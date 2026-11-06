સોમનાથ પ્રસાદ હવે પ્લાસ્ટિકમાં નહીં, મેટલ અને ઇકો-ફ્રેન્ડલી પેપર બોક્સમાં મળશે
બે-અઢી વર્ષના રિસર્ચ બાદ મેટલ અને ઇકો-ફ્રેન્ડલી પેપર પેકેજિંગની ડિઝાઇન ફાઇનલ, એક બોક્સમાં આવશે પાંચ લાડુ, સ્થાનિક મહિલાઓ દ્વારા એસેમ્બલિંગ અને રોજગારીનો પણ વિચાર.
Published : November 6, 2026 at 8:42 PM IST
અમદાવાદ: સોમનાથનું નામ આવે એટલે મનમાં ભક્તિ, આસ્થા અને મહાદેવનાં દર્શનનું ચિત્ર ઊભું થાય છે. દરરોજ મોટી સંખ્યામાં શ્રદ્ધાળુઓ અહીં દર્શન કરવા આવે છે અને સાથે પ્રસાદ પણ લઈ જાય છે. પરંતુ આ પ્રસાદની સાથે વપરાતા પ્લાસ્ટિકના ડબ્બાઓ મંદિર પરિસર અને આસપાસના કુદરતી વિસ્તારો માટે પ્રદૂષણનું કારણ બની રહ્યા છે. ભક્તો પ્રસાદ આરોગ્યા બાદ આ ડબ્બાઓનો યોગ્ય નિકાલ ન કરતાં પ્લાસ્ટિક કચરો જમીનથી લઈને નદી અને જળાશયો સુધી પહોંચે છે. આ સમસ્યાનો ઉકેલ શોધવા હવે ડિઝાઇનના માધ્યમથી પહેલ કરવામાં આવી છે.
નેશનલ ઇન્સ્ટિટ્યૂટ ઓફ ડિઝાઇન (NID), અમદાવાદ અને શ્રી સોમનાથ ટ્રસ્ટ વચ્ચે ઐતિહાસિક સોમનાથ ક્ષેત્રના સાંસ્કૃતિક વારસાના જતન અને યાત્રાળુઓના અનુભવને વધુ સુવિધાજનક બનાવવા માટે સમજૂતી કરાર (MoU) કરવામાં આવ્યો છે. આ ભાગીદારી હેઠળ ઇન્ટરેક્ટિવ પ્રદર્શનો, વે-ફાઇન્ડિંગ સિસ્ટમ, મ્યુઝિયમ, પરંપરાગત કળા અને સ્થાપત્યનું દસ્તાવેજીકરણ તેમજ શૈક્ષણિક કાર્યક્રમો જેવા ક્ષેત્રોમાં ડિઝાઇનની મદદ લેવામાં આવશે. આ વ્યાપક ભાગીદારીના પ્રથમ પગલાં પૈકી એક તરીકે પર્યાવરણને અનુકૂળ પ્રસાદ પેકેજિંગ તૈયાર કરવામાં આવ્યું છે.
આ પ્રોજેક્ટ માત્ર પ્રસાદના ડબ્બાનો દેખાવ બદલવા પૂરતો નથી, પરંતુ પ્લાસ્ટિકનો વપરાશ ઘટાડવા અને ભક્તોમાં પર્યાવરણ પ્રત્યેની જવાબદારીની ભાવના વિકસાવવાનો પ્રયાસ પણ છે. ગુજરાત પ્રદૂષણ નિયંત્રણ બોર્ડ (GPCB)ની પહેલ હેઠળ NIDના ઇન્ટિગ્રેટેડ ડિઝાઇન સર્વિસીસ વિભાગે સોમનાથ અને અંબાજી મંદિર માટે આ પેકેજિંગ ડિઝાઇન તૈયાર કરી છે.
નંદીજી અને બિલીપત્રથી ઓળખાશે સોમનાથનો પ્રસાદ
NID અમદાવાદનાં ફેકલ્ટી અને આ પ્રોજેક્ટનાં હેડ નેહા મંડલિકે જણાવ્યું હતું કે, પ્રોજેક્ટની શરૂઆત પહેલાં ટીમે મંદિર પરિસર અને આસપાસના વિસ્તારોમાં પ્રસાદના પ્લાસ્ટિક પેકેજિંગથી થતી સમસ્યાનો અભ્યાસ કર્યો હતો. ભક્તો પ્રસાદ ખાધા બાદ ડબ્બા સ્થળ પર જ ફેંકી દેતા હોવાથી જમીન અને ખાસ કરીને નજીકની નદીઓ તથા જળાશયોમાં પ્લાસ્ટિક પ્રદૂષણ ફેલાતું હોવાનું સંશોધન દરમિયાન સામે આવ્યું હતું.
