સોમનાથ સ્વાભિમાન પર્વે ભક્તિોનું ઘોડાપૂર, લખનઉથી 1008 યાત્રિકોનું આગમન

વેરાવળ સ્ટેશન પર તિલક અને પરંપરાગત વેશભૂષા સાથે આપવામાં આવ્યો યાદગાર આવકાર, યાત્રિકોએ અનુભવી સોરઠની મહેમાનગતિ.

By ETV Bharat Gujarati Team

Published : April 21, 2026 at 7:57 PM IST

ગીર સોમનાથ: જિલ્લામાં ઉજવાઈ રહેલા સોમનાથ સ્વાભિમાન પર્વ દરમિયાન ભક્તિ, આસ્થા અને સાંસ્કૃતિક ગૌરવનો અનોખો માહોલ સર્જાયો છે. ઉત્તર પ્રદેશના લખનઉ શહેરથી કુલ 1008 યાત્રિકો વેરાવળ રેલવે સ્ટેશન પર પહોંચતા જ સમગ્ર વિસ્તાર “જય સોમનાથ”ના જયઘોષોથી ગુંજી ઉઠ્યો હતો. યાત્રિકોના આગમન સાથે જ શહેરમાં ઉત્સાહ અને આનંદની લાગણી પ્રસરી ગઈ હતી.

વેરાવળ રેલવે સ્ટેશન પર જિલ્લા વહીવટી તંત્ર દ્વારા યાત્રિકોનું સોરઠી સંસ્કૃતિ મુજબ ભવ્ય સ્વાગત કરવામાં આવ્યું હતું. ઢોલ-નગારા, તિલક અને પરંપરાગત વેશભૂષામાં કલાકારો દ્વારા કરવામાં આવેલા આ સ્વાગતે યાત્રિકોને વિશેષ અનુભવ આપ્યો હતો. અનેક યાત્રિકોએ આ આવકારને જીવનભર યાદગાર ગણાવ્યો હતો.

સોમનાથ મંદિર ખાતે યાત્રિકો માટે ત્રણ દિવસીય દર્શન તેમજ અભ્યાસ કાર્યક્રમનું આયોજન કરવામાં આવ્યું છે. કેન્દ્ર અને રાજ્ય સરકારના સંયુક્ત પ્રયાસોથી યોજાયેલા આ કાર્યક્રમ હેઠળ યાત્રિકોને સોમનાથ મંદિરના પ્રાચીન ઇતિહાસ, ધાર્મિક મહત્વ અને ભારતીય સંસ્કૃતિમાં તેના સ્થાન અંગે વિગતવાર માર્ગદર્શન આપવામાં આવશે. સાથે જ મંદિર પરિસર અને આસપાસના પવિત્ર સ્થળોની મુલાકાત પણ યોજાઈ રહી છે.

જિલ્લા વહીવટી તંત્ર દ્વારા યાત્રિકોના રહેવા, જમવા, દર્શન અને પરિવહન સહિતની તમામ સુવિધાઓ સુચારુ રીતે ગોઠવવામાં આવી છે. સુરક્ષા વ્યવસ્થા મજબૂત બનાવવામાં આવી છે અને તબીબી તેમજ માર્ગદર્શન ટીમો પણ તહેનાત રાખવામાં આવી છે, જેથી યાત્રિકોને કોઈપણ પ્રકારની અડચણ ન પડે.

ત્રણ દિવસ સુધી ચાલનારા આ કાર્યક્રમ બાદ યાત્રિકો ધાર્મિક અનુભવો સાથે પરત પોતાના વતન તરફ પ્રસ્થાન કરશે. આ રીતે સોમનાથ સ્વાભિમાન પર્વે ભક્તિ, સંસ્કૃતિ અને રાષ્ટ્રીય એકતાનો સંદેશ આપતો ભવ્ય અને યાદગાર પ્રસંગ સર્જાયો છે.

