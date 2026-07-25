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નવસારીમાં પૂરની તારાજી વચ્ચે સેના-NDRFનું મેગા રેસ્ક્યુ ઓપરેશન, 14 હજારથી વધુ લોકોનું સ્થળાંતર

રંગૂનનગર, કમેલા દરવાજા અને મોહમ્મદી બંગલા વિસ્તારમાં 15થી વધુ લોકો પૂરના પાણીમાં ફસાયા હતા.

નવસારીમાં પૂરની તારાજી વચ્ચે સેના-NDRFનું મેગા રેસ્ક્યુ ઓપરેશન
નવસારીમાં પૂરની તારાજી વચ્ચે સેના-NDRFનું મેગા રેસ્ક્યુ ઓપરેશન (ETV Bharat Gujarat)
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By ETV Bharat Gujarati Team

Published : July 25, 2026 at 1:35 PM IST

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નવસારી : દક્ષિણ ગુજરાતના નવસારી જિલ્લામાં આવેલા વિનાશક પૂર બાદ રાહત અને બચાવ કામગીરી હવે યુદ્ધના ધોરણે ચાલી રહી છે. ઉપરવાસમાં ભારે વરસાદને કારણે પૂર્ણા નદીનું જળસ્તર 30 ફૂટથી વધુ પહોંચતાં નવસારી શહેરના 40 ટકાથી વધુ વિસ્તારમાં પાણી ફરી વળ્યું હતું. છેલ્લા 24 કલાકથી વરસાદમાં ઘટાડો થયો હોવા છતાં પૂર્ણા નદીનું જળસ્તર હજુ પણ આશરે 27 ફૂટની આસપાસ હોવાથી અનેક નીચાણવાળા વિસ્તારોમાં પાણી યથાવત્ છે.

નવસારીના રિંગ રોડ વિસ્તારના રંગૂનનગર, કમેલા દરવાજા અને મોહમ્મદી બંગલા વિસ્તારમાં 15થી વધુ લોકો પૂરના પાણીમાં ફસાયા હતા. ફસાયેલા લોકોએ જિલ્લા પ્રશાસનનો સંપર્ક કરીને તાત્કાલિક બચાવની માંગ કરી હતી. આ લોકોમાં ગર્ભવતી મહિલાઓ તેમજ બીમાર બાળકો પણ સામેલ હોવાથી સ્થિતિ વધુ ગંભીર બની હતી.

નવસારીમાં પૂરની તારાજી વચ્ચે સેના-NDRFનું મેગા રેસ્ક્યુ ઓપરેશન (ETV Bharat Gujarat)

પરિસ્થિતિની ગંભીરતાને ધ્યાનમાં રાખીને જિલ્લા પ્રશાસને BN-6 NDRFની ટીમ તેમજ ભારતીય સેનાની 11 મરાઠા રેજિમેન્ટની બે ટુકડીઓને નવસારીમાં તૈનાત કરી છે. સેના અને NDRFની સંયુક્ત ટીમો દ્વારા મોહમ્મદી બંગલા અને રંગૂનનગર વિસ્તારમાં સતત રેસ્ક્યુ ઓપરેશન હાથ ધરવામાં આવી રહ્યું છે. પૂરના પાણીના તેજ પ્રવાહને કારણે બચાવ કામગીરીમાં અનેક પડકારો સામે આવી રહ્યા છે.

નવસારીમાં પૂરની તારાજી વચ્ચે સેના-NDRFનું મેગા રેસ્ક્યુ ઓપરેશન
નવસારીમાં પૂરની તારાજી વચ્ચે સેના-NDRFનું મેગા રેસ્ક્યુ ઓપરેશન (ETV Bharat Gujarat)

રેસ્ક્યુ માટે મોકલવામાં આવતી બોટો પાણીના જોરદાર પ્રવાહમાં દિશા બદલી દેતી હોવાથી નિર્ધારિત સ્થળ સુધી પહોંચવામાં મુશ્કેલી પડી રહી છે. તેમ છતાં સેનાના જવાનોએ હિંમત અને કુશળતાથી બોટોને અસરગ્રસ્ત વિસ્તારો સુધી પહોંચાડી લોકોને સુરક્ષિત બહાર કાઢવાની કામગીરી ચાલુ રાખી છે. હાલમાં જિલ્લામાં વરસાદ બંધ થતાં નદીઓના જળસ્તરમાં ધીમે ધીમે ઘટાડો નોંધાઈ રહ્યો છે.

નવસારીમાં પૂરની તારાજી વચ્ચે સેના-NDRFનું મેગા રેસ્ક્યુ ઓપરેશન
નવસારીમાં પૂરની તારાજી વચ્ચે સેના-NDRFનું મેગા રેસ્ક્યુ ઓપરેશન (ETV Bharat Gujarat)

જિલ્લા પ્રશાસન અને નવસારી મહાનગરપાલિકા દ્વારા અસરગ્રસ્ત વિસ્તારોમાં ભોજન, પીવાનું પાણી અને અન્ય આવશ્યક સુવિધાઓ ઉપલબ્ધ કરાવવામાં આવી રહી છે. અનેક સામાજિક સંસ્થાઓ અને સ્વયંસેવકો પણ રાહત કામગીરીમાં સક્રિય સહયોગ આપી રહ્યા છે.

જિલ્લા પ્રશાસનના જણાવ્યા મુજબ, અત્યાર સુધીમાં નવસારી જિલ્લામાંથી 14 હજારથી વધુ લોકોને સુરક્ષિત સ્થળો અને રાહત શિબિરોમાં ખસેડવામાં આવ્યા છે. NDRF, SDRF, સ્થાનિક તરવૈયાઓ અને ભારતીય સેના સતત બચાવ કામગીરીમાં જોડાયેલી છે. પ્રશાસને નાગરિકોને અફવાઓથી દૂર રહી માત્ર સત્તાવાર સૂચનાઓ પર વિશ્વાસ રાખવા અને જરૂર પડે ત્યારે પ્રશાસનને સહકાર આપવા અપીલ કરી છે.

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TAGGED:

SOUTH GUJARAT RAIN
NAVSARI FLOOD
NAVSARI FLOOD NDRF RESCUE
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