સોમનાથ સ્વાભિમાન પર્વ: સોમનાથ મંદિર બન્યું મહિલા સશક્તિકરણું કેન્દ્ર, 363 મહિલાઓને વર્ષમાં 9 કરોડની કમાણી થઈ
Published : January 9, 2026 at 5:23 PM IST
ગાંધીનગર : ભારતના પ્રાચીન સાંસ્કૃતિક વારસા અને આધ્યાત્મિક વારસાનું જીવંત પ્રતીક શ્રી સોમનાથ મંદિર, વૈશ્વિક સ્તરે શ્રદ્ધા અને ભક્તિના કેન્દ્ર તરીકે ઓળખાય છે. જોકે, આજે, આ પવિત્ર ધામ પૂજા અને દર્શનથી આગળ વધીને મહિલા સશક્તિકરણ માટે એક શક્તિશાળી અને પ્રેરણાદાયક કેન્દ્ર તરીકે ઉભરી રહ્યું છે. સોમનાથ મંદિર ટ્રસ્ટની માનવ-કેન્દ્રિત અને સામાજિક રીતે જવાબદાર પહેલ દ્વારા, મહિલાઓને વધુ આત્મનિર્ભરતા તરફ દોરી રહી છે.
હાલમાં, સોમનાથ મંદિર ટ્રસ્ટમાં કુલ 906 કર્મચારીઓ છે, જેમાં 262 મહિલાઓનો સમાવેશ થાય છે. આ માત્ર એક સંખ્યા નથી, પરંતુ ટ્રસ્ટના સમાવેશી દ્રષ્ટિકોણ અને સમાન તકો પ્રત્યેની પ્રતિબદ્ધતાનો પુરાવો છે. મંદિર વ્યવસ્થાપન, સેવા પ્રવૃત્તિઓ અને દૈનિક કામગીરીમાં મહિલાઓની સક્રિય સંડોવણી ટ્રસ્ટના કાર્યમાં સંવેદનશીલતા, શિસ્ત અને સમર્પણનું એક વિશિષ્ટ સંયોજન લાવે છે.
આ મહિલાઓ મંદિર પરિસરમાં પવિત્ર બિલ્વ વનનું સંપૂર્ણ સંચાલન કરે છે. અહીં કાર્યરત 16 મહિલાઓ પર્યાવરણીય સંરક્ષણ, હરિયાળી સંરક્ષણ અને સ્વચ્છતાને પ્રોત્સાહન આપતી વખતે મંદિરની પવિત્રતા જાળવી રાખે છે. આ પહેલ મહિલાઓના કુશળ સંચાલન અને જવાબદારીની મજબૂત ભાવનાનું એક નોંધપાત્ર ઉદાહરણ છે.
30 મહિલાઓ મંદિરના ભોજન ખંડમાં સેવા આપી રહી છે. હજારો ભક્તોને કાળજી અને નિષ્ઠા સાથે ભોજન પીરસીને, તેઓ મંદિરની સેવાની પરંપરાને જીવંત રાખે છે. તેવી જ રીતે, પ્રસાદ વિતરણના પવિત્ર કાર્યમાં 65 મહિલાઓની સંડોવણી તેમની શિસ્ત, પ્રતિબદ્ધતા અને વિશ્વસનીયતા પર ભાર મૂકે છે. કુલ, 363 મહિલાઓ સોમનાથ મંદિર ટ્રસ્ટ દ્વારા સીધી રોજગાર મેળવે છે. સામૂહિક રીતે, તેઓ અંદાજે વાર્ષિક રૂ. 9 કરોડની આવક ઉત્પન્ન કરે છે. આમ આવક સમાજના એકંદર વિકાસમાં પણ નોંધપાત્ર ફાળો આપે છે.
શ્રી સોમનાથ મંદિર ટ્રસ્ટે આધ્યાત્મિક વારસાને સામાજિક જવાબદારી અને મહિલા સશક્તિકરણ સાથે મિશ્રિત કરીને અનુકરણ કરવા યોગ્ય મોડેલ સ્થાપિત કર્યું છે. શ્રદ્ધાના આ પવિત્ર કેન્દ્રમાંથી, આત્મવિશ્વાસ, આત્મસન્માન અને આત્મનિર્ભરતાનો સાર દૂર દૂર સુધી ફેલાઈ રહ્યો છે.
