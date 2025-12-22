ETV Bharat / state

સોનબાઇ માના 102માં જન્મોત્સવની ભવ્ય ઉજવણી, આજે ચારણો માટે બીજી દિવાળી જેવો મહા ઉત્સવ

મઢડા સહિત દેશ-વિદેશમાં એક સાથે 300થી વધુ સ્થળોએ સોનલ બીજની ઉજવણી કરવામાં આવી રહી છે

સોનબાઇ માના 102માં જન્મોત્સવની ભવ્ય ઉજવણી
સોનબાઇ માના 102માં જન્મોત્સવની ભવ્ય ઉજવણી (ETV Bharat Gujarat)
By ETV Bharat Gujarati Team

Published : December 22, 2025 at 4:24 PM IST

દ્વારકા: સોનબાઇ માંનો 102મો જન્મોત્સવ ઉજવવામાં આવી રહ્યો છે. મઢડા સહિત દેશ અને વિદેશમાં સોનલ માંની જન્મજયંતિ ધામધૂમપૂર્વક ઉજવવામાં આવી રહ્યો છે. મઢડા ખાતે ભજન, ભોજન,ભક્તિ સહિતના અનેક કાર્યક્રમોનું આયોજન કરવામાં આવ્યું છે. એક સાથે 300થી વધુ સ્થળોએ સોનલ બીજની ઉજવણી કરવામાં આવી રહી છે. ચારણો માટે સોનલ બીજએ બીજી દિવાળી જેવો મહા ઉત્સવ છે.

આજે અનેક કાર્યક્રમનું આયોજન

માતાજીના 102માં જન્મોત્સવ નિમિત્તે સવારે પૂજન-અર્ચન,ધ્વજારોહણ,યજ્ઞ, શોભાયાત્રા, ભોજન-પ્રસાદ સહિતના અનેક કાર્યક્રમનું આયોજન કરવામાં આવ્યું છે. ગુજરાતભરના નામાંકિત કલાકારો દ્વારા મઢડા ખાતે ભજન સંધ્યાનું આયોજન કરવામાં આવ્યું હતું. ગુજરાતમાં માતાજીના 100થી વધુ મંદિરો બંધાયા છે. સોનલ બીજની એક સાથે 300થી વધુ સ્થળોએ ઉજવણી કરવામાં આવી રહગી છે. આ ધામ ચારણ સમાજ સહિત અઢારેય વરણ માટે આસ્થાનું કેન્દ્ર છે. જામ ખંભાળીયામાં પણ 1988થી સોનલ બીજની ઉજવણી કરવામાં આવી રહી છે. જોધપુર નાકાથી સોનલ માતાના મંદિર સુધી શોભાયાત્રા યોજવામાં આવી હતી જેમાં અનેક લોકો જોડાયા હતા.વડીલોએ જે શરૂઆત કરી હતી તે કાર્યક્રમને યુવાનો આગળ ધપાવી રહ્યા છે.

સોનબાઇ માના 102માં જન્મોત્સવની ભવ્ય ઉજવણી (ETV Bharat Gujarat)

ચારણ સમાજ માટે દિવાળી જેવો માહોલ

“ખીજ જેની ખટકે નહીં, જેને રૂદીયે મીઠી રીજ, એવી મઢડા વારી માતની આવી સોનલ બીજ” આવી અનેક પંક્તિઓ, માતાજીના ગીતો ચારણ સમાજના આરાધ્યાદેવી આઈ સોનલ માતાજી માટે શક્તિ પુત્રો ચારણ દ્વારા ઉકત કરવામાં આવેલ છે. સમગ્ર ચારણ સમાજ માટે આઈ સોનબાઈ માતાજીએ સમાજ જાગૃતતા માટે ના અનેક સેવાકાર્યો હાથ ધર્યા હતા સમાજ માં વ્યસન મુક્તિ અને વકરી રહેલા અન્ય દૂષણો ને દૂર કરવા તેમજ શિક્ષણ સહિતના સતકાર્યો સમાજ માં થાઈ અને સમાજ એક સંપ રહે માટે સોનલમાં વસવાટ કરતાં ચારણોના નેસળાઑ,ગામો અને સંમેલનોમાં માતાજી અચૂક પણે પહોંચી આશિર્વચનો માં સમાજ ને જીવન જીવવા માટે ની રાહ ચીંધતા હતા. માતાજીએ ગણ્યું ગણી ના શકાઇ એટલા સેવાકાર્યો ચારણ સમાજ માટે કર્યા હતા.

સોનબાઇ માના 102માં જન્મોત્સવની ભવ્ય ઉજવણી
સોનબાઇ માના 102માં જન્મોત્સવની ભવ્ય ઉજવણી (ETV Bharat Gujarat)

ચારણ ગઢવી સમાજમાં સોનલ બીજનું અનેરૂં મહત્ત્વ

સમગ્ર સૌરાષ્ટ્ર કચ્છ તથા દેશ-વિદેશમાં વસતા ચારણ ગઢવી સમાજ દ્વારા માતાજી ની સોનલ બીજનું મહત્વ અનેરું રહ્યું છે. માતાજીનું મુખ્ય મંદિર જુનાગઢ નજીક આવેલ મઢડા ગામે જ્યાં આઈ સોનલ માતાજીના બહેન પૂજ્ય બનુમાં અહી માતાજીનું સાક્ષાત સ્વરૂપે છે. સોનલ બીજના દિવસે સમસ્ત ચારણ સમાજ દ્વારા આરાધ્યાદેવી આઈ સોનબાઈ માતાજીના ગુણગાન ગાવા માટે મોટી સંખ્યામાં ચારણ છોરુઓ અહી ભેગા મળી માતાજી ની આરાધના કરી ભજન,ભોજન અને ભક્તિરસમાં ધર્મોત્સવમાં માતાજીના આશીર્વાદ મેળવે છે. આમ જ્યાં જ્યાં ચારણ સમાજ વસે છે ત્યાં માતાજીની સોનલ બીજની ઉજવણી કરવામાં આવે છે.

