જાયો હતો, ત્યારબાદ શહેરના વિવિધ વિસ્તારોમાં વરસાદની શરૂઆત થતાં લોકોમાં રાહતનો અનુભવ થયો છે.

નવસારી શહેરમાં વરસાદી માહોલ (ETV Bharat Gujarat)

નવસારી શહેરના ધાનેરા પોઇન્ટ, સ્ટેશન રોડ, ડેપો, તીથરા જકાતનાકા સહિત અનેક વિસ્તારોમાં વરસાદ વરસતા રસ્તાઓ ભીના બન્યા હતા. ભારે પવન સાથે પડેલા વરસાદને કારણે વાતાવરણમાં ઠંડક પ્રસરી ગઈ હતી, જેના કારણે છેલ્લા કેટલાક દિવસોથી અનુભવાતી ગરમી અને ઉકળાટમાંથી લોકોને રાહત મળી છે.

મેઘરાજાની ધમાકેદાર એન્ટ્રી
મેઘરાજાની ધમાકેદાર એન્ટ્રી (ETV Bharat Gujarat)

ચોંઢા ગામના ખેડૂત દિલીપ માહલાએ જણાવ્યું હતું કે, "અમારો વિસ્તાર ડુંગરાડ સરહદી વિસ્તાર છે, જ્યાં ચોમાસુ આધારિત ડાંગરની ખેતી કરવામાં આવે છે. વરસાદ જે પ્રમાણે લંબાયો હતો તેના કારણે ખેડૂતો મૂંઝવણમાં મુકાયા હતા. પરંતુ, આજે વરસાદના આગમનથી ખેડૂતોમાં નવી આશા જાગી છે અને ઘણા વિસ્તારોમાં ચોમાસુ ડાંગરની રોપણીની કામગીરી પણ શરૂ થઈ ગઈ છે. જો આગામી દિવસોમાં પણ સારો વરસાદ યથાવત રહેશે તો ખેતી માટે અનુકૂળ પરિસ્થિતિ સર્જાશે અને ખેડૂતોને મોટો ફાયદો મળશે."

ખાસ કરીને વાંસદાના ચૌંઢાગામ વિસ્તારમાં વરસાદની ધમાકેદાર શરૂઆત જોવા મળી હતી. ચોરવણી, નિરપણ, મોરાઆંબા, ખાટાઆંબા, કણધા, અંકલાછ અને જેવા સરહદી વિસ્તારોમાં પણ વરસાદી માહોલ જામતા ગ્રામજનોમાં ખુશીનો માહોલ જોવા મળ્યો હતો.

મેઘરાજાની ધમાકેદાર એન્ટ્રી
મેઘરાજાની ધમાકેદાર એન્ટ્રી (ETV Bharat Gujarat)

ખેડૂતો માટે આ વરસાદ આશીર્વાદ સમાન માનવામાં આવી રહ્યો છે. જોકે ખેડૂતો હજુ પણ વાવણી લાયક અને સતત સારો વરસાદ થવાની રાહ જોઈ રહ્યા છે. ચોમાસાની સત્તાવાર શરૂઆત સાથે ગ્રામ્ય વિસ્તારોમાં ખેતીની તૈયારીઓ તેજ બની છે.

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