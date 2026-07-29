સોમનાથ ત્રિવેણી ઘાટ પુનર્વિકાસ યોજનાએ લીલી ઝંડી, માનવ અધિકાર પંચે ફરિયાદ ફગાવી
આ નિર્ણય બાદ સોમનાથ ત્રિવેણી ઘાટ પુનર્વિકાસ પ્રોજેક્ટને લઈને ઉભી થયેલી એક મહત્વપૂર્ણ કાનૂની અડચણ દૂર થઈ હોવાનું માનવામાં આવી રહ્યું છે.
Published : July 29, 2026 at 7:07 PM IST
અમદાવાદ: સોમનાથ પુનર્વિકાસ યોજનાના મહત્વના ભાગ એવા ત્રિવેણી ઘાટ પુનર્વિકાસ પ્રોજેક્ટનો માર્ગ વધુ સ્પષ્ટ બન્યો છે. ગુજરાત રાજ્ય માનવ અધિકાર પંચે ત્રિવેણી ઘાટ પુનર્વિકાસ સામે કરવામાં આવેલી ફરિયાદ ફગાવી દીધી છે અને આ મામલે હસ્તક્ષેપ કરવાનો ઇનકાર કર્યો છે.
ફરિયાદમાં ત્રિવેણી ઘાટ નજીક આવેલી એક સમાધિને સન્માનપૂર્વક અન્ય સ્થળે ખસેડવાની, સ્થળ પર પોલીસ સુરક્ષા આપવાની તેમજ સંબંધિત અધિકારીઓ સામે કાર્યવાહી કરવાની માંગ કરવામાં આવી હતી. અરજદારે સમગ્ર પ્રક્રિયામાં માનવ અધિકારોના ઉલ્લંઘનનો મુદ્દો ઉઠાવ્યો હતો.
રાજ્ય સરકાર તરફથી મુખ્ય સરકારી વકીલ જી. એચ. વિર્કે દલીલ કરી હતી કે આ વિવાદ માનવ અધિકાર સંરક્ષણ અધિનિયમ હેઠળ આવતો માનવ અધિકાર ભંગનો મામલો નથી. તેમણે જણાવ્યું હતું કે અરજીમાં ઉઠાવવામાં આવેલા મુદ્દાઓ માનવ અધિકાર પંચના અધિકારક્ષેત્રમાં આવતા નથી, તેથી પંચ દ્વારા કોઈ હસ્તક્ષેપ કરવાની જરૂરિયાત નથી.રાજ્ય સરકારની રજૂઆતને સ્વીકારતાં ગુજરાત રાજ્ય માનવ અધિકાર પંચે નોંધ્યું કે આ કેસમાં માનવ અધિકારોના ઉલ્લંઘનનો કોઈ પ્રશ્ન ઉભો થતો નથી. તેથી પંચે વધુ તપાસ કે કોઈ ભલામણ કરવાની જરૂરિયાત ન હોવાનું કહી ફરિયાદ ફગાવી દીધી હતી.
મુખ્ય સરકારી વકીલ જી. એચ. વિર્કે જણાવ્યું હતું કે આ મામલો સંપૂર્ણપણે વહીવટી અને કાયદાકીય સ્વરૂપનો છે, માનવ અધિકાર ભંગનો નથી. તેથી રાજ્ય માનવ અધિકાર પંચ પાસે આ અરજી પર વિચાર કરવાનો અધિકારક્ષેત્ર પણ બનતો નથી.
આ નિર્ણય બાદ સોમનાથ ત્રિવેણી ઘાટ પુનર્વિકાસ પ્રોજેક્ટને લઈને ઉભી થયેલી એક મહત્વપૂર્ણ કાનૂની અડચણ દૂર થઈ હોવાનું માનવામાં આવી રહ્યું છે. સરકાર માટે આ નિર્ણય પ્રોજેક્ટને વધુ ઝડપથી આગળ વધારવામાં મહત્વપૂર્ણ સાબિત થઈ શકે છે.