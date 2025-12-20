નિરોગી રાખતો નીરો, શિયાળામાં કેમ વધી જાય છે નીરાની માંગ ? જાણો...
શરીરને તાજગી આપનાર અને અનેક રોગોમાં લાભદાયી એવા નીરાની માંગ શિયાળામાં ખૂબ વધે છે. જોકે, આ વર્ષે નીરાના ઉત્પાદન સામે અનેક પડકારો ઊભા થયા છે.
નવસારી : શિયાળો એટલે આરોગ્યને મજબૂત બનાવવા માટે કુદરતી પીણાં અને પરંપરાગત વાનગીઓ આરોગવાની ઉત્તમ ઋતુ. આ ઋતુમાં ખાસ કરીને તાડના ઝાડ પરથી કુદરતી રીતે મળતો નીરો લોકોમાં ખૂબ લોકપ્રિય બને છે. આયુર્વેદમાં નીરાને એક ઉત્તમ આરોગ્યવર્ધક પીણું માનવામાં આવ્યું છે. શરીરને તાજગી આપનાર અને અનેક રોગોમાં લાભદાયી એવા નીરાની માંગ શિયાળામાં ખૂબ વધે છે. જોકે, આ વર્ષે નીરાના ઉત્પાદન સામે અનેક પડકારો ઊભા થયા છે.
દક્ષિણ ગુજરાતનું સ્વાસ્થ્યવર્ધક પીણું 'નીરો'
નવસારી સહિત દક્ષિણ ગુજરાત વિસ્તારમાં સહકારી મંડળીઓ દ્વારા તાડની ખેતી કરીને શિયાળામાં મોટા પ્રમાણમાં નીરો ઉતારવામાં આવે છે. દક્ષિણ ગુજરાત નીરા તાડગોળ સંઘ દ્વારા નીરાનું સંગ્રહ અને વિતરણ કરવામાં આવે છે, પરંતુ છેલ્લા કેટલાક વર્ષોમાં દક્ષિણ ગુજરાતમાં વધતા ઔદ્યોગિકરણના કારણે સ્થાનિક મજૂરો મળતા બંધ થયા છે. જૂના અનુભવી મજૂરો હવે વયના કારણે કામ કરી શકતા નથી અને નવા યુવાનોમાં તાડ ઉપર ચડીને નીરો ઉતારતા હોય તે જોવા મળતું નથી.
તાડ ઉપર માટલા બાંધીને નીરો ઉતારવાનું કામ જોખમી અને કુશળતા માંગે છે. મજૂરોની અછતને કારણે તાડ વધુ હોવા છતાં પૂરતું ઉત્પાદન થઈ શકતું નથી. મંડળીઓ દ્વારા પશ્ચિમ બંગાળમાંથી કારીગરોને બોલાવવામાં આવે છે, પરંતુ સમગ્ર ગુજરાતમાં શિયાળાની ઋુતુમાં માત્ર અંદાજે 120 જેટલા મજૂરો ઉપલબ્ધ રહે છે. બીજી તરફ, આ વર્ષે ચોમાસું લગભગ બે મહિના વધુ ચાલ્યું હોવાથી તાડ ઉપર સમયસર માટલા બાંધવામાં પણ મુશ્કેલી પડી હતી.
દૂર દૂરથી લોકો નીરો પીવા માટે આવે છે
આ તમામ કારણોના પરિણામે, ગત વર્ષોમાં જ્યાં રોજનું 1200 લીટરથી વધુ નીરાનું ઉત્પાદન થતું હતું, ત્યાં આ વર્ષે માત્ર 35 ટકા જેટલું ઉત્પાદન થઈ શક્યું છે. સાથે જ નીરા વેચાણ માટેના લાયસન્સ આપવામાં વિલંબ થતાં અનેક સહકારી મંડળીઓને આર્થિક નુકશાની પણ વેઠવી પડી છે. છતાં પણ, નીરાની લોકપ્રિયતા આજે પણ યથાવત છે. નવસારીમાં વહેલી સવારથી જ દૂર દૂરથી લોકો પોતાના પરિવાર સાથે શુદ્ધ નીરો પીવા માટે આવે છે.
આરોગ્યદાયક કુદરતી પીણું અનેક રોગો માટે ઉપયોગી
અહીં મળતો નીરો કેમિકલ વગરનો અને સંપૂર્ણ રીતે કુદરતી હોવાથી તેની ગુણવત્તા ઉત્તમ હોય છે. આહાર નિષ્ણાતોના જણાવ્યા મુજબ, નીરો શરીરને ડિટોક્સ કરવામાં મદદરૂપ થાય છે. મધુમેહ, કિડની અને લીવર સંબંધિત રોગોમાં લાભકારી છે. પેશાબના ઇન્ફેક્શન દૂર કરવામાં પણ નીરો ઉપયોગી સાબિત થાય છે. તેમાં એન્ટી કેન્સર ગુણધર્મો પણ જોવા મળે છે. નીરામાં ફેટ ઓછી અને કેલરી વધુ હોય છે, તેથી વહેલી સવારમાં એક ગ્લાસ નીરો પીવો સૌથી લાભદાયી માનવામાં આવે છે. બપોર બાદ તેમાં ફર્મેન્ટેશન શરૂ થઈને આલ્કોહોલનું પ્રમાણ વધતું હોવાથી તે સમયે પીવો યોગ્ય નથી.
આ રીતે, શિયાળામાં આયુર્વેદિક રીતે ગુણકારી અને આરોગ્યદાયક એવા કુદરતી પીણાં નીરાને લઈને લોકોમાં ઉત્સાહ તો છે, પરંતુ આ વર્ષે વાતાવરણની અસર અને કુશળ મજૂરોની અછતને કારણે થયેલું ઓછું ઉત્પાદન નીરા પ્રેમીઓને થોડું નિરાશ પણ કરી શકે છે.
