સોમનાથ મંદિર ખાતે સુરક્ષા એલર્ટ, દિલ્હી બ્લાસ્ટ બાદ તંત્ર સજ્જ થયું

ગુજરાત રાજ્ય સરકારે તમામ મહત્વના ધાર્મિક તથા પ્રવાસન સ્થળોએ સુરક્ષા વ્યવસ્થા વધુ સઘન બનાવવા તાત્કાલિક આદેશો કર્યા છે.

By ETV Bharat Gujarati Team

Published : November 11, 2025 at 10:06 AM IST

ગીર સોમનાથ : દિલ્હીમાં કાર બ્લાસ્ટની ઘટના બાદ તંત્ર સજ્જ થયું છે. QRT, BDDS, અને ડોગ સ્કવોડ ટીમોની તપાસ, દરિયાઈ પેટ્રોલિંગ શરૂ કરાયું છે. દિલ્હીમાં મોડી સાંજે થયેલ બોમ્બ બ્લાસ્ટની ઘટનાના પગલે ગુજરાત રાજ્ય સરકારે તમામ મહત્વના ધાર્મિક તથા પ્રવાસન સ્થળોએ સુરક્ષા વ્યવસ્થા વધુ સઘન બનાવવા તાત્કાલિક આદેશો કર્યા છે.

સોમનાથ મંદિર સુરક્ષાના DYSP ચેતન ખટાણા એ સુરક્ષા અંગેની માહિતી આપતા જણાવ્યું હતું કે, ઝેડ-પ્લસ સુરક્ષા ધરાવતા જગવિખ્યાત શ્રી સોમનાથ મહાદેવ મંદિર ખાતે સુરક્ષા એલર્ટ જાહેર કરવામાં આવ્યું છે. મંદિરના તેમજ સમગ્ર પરિસરના વિસ્તૃત વિસ્તારમાં બી.ડી.એસ. (બોમ્બ ડિસ્પોઝલ સ્કવોડ) અને ડોગ સ્કવોડ ટીમો દ્વારા તપાસ હાથ ધરવામાં આવી છે.

મંદિર પરિસર તથા આસપાસના વિસ્તારમાં આવનારા શ્રદ્ધાળુઓની ચેકિંગ વધુ કડક બનાવાઈ છે. સુરક્ષા દળો દ્વારા દરેક પ્રવેશદ્વાર અને પાર્કિંગ વિસ્તારની પણ તપાસ ચાલુ છે.

કારણ કે મંદિર દરિયાકાંઠે આવેલું છે, દરિયાઈ પેટ્રોલિંગ પણ શરૂ કરવામાં આવ્યું છે, જેથી દરિયાઈ માર્ગે કોઈ શંકાસ્પદ ગતિવિધિ ન થાય, સોમનાથ ટ્રસ્ટ અને સુરક્ષા એજન્સીઓ વચ્ચે સતત સંકલન સાથે તંત્ર ચુસ્ત નજર રાખી રહ્યું છે. હાલ મંદિર અને પરિસર સુરક્ષિત હોવાનો અહેવાલ છે.

