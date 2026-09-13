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શ્રાવણમાં વધી શિવભક્તી, 22.61 લાખથી વધુ ભક્તોએ કર્યા સોમનાથ દાદાના દર્શન, ગત વર્ષ કરતાં 6.44 લાખથી વધુ શ્રદ્ધાળું વધ્યા

ચારેય સોમવારે લાખોની ભીડ, જન્માષ્ટમીના દિવસે 1.72 લાખથી વધુ ભક્તો ઉમટ્યા, ધ્વજા પૂજા અને સોમેશ્વર પૂજામાં પણ ઐતિહાસિક ઉછાળો.

22.61 લાખથી વધુ ભક્તોએ કર્યા મહાદેવના દર્શન, ગત વર્ષ કરતાં 6.44 લાખથી વધુ દર્શનાર્થીઓનો વધારો
22.61 લાખથી વધુ ભક્તોએ કર્યા મહાદેવના દર્શન, ગત વર્ષ કરતાં 6.44 લાખથી વધુ દર્શનાર્થીઓનો વધારો (Etv Bharat Gujarat)
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By ETV Bharat Gujarati Team

Published : September 13, 2026 at 2:08 PM IST

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ગીર સોમનાથ: રત્નાકર તટે બિરાજમાન દેશના પ્રથમ જ્યોતિર્લિંગ શ્રી સોમનાથ મહાદેવના પાવન ધામમાં પવિત્ર શ્રાવણ માસ દરમિયાન ભક્તિ અને આસ્થાનો અદભૂત સંગમ જોવા મળ્યો હતો. શ્રાવણ માસના પ્રારંભથી લઈને પૂર્ણાહુતિ સુધી સોમનાથ તીર્થમાં દેશના વિવિધ રાજ્યો તેમજ વિદેશમાંથી આવેલા લાખો શ્રદ્ધાળુઓનો સતત પ્રવાહ જોવા મળ્યો હતો. હર હર મહાદેવના જયઘોષથી સોમનાથ ધામ ગુંજી ઉઠ્યું હતું.

આ વર્ષે માત્ર દર્શનાર્થીઓની સંખ્યામાં જ નહીં, પરંતુ સોમનાથ મહાદેવ સાથે જોડાયેલી વિવિધ ધાર્મિક સેવાઓ અને અનુષ્ઠાનોમાં પણ નોંધપાત્ર વધારો નોંધાયો છે. સમગ્ર શ્રાવણ માસ દરમિયાન કુલ 22,61,597 દર્શનાર્થીઓએ સોમનાથ મહાદેવના દર્શન કરી ધન્યતા અનુભવી છે. ગત વર્ષની સરખામણીમાં આ સંખ્યા લાખોમાં વધી છે, જેના કારણે સોમનાથ તીર્થમાં આ વર્ષે ભક્તિનો નવો માહોલ જોવા મળ્યો હતો.

સોમનાથમાં શ્રાવણ માસે ભક્તિનો રેકોર્ડબ્રેક મહાસાગર (Etv Bharat Gujarat)

ગત વર્ષ કરતાં 6.44 લાખથી વધુ ભક્તોનો વધારો

ગત વર્ષે શ્રાવણ માસ દરમિયાન કુલ 16,17,162 દર્શનાર્થીઓએ સોમનાથ મહાદેવના દર્શન કર્યા હતા, જ્યારે આ વર્ષે આ આંકડો વધીને 22,61,597 થયો છે. એટલે કે માત્ર એક વર્ષમાં 6,44,435 વધુ દર્શનાર્થીઓ સોમનાથ ધામે પહોંચ્યા છે.

આ આંકડા દર્શાવે છે કે શ્રાવણ માસ દરમિયાન સોમનાથ મહાદેવ પ્રત્યે ભક્તોની આસ્થા અને તીર્થધામ તરફનો શ્રદ્ધાનો પ્રવાહ કેટલો વધ્યો છે. ખાસ કરીને શ્રાવણના સોમવાર, જન્માષ્ટમી સહિતના પર્વ અને રજાના દિવસોમાં સોમનાથમાં ભક્તોની ભારે ભીડ જોવા મળી હતી.

