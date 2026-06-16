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રિસામણે બેસેલી પત્નીના વદ્ધ નાના-નાની પર પતિએ કર્યો છરી વડે હુમલો, નાનાનું મોત, નાની હાલત ગંભીર

આરોપી વિમલગીરી ગૌસ્વામી ગીરસોમનાથના ભાલકાનો રહેવાશી છે અને તેણે સપ્ટેમ્બર 2025મા રાજકોટની યુવતી દિયા સાથે પ્રેમલગ્ન કર્યા હતાં.

જમાઈએ કરી નાનાજી સસરાની હત્યા
જમાઈએ કરી નાનાજી સસરાની હત્યા (Etv Bharat Gujarat)
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By ETV Bharat Gujarati Team

Published : June 16, 2026 at 7:42 AM IST

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રાજકોટ: શહેરના વિમલનગરમાં રવિવારની વ્હેલી સવારે ભાણેજ જમાઈએ નાનાજીને છરીના આડેધડ ઘા ઝીંકી કરપીણ હત્યા કરી હોવાની ઘટનાથી ખળભળાટ મચી ગયો છે. આ દરમિયાન વચ્ચે પડેલા નાની પર પણ આરોપીએ હુમલો કરતાં તેઓ પણ લોહીલુહાણ થયા હતાં.

મળતી માહિતી અનુસાર વિમલનગર શેરી નં-01 રાધેશ્યામ ડેરીવાળી શેરીમા રહેતાં ઈલાબેન પ્રવિણભાઈ શાહ (ઉ.વ.60) એ નોંધાવેલી ફરીયાદમાં જણાવ્યું હતું કે, તેઓ તેમના પતિ સાથે રહે છે. તેઓને સંતાનમા એક દિકરો તથા એક દિકરી છે, જેમા મોટી દિકરી તેજલબેન જીજ્ઞેશભાઈ પટેલ જેને હાલ પોતાના પતિ સાથે વાંધો હોય જેથી દિકરી તેજલ અને તેની દિકરી દિયા પુષ્કરધામ સોસાયટી બ્લોક નં.-2 રાજકોટ ખાતે અલગ રહે છે. દિયાએ સપ્ટેમ્બર 2025મા ભાલકા ખાતે રહેતા વિવેક ગૌસ્વામી સાથે લગ્ન કરેલા હતા. ત્યારબાદ દિયા અને વિવેકગીરી ગૌસ્વામી બંન્ને વચ્ચે વિવાદ થતા દિયા ગત તા.13 મે 2026ના રાજકોટ તેડી આવેલ અને ત્યારથી દિયા તેની માતા તેજલબેન સાથે રહેવા આવી ગઈ હતી.

રાજકોટના વિમલનગરમાં જમાઈએ કરી નાનાજી સસરાની હત્યા (Etv Bharat Gujarat)

ગત તા. 13ની મોડી રાતે આશરે દોઢથી બે વાગ્યાની આસપાસ વૃદ્ધ દંપતી ઉંઘતું હતું, તે દરમિયાન વિવેક ગૌસ્વામી પોતાના હાથમા છરો લઈ ઘરમાં ઘુસી આવ્યો અને બેડરૂમ ઉંઘી રહેલા વૃદ્ધ પ્રવિણભાઈ અને ઈલાબેન બંન્નેને બેડમાંથી ઉભા કર્યા અને કહ્યું કે, હાલો ઉભા થાવ તમે મારા અને દિયાના છૂટાછેડા કરવામા બહુ રસ લ્યો છો ને ? આજે તમને બંન્નેને મારી નાખવાના છે, તેવું કહી તેણે પ્રવિણભાઈને ધક્કો મારી નીચે જમીન ઉપર પછાડી દિધા અને ત્યારબાદ વિવેકે છરા વડે તેમની ઉપર આડેધડ ઘા માર્યા, આરોપી વિમલે માથામાં, ડોકમાં, બંન્ને હાથના ખંભાના ભાગે તથા બંન્ને હાથના પંજામા આડેધડ છરાના ઘા માર્યા વચ્ચે બચાવવા પડેલા ઈલાબેન પર પણ આરોપીએ છરાના ઘા ઝિંક્યા.

પોલીસે આરોપી વિમલગીરી ગૌસ્વામીને ભાલકા ખાતેથી ઝડપી પાડ્યો
પોલીસે આરોપી વિમલગીરી ગૌસ્વામીને ભાલકા ખાતેથી ઝડપી પાડ્યો (Etv Bharat Gujarat)

ઘટનાને પગલે ઈલાબેને બુમાબુમ કરતા વિવેક ગૌસ્વામી ત્યાંથી ભાગી ગયો, ઈલાબેનની ચીસો સાંભળીને ઘરની બાજુમા રહેતા પાડોશી ટીનાભાઈ દોડી આવ્યા અને તેણે પ્રવીણભાઈની દિકરી તેજલબેનને ફોન કરીને ઘટનાની જાણ કરી, જેને પગલે તેઓ દોડી આવ્યા અને સાથે જ બે અલગ અલગ 108 એમ્બ્યુલન્સ પણ આવી ગઈ હતી. પ્રવિણભાઇને સરકારી હોસ્પીટલ ખાતે સારવાર માટે લાવવામાં આવ્યા હતા જયાં ફરજના પરના તબીબોએ તેમને મૃત જાહેર કર્યા હતાં, જ્યારે ઈલાબેનને ઇમરજન્સી વોર્ડમા દાખલ કરવામાં આવ્યા છે.

