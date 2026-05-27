સોનલ ઓઝા બન્યા મહેસાણા મહાનગરપાલિકાના પ્રથમ મેયર, ડેપ્યુટી મેયર તરીકે રમેશ રાજપૂતની વરણી
મહેસાણા મહાનગરપાલિકાના પ્રથમ મેયર, ડેપ્યુટી મેયર અને સ્ટેન્ડિંગ કમિટીના ચેરમેન સહિતના અગત્યના હોદ્દાઓની સત્તાવાર જાહેરાત કરવામાં આવી.
Published : May 27, 2026 at 8:50 AM IST
મહેસાણા: મહેસાણા નગરપાલિકામાંથી મહાનગરપાલિકાનો દરજ્જો પ્રાપ્ત થયા બાદ પ્રથમ સામાન્ય સભા યોજાઇ હતી. મહેસાણા મહાનગરપાલિકાના પ્રથમ મેયર, ડેપ્યુટી મેયર અને સ્ટેન્ડિંગ કમિટીના ચેરમેન સહિતના અગત્યના હોદ્દાઓની સત્તાવાર જાહેરાત કરવામાં આવી છે. તાજેતરમાં યોજાયેલી મહાનગરપાલિકાની ચૂંટણીમાં 52 બેઠકમાંથી ભાજપે 47 બેઠક પર શાનદાર જીત મેળવીને સ્પષ્ટ બહુમતી પ્રાપ્ત કરી હતી.
પ્રથમ સામાન્ય સભા શરૂ થાય તે પહેલાં મહેસાણા જિલ્લા ભાજપ દ્વારા કમલમ કાર્યાલય ખાતે તમામ ચૂંટાયેલા કોર્પોરેટરોની એક અગત્યની બેઠક બોલાવી હતી. સીનિયર આગેવાનોની ઉપસ્થિતિમાં મળેલ આ બેઠકમાં પક્ષ દ્વારા નક્કી કરાયેલ નામોના મેન્ડેટ આપવામાં આવ્યા હતા અને ત્યારબાદ ટાઉનહોલ ખાતે યોજાયેલી સભામાં મેયર પદે સોનલ ઓઝા અને ડેપ્યુટી મેયર પદે રમેશ રાજપૂત 46-46 મત સાથે ચૂંટાઇ આવ્યા હતા.
સોનલ ઓઝા મહેસાણા મહાનગરપાલિકાના પ્રથમ મેયર બન્યા
સોનલ ઓઝા પ્રથમ વખત ચૂંટણી લડીને કોર્પોરેટર બન્યા છે. તેમના પતિ વિષ્ણુભાઇ ઓઝા અગાઉ શહેર સંગઠનમાં ઉપપ્રમુખ તરીકેની જવાબદારી નિભાવી ચુક્યા છે. ડેપ્યુટી મેયર રમેશ રાજપૂતના રાજકીય અને વહીવટી અનુભવની વાત કરીએ તો, તેઓ હેબુવા ગામના 3 વખત સરપંચ રહી ચુક્યા છે. આ ઉપરાંત મહેસાણા તાલુકા મંત્રી અને જિલ્લા કિસાન મોરચાના મંત્રી તરીકે પણ સંગઠનમાં બહોળો અનુભવ ધરાવે છે.
નવનિયુક્ત મેયર સોનલ ઓઝાએ પક્ષનો આભાર માનતા જણાવ્યું હતું કે, "ભારતીય જનતા પાર્ટીએ મારા પર જે વિશ્વાસ મૂક્યો છે તે માટે હું આભારી છું. મહેસાણાને 'ક્લીન અને ગ્રીન સિટી' બનાવવાનો મારો પ્રથમ પ્રયાસ રહેશે. વડાપ્રધાન નરેન્દ્ર મોદીના મહિલા સશક્તિકરણના સ્વપ્નને સાકાર કરવા અમે સૌને સાથે રાખીને મહેસાણાને એક નવું, વિકસિત અને સ્વચ્છ શહેર બનાવવા માટે નિષ્ઠાપૂર્વક કામ કરીશું."
ડેપ્યુટી મેયર રમેશ રાજપૂતે જણાવ્યું હતું કે, "મહેસાણા પ્રથમવાર મહાનગરપાલિકા બની છે ત્યારે લોકોને ખૂબ અપેક્ષાઓ છે. અમે સૌ પ્રથમ નાગરિકોની પ્રાથમિક જરૂરિયાતોને પ્રાદ્યાન્ય આપીશું અને શહેરના વિકાસના કામોને વધુ તેજ ગતિ આપીશું."
સ્ટેન્ડિંગ કમિટીના ચેરમેન દીપક પટેલે પ્રદેશ નેતૃત્વનો આભાર વ્યક્ત કરતા કહ્યું હતું કે, "મેયર, ડેપ્યુટી મેયર અને તમામ કોર્પોરેટરો સાથે મળીને મહેસાણાને 'મનોહર અને મનમોહિત' બનાવવાના પૂરા પ્રયત્નો કરીશું. શહેરમાં ટ્રાફિક અને પાર્કિંગની જે સમસ્યાઓ છે, તેને ઉકેલવા માટે ધારાસભ્ય અને વહીવટી તંત્ર સાથે મળીને સત્વરે નક્કર આયોજન કરવામાં આવશે."
આ પણ વાંચો: