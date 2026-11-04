અમદાવાદમાં નિવૃત ASI પિતા પર પુત્રનો હુમલો, પોલીસની હાજરીમાં જ બ્લોક માર્યો
અમદાવાદ ગ્રામ્ય પોલીસમાં ASI તરીકે નિવૃત થયેલા ગણપત પરમાર પર તેમના જ પુત્ર કૌશલ પરમારે હુમલો કર્યો હતો.
Published : November 4, 2026 at 12:59 PM IST
અમદાવાદ: અમદાવાદના ચાંદખેડા વિસ્તારમાં પારિવારિક ઝઘડાએ હિંસક રૂપ ધારણ કર્યું હોવાની ઘટના સામે આવી છે. અમદાવાદ ગ્રામ્ય પોલીસમાં ASI તરીકે નિવૃત થયેલા ગણપત પરમાર પર તેમના જ પુત્ર કૌશલ પરમારે હુમલો કર્યો હતો. સામાન્ય પારિવારિક તકરારમાં શરૂ થયેલો વિવાદ વકરતા પિતાની સાથે માતા અને બે બહેનો પણ હુમલાનો ભોગ બન્યા હતા. આ મામલે ફરિયાદ નોંધાતા પોલીસે વધુ તપાસ હાથ ધરી છે.
સ્ટમ્પથી હુમલો કરતાં પિતાએ ઘર બહાર દોટ મૂકી
બનાવની વિગત જોઇએ, ચાંદખેડા વિસ્તારમાં વ્રજ ટેર્નામેન્ટમાં રહેતા અને અમદાવાદ ગ્રામ્ય પોલીસમાં 2020માં ASI તરીકે નિવૃત થયેલા ગણપત પરમાર કોઈ કામ અર્થે બહાર ગયા હતા ત્યારે તેમના પુત્ર કૌશલનો ફોન આવ્યો હતો. ફોન પર કૌશલે પિતાને ગાળો આપવાનું શરૂ કર્યું હતું. ત્યારબાદ ગણપત પરમાર ઘરે પરત ફર્યા ત્યારે કૌશલ ઉશ્કેરાઈ ગયો હતો અને આવતાની સાથે જ સ્ટમ્પ વડે પિતા પર હુમલો કર્યો હતો. પુત્રના હુમલાથી બચવા ગણપત પરમારે ઘર બહાર દોટ મૂકી હતી. જોકે, કૌશલનો ગુસ્સો પિતા પૂરતો સીમિત રહ્યો નહોતો. તેણે પોતાની માતા અને બે બહેનો સાથે પણ મારામારી કરી હોવાનો આક્ષેપ છે.
પોલીસની હાજરીમાં પિતાના માથામાં બ્લોક માર્યો
ઘરમાં બૂમાબૂમ અને મારામારી થતાં પરિવારજનો દ્વારા પોલીસને જાણ કરવામાં આવી હતી, જેથી ચાંદખેડા પોલીસની ટીમ તાત્કાલિક ઘટનાસ્થળે પહોંચી હતી. જોકે, પોલીસની હાજરીમાં પણ કૌશલનો ગુસ્સો શાંત થયો નહોતો. તેણે બ્લોક ઉઠાવી ગણપત પરમારના માથામાં મારી દીધો હતો. નિવૃત્ત પોલીસકર્મી પિતા પર પુત્રના આ હુમલાથી સ્થળ પર અફરાતફરીનો માહોલ સર્જાયો હતો.
ચાંદખેડા પોલીસે પુત્ર સામે ગુનો નોંધી તપાસ હાથ ધરી
સમગ્ર મામલે ચાંદખેડા પોલીસે કૌશલ પરમાર વિરુદ્ધ ગુનો નોંધી વધુ તપાસ હાથ ધરી છે. પારિવારિક વિવાદ દરમિયાન બનેલી આ ઘટનામાં પિતા ઉપરાંત માતા અને બે બહેનો સાથે થયેલી મારામારી અંગે પણ પોલીસ તપાસ કરી રહી છે. હુમલાનું ચોક્કસ કારણ અને ઘટનાક્રમ અંગે વધુ વિગતો તપાસ બાદ સામે આવશે.
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