બનાવની ગંભીરતા પારખી ઉચ્ચ પોલીસ અધિકારીઓએ આરોપીને તુરંત પકડી પાડવાની આપેલ સૂચનાથી યુની. પોલીસ મથકના પીઆઈ સી.એન.દવેની રાહબરીમાં પીએસઆઇ વી.જી.ડોડીયા અને ટીમે તુરંત હ્યુમન તથા ટેકનીકલ સોર્સના આધારે ગણતરીની કલાકમાં આરોપી વિવેકગીરી પ્રકાશગીરી ગોસ્વામી (ઉ.વ.23 રહે. ભાલકા ગીરસોમનાથ) ને પકડી પાડી વધું તપાસ આદરી હતી.

આરોપી વિમલે દિયા નામની યુવતી સાથે કર્યા હતા પ્રેમલગ્ન
આરોપી વિમલે દિયા નામની યુવતી સાથે કર્યા હતા પ્રેમલગ્ન (Etv Bharat Gujarat)

બીજી તરફ મૃતક પ્રવિણભાઈના પુત્રીએ યુનિવર્સીટી પોલીસની કામગીરી પર સણસણતા અને અત્યંત ગંભીર આક્ષેપ કર્યો હતો. તેજલબેને યુની. પોલીસની બેદરકારીને કારણે તેના પિતાની હત્યા થયાનો આક્ષેપ કરી રોષ વ્યક્ત કર્યો હતો. તેમજ પોલીસ મથકે ધસી જઈ ફરીથી પોલીસને કારણે પિતાનો જીવ ગયાનું જણાવી હોબાળો મચાવ્યો હતો. તેજલબેને જણાવ્યું કે, દિયા રિસામણે આવ્યા બાદ તેનો પતિ વિવેક તેને તથા તેની પુત્રી, માતા-પિતાને મારી નાખવાની સતત ધમકી આપતો હતો. એકાદ માસ પહેલાં જયારે પુત્રી દિયાને સોમનાથ પોલીસ મથકેથી લઈ આવ્યા ત્યારે બહાર પણ એક મહિનો નહીં થવા દઉં’ તેવી ધમકી આપી હતી, જે પાળી બતાવી છે.

જમાઈની સતત ધમકીઓને કારણે ગઈ તા.રરમીએ યુની. પોલીસ મથકમાં પોતાને અને પરિવારને પોલીસ રક્ષણ આપવા અરજી કરી હતી પરંતુ અરજીની તપાસ કરનાર પોલીસમેન જયસિંહ ઝાલાએ કોઈ કાર્યવાહી કરી ન હતી. તેણે વિવેકને બોલાવ્યો પણ ન હતો. તેમજ ઉલ્ટાનું પોલીસે તેમની પાસે ધમકીના રેકોર્ડિંગ સાથેના પ્રુફ માંગી હડધૂત કર્યા હતા.જે તે વખતે વિવેક સામે પોલીસે કાર્યવાહી કરી હોત તો આજે તેના પિતાનો જીવ બચી ગયો હોત. આ રીતે પિતાના મોત માટે પોલીસ જ જવાબદાર હોવાનો ચોંકાવનારો આક્ષેપ કરી રોષ પણ દર્શાવ્યો હતો.

આરોપી વિમલગીરી ગૌસ્વામી
આરોપી વિમલગીરી ગૌસ્વામી (Etv Bharat Gujarat)

વધુમાં કહ્યું કે તેણે ક્રાઈમ બ્રાંચના ડીસીપી જગદિશ બાંગરવાએ પોતાનું કાર્યક્ષેત્ર નહીં હોવા છતાં રજૂઆત સાંભળી કોઈ તકલીફ હોય તો તત્કાળ પોતાને જાણ કરવા કહ્યું હતું પરંતુ યુની. પોલીસે રજૂઆત બાબતે કોઈ ધ્યાન આપ્યું ન હતું. તેમજ વિવેકની માતા સોમનાથ પોલીસમાં હોમગાર્ડમાં ફરજ બજાવતી હોવાથી પોલીસ તેને છાવરી રહ્યાનું અને તેનાથી પણ વધુ પોલીસની તેની સાથે મિલીભગત હોવાનો પણ ચોંકાવનારો આક્ષેપ કર્યો હતો. જેથી પીઆઈ ચિંતન દવે અને તેમની ટીમની કાર્યવાહી પર અનેક સવાલ ઉઠ્યા છે.

મહત્વપૂર્ણ છે કે, આરોપી વિમલ ગોસ્વામી વર્ષ 2025ની શરૂઆતથી રાજકોટમાં રહેવા આવ્યો હતો અને તે વિમલ નગર નજીક આવેલા પાનના ગલ્લામાં કામ કરતો હતો. આ દરમિયાન તેને દિયા સાથે આંખ મળી જતા બંને વચ્ચે પ્રેમ પ્રાંગર્યો હતો. જે બાદ બંને પ્રેમ લગ્ન કરી લીધા હતા. જોકે ગૃહક્લેશના કારણે પત્ની દિયા રિસામણે આવી જતા તે ઉશ્કેરાયો હતો, વધુમાં આરોપી વિવેકગીરી અગાઉ પણ ગીર સોમનાથ પોલીસના હાથે દારૂ પકડાઈ વેંચતા પકડાઈ ગયો હોવાનું પણ સામે આવી રહ્યું છે.

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રાજકોટમાં વૃદ્ધની હત્યા
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