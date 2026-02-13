સોમનાથ ખાતે મહાશિવરાત્રીને લઇને સુરક્ષા બંદોબસ્ત ગોઠવાયો, 500થી વધુ પોલીસ જવાન; 70 CCTV કેમેરા રાખશે નજર
મહાશિવરાત્રી પર સોમનાથ મહાદેવના દર્શન કરવા માટે 4થી 5 લાખ શ્રદ્ધાળુઓ આવવાની શક્યતા છે.
Published : February 13, 2026 at 3:39 PM IST
સોમનાથ: પ્રથમ જ્યોતિર્લિગ સોમનાથ મંદિર ખાતે મહાશિવરાત્રી પર્વે લાખો ભક્ત ઉમટશે. મહાશિવરાત્રી પહેલા સોમનાથમાં પોલીસ દ્વારા જડબેસલાક સુરક્ષા બંદોબસ્ત ગોઠવવામાં આવ્યો છે. મહાશિવરાત્રી પર સોમનાથ મહાદેવના દર્શન કરવા માટે 4થી 5 લાખ શ્રદ્ધાળુઓ આવવાની શક્યતા છે.
મહાશિવરાત્રી પહેલા સોમનાથમાં પોલીસનો બંદોબસ્ત ગોઠવાયો
પ્રથમ જ્યોતિર્લિંગ સોમનાથ મંદિર ખાતે આવનારી મહાશિવરાત્રીના પાવન પર્વે લાખો ભક્તો ઉમટવાની સંભાવના વ્યક્ત કરવામાં આવી છે. 14 અને 15 તારીખે યોજાનારા આ મહોત્સવ દરમિયાન અંદાજે 4 થી 5 લાખ જેટલા યાત્રિકો સોમનાથ દાદાના દર્શનાર્થે પહોંચે તેવી શક્યતા છે. ભક્તિ, શ્રદ્ધા અને આધ્યાત્મિક ઊર્જાનો મહામેળો જામશે.
આ વિશાળ સંખ્યામાં ભક્તો આવવાના હોવાને કારણે ગીર સોમનાથ જિલ્લા પોલીસ દ્વારા કડક સુરક્ષા બંદોબસ્ત ગોઠવવામાં આવ્યો છે. મહાશિવરાત્રી દરમિયાન 11 DYSP,50થી વધુ PI/PSI સહિત 500થી વધુ પોલીસ જવાન તૈનાત રહેશે.
મંદિર પરિસર અને આસપાસના વિસ્તારોમાં ડૉગ સ્કવોડ, બોમ્બ ડિસ્પોઝલ સ્કવોડ અને ક્વિક રિસ્પોન્સ ટીમ સતત પેટ્રોલિંગ કરશે. આ ઉપરાંત 70 CCTV કેમેરાથી સમગ્ર વિસ્તાર પર ચાંપતી નજર રાખવામાં આવશે. કોઈપણ અનિચ્છનીય બનાવ ન બને તે માટે બહુસ્તરીય સુરક્ષા પ્લાન અમલમાં મુકાયો છે.
ભક્તિમય માહોલ સર્જવા માટે જાણીતા ગાયક કૈલાસ ખેર સહિત ખ્યાતનામ કલાકારો દ્વારા સાંસ્કૃતિક કાર્યક્રમો યોજાશે. રાજ્યના મુખ્યમંત્રી અને ઉપ મુખ્યમંત્રી પણ ઉપસ્થિત રહે તેવી શક્યતા છે. ટ્રાફિક વ્યવસ્થાને સુચારૂ બનાવવા માટે વિશેષ રૂટ ડાયવર્ઝન અને પાર્કિંગ સુવિધા ગોઠવાઈ છે, જેથી ભક્તોને નિરાંતે દર્શનનો લાભ મળી શકે. મહાશિવરાત્રી પર્વે સોમનાથમાં શ્રદ્ધા સાથે સુરક્ષાનો કડક બંદોબસ્ત જોવા મળશે.