આ સમસ્યાને ધ્યાનમાં રાખીને પેકેજિંગ એવું તૈયાર કરવાનો વિચાર આવ્યો, જે એક તરફ પર્યાવરણને અનુકૂળ હોય અને બીજી તરફ મંદિરની ધાર્મિક ઓળખ પણ જાળવી રાખે. આ માટે ભગવાન શિવના વાહન નંદીજી અને શિવજીને અર્પણ કરવામાં આવતા બિલીપત્રને ડિઝાઇનમાં સ્થાન આપવામાં આવ્યું છે.
નેહા મંડલિકના જણાવ્યા પ્રમાણે, ડિઝાઇન માટે શરૂઆતમાં પાંચથી છ કલર વેરિઅન્ટ તૈયાર કરવામાં આવ્યા હતા. ભગવાન શિવ સાથે જોડાયેલા વિષયને ધ્યાનમાં રાખીને બ્લુ, સ્કાય બ્લુ અને ચંદ્રમાના રંગોથી પ્રેરિત વિકલ્પો પણ અજમાવવામાં આવ્યા હતા. જોકે, અંતિમ ડિઝાઇનમાં હળદર અને કંકુના પરંપરાગત રંગો એટલે કે કેસરી અને પીળા રંગની પસંદગી કરવામાં આવી છે. આ રંગો, નંદીજી અને બિલીપત્રની આકૃતિને કારણે ભક્તો પેકેજિંગ જોતાં જ તેને સોમનાથ મંદિરના પ્રસાદ તરીકે ઓળખી શકે તેવો પ્રયાસ કરવામાં આવ્યો છે.
પ્રીમિયમ મેટલ અને પેપર પેકેજિંગ: બંનેમાં પાંચ લાડુ
આ પ્રોજેક્ટમાં બે પ્રકારનું પેકેજિંગ તૈયાર કરવામાં આવ્યું છે. પ્રીમિયમ કેટેગરીમાં મેટલ એટલે કે ટીનના ડબ્બા બનાવવામાં આવ્યા છે, જ્યારે તાત્કાલિક પ્રસાદ આરોગીને પેકેજિંગનો નિકાલ કરવા માગતા ભક્તો માટે સરળતાથી વિઘટન પામી શકે તેવું પેપર પેકેજિંગ તૈયાર કરાયું છે.
નેહા મંડલિકે જણાવ્યું હતું કે, મેટલના ડબ્બામાં અને પેપર બોક્સમાં બંનેમાં લગભગ પાંચ લાડુ સમાવી શકાય તેવી વ્યવસ્થા છે. મેટલના ડબ્બાનો મુખ્ય હેતુ તેનો વારંવાર ઉપયોગ થઈ શકે તેવો છે, જેથી તે એક વખત ઉપયોગ કર્યા બાદ કચરામાં ન જાય. બીજી તરફ પેપર બોક્સ એવા ભક્તો માટે છે, જેઓ પ્રસાદ આરોગ્યા બાદ પેકેજિંગનો નિકાલ કરવા માગે છે.
પેપર બોક્સની ડિઝાઇનમાં પણ ખાસ કાળજી રાખવામાં આવી છે. તેની રચના ફૂલ જેવી રાખવામાં આવી છે અને એ જ ડિઝાઇન બોક્સનું લોકિંગ મિકેનિઝમ પણ બને છે. જ્યોમેટ્રી એટલે કે ભૂમિતિથી પ્રેરિત આ બોક્સ સરળતાથી ખોલી અને ફરી બંધ કરી શકાય તે રીતે તૈયાર કરાયું છે.
બે-અઢી વર્ષનું રિસર્ચ, ટ્રાયલ બાદ ફાઇનલ ડિઝાઇન
આ ડિઝાઇન એક જ પ્રયાસમાં તૈયાર થઈ નથી. નેહા મંડલિકના જણાવ્યા પ્રમાણે, ટીમ લગભગ બે-અઢી વર્ષથી આ પ્રોજેક્ટ પર કામ કરી રહી હતી. શરૂઆતમાં નાના કદમાં વિવિધ ટ્રાયલ કરવામાં આવ્યા હતા. ત્યારબાદ અલગ-અલગ રંગો, આકારો અને ડિઝાઇનના વિકલ્પો અજમાવવામાં આવ્યા. અનેક કલર વેરિઅન્ટ અને ડિઝાઇન વિકલ્પોનું મૂલ્યાંકન કર્યા બાદ અંતિમ ડિઝાઇન પસંદ કરવામાં આવી હતી.
પેકેજિંગ પર માત્ર મંદિરની ઓળખ જ નહીં, પરંતુ પર્યાવરણ સંરક્ષણનો સંદેશ પણ મૂકવામાં આવ્યો છે. ગુજરાત પ્રદૂષણ નિયંત્રણ બોર્ડ દ્વારા ડિઝાઇન પર એવા સંદેશાઓ મૂકવાની સૂચના આપવામાં આવી હતી, જે ભક્તોને પ્લાસ્ટિકનો વપરાશ ઘટાડવા માટે પ્રેરિત કરે. તેના ભાગરૂપે બોક્સ પર 'પ્લાસ્ટિક પ્રદૂષણ ઘટાડીએ, પર્યાવરણ બચાવીએ' અને 'પ્લાસ્ટિક મુક્ત પેકેજિંગ, સ્વચ્છ ભારતની ઓળખ' જેવા સંદેશા અંકિત કરવામાં આવ્યા છે.