સોમનાથમાં શ્રાવણ માસે ભક્તિનો રેકોર્ડબ્રેક મહાસાગર (Etv Bharat Gujarat)

શ્રાવણના ચારેય સોમવારે ભક્તોની ભારે ભીડ

શ્રાવણ માસ ભગવાન શિવની આરાધના માટે વિશેષ મહત્વ ધરાવે છે. તેમાં પણ શ્રાવણના સોમવારને લઈને ભક્તોમાં વિશેષ આસ્થા હોય છે. આ વર્ષે સોમનાથમાં શ્રાવણના ચારેય સોમવારે મોટી સંખ્યામાં ભક્તો ઉમટી પડ્યા હતા.

પ્રથમ સોમવારે 1,64,166, બીજા સોમવારે 1,42,100, ત્રીજા સોમવારે 87,371 અને ચોથા સોમવારે 1,66,802 દર્શનાર્થીઓએ સોમનાથ મહાદેવના દર્શન કર્યા હતા.

સોમવારના દિવસોમાં વહેલી સવારથી જ મંદિર પરિસર અને આસપાસના વિસ્તારોમાં ભક્તોની લાંબી કતારો જોવા મળી હતી. ભક્તોએ મહાદેવના દર્શન સાથે પૂજા-અર્ચના કરી શિવલિંગ પર જળ અને દૂધ અર્પણ કરી પોતાની શ્રદ્ધા વ્યક્ત કરી હતી.

જન્માષ્ટમીના દિવસે પણ સોમનાથમાં ભક્તિનો ઘોડાપૂર

શ્રાવણ માસ દરમિયાન જન્માષ્ટમીનો પર્વ પણ સોમનાથ ધામ માટે વિશેષ રહ્યો હતો. ભગવાન શ્રીકૃષ્ણના જન્મોત્સવના પર્વે સોમનાથ તીર્થમાં મોટી સંખ્યામાં શ્રદ્ધાળુઓ ઉમટી પડ્યા હતા.

જન્માષ્ટમીના એક જ દિવસે 1,72,755 દર્શનાર્થીઓએ સોમનાથ મહાદેવના દર્શન કર્યા હતા, જ્યારે 4 સપ્ટેમ્બરથી 7 સપ્ટેમ્બર દરમિયાન કુલ 6,49,451 દર્શનાર્થીઓ સોમનાથ પહોંચ્યા હતા.

આ દિવસોમાં મંદિર પરિસર સહિત સમગ્ર સોમનાથ તીર્થધામમાં ભારે ચહલપહલ જોવા મળી હતી. દેશના વિવિધ વિસ્તારોમાંથી આવેલા ભક્તોએ મહાદેવના દર્શન સાથે સોમનાથની પવિત્ર ભૂમિ પર ધાર્મિક વાતાવરણનો અનુભવ કર્યો હતો.

ધ્વજા પૂજાની પરંપરામાં પણ ઐતિહાસિક વધારો

સોમનાથ મહાદેવના શિખર પર ધ્વજારોહણની પવિત્ર પરંપરા સાથે પણ ભક્તોની ઊંડી આસ્થા જોડાયેલી છે. શ્રાવણ માસ દરમિયાન ધ્વજા પૂજામાં પણ આ વર્ષે નોંધપાત્ર વધારો નોંધાયો છે.

ગત વર્ષે શ્રાવણ માસ દરમિયાન 801 ધ્વજા પૂજા થઈ હતી, જ્યારે આ વર્ષે આ સંખ્યા વધીને 1,109 થઈ છે. એટલે કે એક જ વર્ષમાં 308 ધ્વજા પૂજાનો વધારો નોંધાયો છે.

ભક્તો દ્વારા સોમનાથ મહાદેવના શિખર પર ધ્વજા ચઢાવીને પરિવારની સુખ-શાંતિ, સમૃદ્ધિ અને મંગલ માટે પ્રાર્થના કરવામાં આવી હતી.

સોમેશ્વર પૂજામાં પણ વધારો

સોમનાથ તીર્થમાં થતી વિવિધ ધાર્મિક સેવાઓમાં સોમેશ્વર પૂજાનું પણ વિશેષ મહત્વ છે. આ પૂજામાં પણ ગત વર્ષની સરખામણીમાં વધારો જોવા મળ્યો છે.

ગત વર્ષે શ્રાવણ માસ દરમિયાન 1,200 સોમેશ્વર પૂજા થઈ હતી, જ્યારે આ વર્ષે 1,394 સોમેશ્વર પૂજા નોંધાઈ છે. એટલે કે સોમેશ્વર પૂજામાં પણ 194નો વધારો થયો છે.

