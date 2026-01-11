ETV Bharat / state

સોમનાથ સ્વાભિમાન પર્વની તારીખ લંબાવાઇ, શ્રદ્ધાળુઓના ધસારાને ધ્યાનમાં રાખી રાજ્ય સરકારનો નિર્ણય

સોમનાથ સ્વાભિમાન પર્વ 15 જાન્યુઆરી સુધી યોજાશે, શ્રદ્ધાળુઓની ભક્તિ અને ધસારાને ધ્યાનમાં રાખી રાજ્ય સરકારનો નિર્ણય

સોમનાથ સ્વાભિમાન પર્વની તારીખ લંબાવાઇ
સોમનાથ સ્વાભિમાન પર્વની તારીખ લંબાવાઇ (ETV Bharat Gujarat)
author img

By ETV Bharat Gujarati Team

Published : January 11, 2026 at 8:26 PM IST

1 Min Read
સોમનાથ: સોમનાથ સ્વાભિમાન પર્વની તારીખ શ્રદ્ધાળુઓની ભક્તિ અને ધસારાને ધ્યાનમાં રાખતા લંબાવવામાં આવી છે. હવે સોમનાથ સ્વાભિમાન પર્વ 15 જાન્યુઆરી સુધી યોજાશે. રાજ્ય સરકારના પ્રવક્તા મંત્રી જીતુ વાઘાણીએ આ માહિતી આપી હતી.

સોમનાથ સ્વાભિમાન પર્વની તારીખ લંબાવાઇ

વડાપ્રધાન નરેન્દ્ર મોદીની ઉપસ્થિતિમાં 8થી 11 તારીખ દરમિયાન 'સોમનાથ સ્વાભિમાન પર્વ'ની ઉજવણી સોમનાથ ખાતે કરવામાં આવી રહી છે. કલાકારોની પ્રસ્તૃતિ સહિત અનેકવિધ પરંપરાગત સાંસ્કૃતિક કાર્યક્રમોની વણઝાર આ સમયગાળા દરમિયાન રજૂ થશે. લોકોની લાગણી અને માગણી ધ્યાનમાં રાખી આ પર્વની ઉજવણી 15 જાન્યુઆરી સુધી લંબાવવાનો રાજ્ય સરકારે નિર્ણય કર્યો છે.

સોમનાથ સ્વાભિમાન પર્વ 15 જાન્યુઆરી સુધી યોજાશે (ETV Bharat Gujarat)

આ પર્વ અન્વયે વડાપ્રધાનની પ્રેરક ઉપસ્થિતિમાં યોજાયેલ 'શૌર્યયાત્રા'માં એક લાખ કરતા વધુ લોકો સહભાગી થયા હતાં અને ભગવાન શિવની ભક્તિમાં લોકો લીન થયા હતાં. તા. 8 થી 11 જાન્યુઆરી સુધી જે રીતે કાર્યક્રમો યોજાયાં હતાં. એ જ શ્રૃખલામાં તા.૧૫ જાન્યુઆરી સુધી આ અતૂટ શ્રદ્ધાના 1000 વર્ષની ઉજવણી કરવામાં આવશે જેમાં સમગ્ર ભારત દેશમાંથી શ્રદ્ધાળુઓ સહભાગી થશે. મુખ્યમંત્રી ભૂપેન્દ્ર પટેલના નેતૃત્વ અને નાયબ મુખ્યમંત્રી હર્ષ સંઘવીના માર્ગદર્શન હેઠળ રાજ્ય મંત્રીમંડળના સભ્યો સહિત સમગ્ર વહીવટી તંત્રના સફળ પ્રયત્નોને કારણે આ પર્વ સફળતાથી ચાલ્યું છે. ભક્તિમય વાતાવરણમાં શ્રદ્ધાળુઓને અનેકવિધ પરંપરાગત સાંસ્કૃતિક કાર્યક્રમોની વણઝાર સાથે રોશનીનો રોમાંચ પણ માણવા મળશે.

આ પર્વ અન્વયે વડાપ્રધાનની ગરીમામય ઉપસ્થિતિમાં 72 કલાકનો અખંડ ઓમકાર નાદ, 3000 ડ્રોનનો મેગા શો અને 108 અશ્વોની શૌર્ય યાત્રા તેમજ વિવિધ રાજ્યોમાંથી સોમનાથ ખાતે પધારેલા કલાકારોની અનેકવિધ કૃતિઓ આકર્ષણનું કેન્દ્ર બની રહી હતી. ભારતીય સંસ્કૃતિના વારસા અને વિરાસતને પુનઃસ્થાપિત કરતા આ ધાર્મિક પ્રસંગને દેશભરના વધુમાં વધુ લોકો માણી શકે એ માટે તારીખ 15 જાન્યુઆરી સુધી આ પર્વ લંબાવવાનો રાજ્ય સરકારે નિર્ણય લીધો છે.