ફ્લેટ પેક ડિઝાઇનથી પરિવહન સરળ, સ્થાનિક મહિલાઓને મળશે તક
આ પ્રોજેક્ટની બીજી મહત્ત્વની વિશેષતા એ છે કે પેપર બોક્સને ફ્લેટ પેક સ્વરૂપે મોકલી શકાય તેવી ડિઝાઇન કરવામાં આવ્યું છે. એટલે કે બોક્સને તૈયાર આકારમાં મોકલવાને બદલે સપાટ સ્વરૂપે વધુ જથ્થામાં પરિવહન કરી શકાય છે. તેનાથી ટ્રાન્સપોર્ટેશન દરમિયાન જગ્યા બચાવી શકાય છે.
નેહા મંડલિકે જણાવ્યું હતું કે, પેપર બોક્સમાં ગુંદરનો ઉપયોગ નહિવત રાખવામાં આવ્યો છે અને માત્ર એક જ જગ્યાએ તેનો ઉપયોગ થાય છે. બાકીની રચના ખાંચા એટલે કે નોચિસની મદદથી એકબીજા સાથે લોક થઈ જાય છે. આ રીતે બોક્સ તૈયાર કરવા માટે જટિલ સાધનોની જરૂર ન પડે તેવો પ્રયાસ કરવામાં આવ્યો છે.
આ ડિઝાઇન પાછળ સ્થાનિક સમુદાયને જોડવાનો વિચાર પણ છે. સોમનાથની સ્થાનિક મહિલાઓ અને સમુદાયના લોકો સરળતાથી બોક્સ એસેમ્બલ કરી શકે તે રીતે તેની રચના કરવામાં આવી છે. સ્થાનિક સ્તરે બોક્સ તૈયાર કરીને તેમાં લાડુ પેક કરી મંદિર સુધી પહોંચાડી શકાય તેવી વ્યવસ્થા વિકસાવવાનો ઉદ્દેશ્ય છે. આથી સ્થાનિક મહિલાઓને રોજગારીની તક અને સમુદાયને આર્થિક રીતે જોડવાની સંભાવના ઊભી થઈ શકે છે.
નેહા મંડલિકે સ્પષ્ટ કર્યું હતું કે NIDનું યોગદાન મુખ્યત્વે રિસર્ચ અને ડિઝાઇન પૂરતું છે. પ્રસાદના પેકેજિંગની અંતિમ કિંમત નક્કી કરવાનું કામ NIDનું નથી. એટલે આ ડિઝાઇનની ઉત્પાદન કિંમત કે બજારમાં અમલીકરણ અંગેનો અંતિમ નિર્ણય સંબંધિત વિભાગો દ્વારા લેવામાં આવશે.
ડિઝાઇનથી વર્તનમાં બદલાવ લાવવાનો પ્રયાસ
આ સમગ્ર પહેલનો મૂળ વિચાર એ છે કે સુંદર અને ઉપયોગી પેકેજિંગ દ્વારા લોકોની આદતોમાં સકારાત્મક બદલાવ લાવી શકાય. ભક્તો પ્રસાદ સાથે મળતા મેટલના ડબ્બાનો ફરીથી ઉપયોગ કરે અથવા પેપર પેકેજિંગ પસંદ કરે તો પ્લાસ્ટિક પરની નિર્ભરતા ઘટાડી શકાય. મંદિરની ધાર્મિક ઓળખ જાળવવાની સાથે પર્યાવરણની જવાબદારીનો સંદેશ પણ લોકો સુધી પહોંચાડી શકાય.
સોમનાથમાં વારસાના જતન અને ડિઝાઇન આધારિત વિકાસ માટે NID તથા શ્રી સોમનાથ ટ્રસ્ટ વચ્ચે થયેલી ભાગીદારીમાં આ પ્રસાદ પેકેજિંગ એક શરૂઆત છે. આવનારા સમયમાં ઇન્ટરેક્ટિવ પ્રદર્શનો, મ્યુઝિયમ, વે-ફાઇન્ડિંગ અને પરંપરાગત સ્થાપત્યના દસ્તાવેજીકરણ જેવા ક્ષેત્રોમાં પણ ડિઝાઇનનો ઉપયોગ થવાનો છે. આમ, સોમનાથમાં આસ્થા સાથે પર્યાવરણ અને વારસાના સંરક્ષણને જોડવાનો પ્રયાસ થઈ રહ્યો છે.
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