મહામૃત્યુંજય જાપથી લઈને રુદ્રાભિષેક સુધી ભક્તોની શ્રદ્ધા

શ્રાવણ માસ દરમિયાન સોમનાથ મહાદેવ મંદિર ખાતે વિવિધ ધાર્મિક અનુષ્ઠાનોમાં પણ ભક્તોની શ્રદ્ધાનો પ્રવાહ જોવા મળ્યો હતો. મહામૃત્યુંજય જાપ, મહામૃત્યુંજય આહુતિ, રુદ્રાભિષેક, ગંગાજળ અભિષેક સહિતની વિવિધ ધાર્મિક સેવાઓમાં ભક્તોએ મોટી સંખ્યામાં ભાગ લીધો હતો.

સોમનાથ મંદિર ટ્રસ્ટના જનરલ મેનેજર વિજયસિંહ ચાવડા દ્વારા આપવામાં આવેલી માહિતી મુજબ, શ્રાવણ માસ દરમિયાન ધાર્મિક અનુષ્ઠાનોના આંકડાઓમાં પણ નોંધપાત્ર વધારો જોવા મળ્યો છે.

આ દરમિયાન 43,43,000 મહામૃત્યુંજય જાપ અને 38,01,500 સંપૂર્ણ મહામૃત્યુંજય જાપ નોંધાયા હતા. મહામૃત્યુંજય યજ્ઞમાં પણ મોટી સંખ્યામાં ભક્તોએ ભાગ લઈને આહુતિ અર્પણ કરી હતી.

આ ઉપરાંત 8,775 રુદ્રાભિષેક પાઠ, 4,031 ગંગાજળ અભિષેક અને 2,919 બ્રહ્મભોજન પણ નોંધાયા હતા.

આસ્થાના કેન્દ્ર તરીકે વધુ મજબૂત બન્યું સોમનાથ

સોમનાથ મહાદેવ પ્રત્યે દેશ-વિદેશના ભક્તોમાં રહેલી અખૂટ શ્રદ્ધા આ આંકડાઓ પરથી સ્પષ્ટ થાય છે. શ્રાવણ માસ દરમિયાન 22.61 લાખથી વધુ ભક્તોએ સોમનાથ મહાદેવના દર્શન કર્યા છે, જ્યારે વિવિધ ધાર્મિક અનુષ્ઠાનોમાં પણ મોટી સંખ્યામાં ભક્તોએ ભાગ લીધો છે.

દર્શનાર્થીઓની સંખ્યા, ધ્વજા પૂજા, સોમેશ્વર પૂજા, મહામૃત્યુંજય જાપ, રુદ્રાભિષેક અને ગંગાજળ અભિષેક સહિતની ધાર્મિક સેવાઓમાં નોંધાયેલો વધારો સોમનાથ તીર્થ પ્રત્યેની વધતી આસ્થાનો પુરાવો બની રહ્યો છે.

શ્રાવણની પૂર્ણાહુતિએ પણ છવાયો ભક્તિમય માહોલ

સમગ્ર શ્રાવણ માસ દરમિયાન સોમનાથ ધામમાં ભક્તિ, શ્રદ્ધા અને આધ્યાત્મિકતાનો માહોલ છવાયેલો રહ્યો હતો. મંદિર પરિસરમાં સતત ગુંજતા હર હર મહાદેવના જયઘોષ અને ભક્તોની મોટી હાજરી વચ્ચે પવિત્ર શ્રાવણ માસની પૂર્ણાહુતિ થઈ હતી.

સોમનાથમાં નોંધાયેલા આ આંકડા માત્ર સંખ્યાનો વધારો નથી, પરંતુ દેશભરના શ્રદ્ધાળુઓના મનમાં સોમનાથ મહાદેવ પ્રત્યે રહેલી અડગ આસ્થાનું પ્રતિબિંબ છે. પવિત્ર શ્રાવણ માસ દરમિયાન સોમનાથ તીર્થમાં છલકાયેલો આ ભક્તિનો મહાસાગર આગામી સમયમાં પણ સોમનાથને દેશના અગ્રણી ધાર્મિક અને આસ્થાના કેન્દ્ર તરીકે વધુ મજબૂત બનાવે તેવી ધાર્મિક ભાવના ભક્તોમાં જોવા મળી હતી.

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