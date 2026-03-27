વિશ્વપ્રસિદ્ધ સોમનાથ મહાદેવ મંદિર ટ્રસ્ટનો લોગો 77 વર્ષે બદલાયો, પહેલી એપ્રિલથી શિખરને સ્થાને ત્રિશુળ

લોગોને સોશિયલ મીડિયામાં કાર્યરત કરી દેવાયો છે, વિધિવત રીતે 1 એપ્રિલ 2026થી અમલમાં

લોગોને સોશિયલ મીડિયામાં કાર્યરત કરી દેવાયો છે, વિધિવત રીતે 1 એપ્રિલ 2026થી અમલમાં
લોગોને સોશિયલ મીડિયામાં કાર્યરત કરી દેવાયો છે, વિધિવત રીતે 1 એપ્રિલ 2026થી અમલમાં (ETV Bharat Gujarat)
Published : March 27, 2026 at 5:41 PM IST

ગીર-સોમનાથ: પ્રભાસ પાટણ ભારતના બાર જ્યોતિર્લિંગ પૈકી પ્રથમ જ્યોતિર્લિંગ અને વિશ્વપ્રસિદ્ધ સોમનાથ મહાદેવ મંદિર ટ્રસ્ટે તેની સ્થાપનાથી અત્યાર સુધી ચાલ્યા આવતો શિખર વાળો લોગો 77 વર્ષ બદલવાનો નિર્ણય લીધો છે. ટ્રસ્ટે નવા લોગો તરીકે ત્રિશુલ પસંદ કરેલ છે. નવો પસંદ કરાયેલો લોગો એક એપ્રિલથી વિધિવત કાર્યાન્વિત કરવામાં આવશે. આ લોગોનો પ્રથમ ઉપયોગ ટ્રસ્ટ સંચાલિત સોશિયલ મીડિયામાં તેમજ ટ્રસ્ટ તરફથી નૂતન રામ મંદિરે યોજેલા રામનવમી ઉત્સવના જાહેરાત બોર્ડમાં દર્શાવેલ છે.

ટ્રસ્ટની સ્થાપના બાદ પ્રથમવાર બદલાયો લોગો

સોમનાથ મંદિરની રચના માટે સરદાર વલ્લભભાઈ પટેલે 1949 ની 18મી ઓક્ટોબરે શ્રી સોમનાથ ટ્રસ્ટની પ્રથમ ટ્રસ્ટીઓ નિમણૂંક કરી ત્યારથી ટ્રસ્ટના તમામ પત્ર વ્યવહારોમાં સાઈન બોર્ડમાં અને ટ્રસ્ટના તમામ જાતના લેખિત વ્યવહારમાં વાપરવામાં આવતો હતો. જુના વિદાય લેતા લોગોમાં સોમનાથ મંદિરનું જે શિખર દેખાડાયું છે તે સોમનાથના વર્તમાન મંદિરની તસવીર છે. મંદિર ઊંચાઈ ભૂમિતળતથી શિખર સુધી 155 ફૂટ છે અને તેના ઉપરનો ધ્વજ દંડ 31 ફુટ છે તથા ધ્વજ દંડની પરિઘી એક ફૂટ છે ધ્વજ 104 ફૂટનો છે.

સોમનાથ મહાદેવ મંદિર ટ્રસ્ટનો નવો લોગો
સોમનાથ મહાદેવ મંદિર ટ્રસ્ટનો નવો લોગો (Somnath Mahadev Mandir Trust)

નવો લોગો 1 એપ્રિલથી અમલમાં

નવા લોગોમાં ભગવાન શિવનું ત્રિશૂળ છે અને તેનો ધાર્મિક મહિમા છે. બનારસ કાશી વિશ્વનાથમાં પણ ત્રિશુલ અંગે પૌરાણીક ધાર્મિક કથા છે. સોમનાથ મંદિર પટાંગણમાં સમુદ્ર તટે દક્ષિણ ધ્રુવસ્થંભમાં પણ કાયમી ત્રિશુલ દર્શાવેલું છે. આ ઉપરાંત તાજેતરમાં જે સોમનાથ ખાતે યોજાયેલ સ્વાભિમાન પર્વ માટે ચિત્રો લગાવ્યા હતા અને સાંસ્કૃતિક કાર્યક્રમ યોજાયા હતા તેમાં પણ આ ત્રિૂશળ વાળા લોગોનો ઉપયોગ કરાયો હતો.

સોમનાથ મહાદેવ મંદિર ટ્રસ્ટનો જૂનો લોગો
સોમનાથ મહાદેવ મંદિર ટ્રસ્ટનો જૂનો લોગો (Somnath Mahadev Mandir Trust)

1 એપ્રિલથી સોશિયલ મીડિયા પ્લેટફોર્મ જેવા કે ફેસબુક, ઇન્સ્ટાગ્રામ અને એક્સ (X - Twitter) પર આ નવો લોગો સત્તાવાર રીતે કાર્યરત કરી દેવામાં આવશે. એટલું જ નહીં, સોમનાથ મંદિર પરિસર માં પણ મોટા હોર્ડિંગ્સ અને સાઈન બોર્ડ્સ પર જૂના લોગોના સ્થાને નવો લોગો લગાવવાની પ્રક્રિયા તેજ કરી દેવામાં આવી છે. ટ્રસ્ટની તમામ સ્ટેશનરી, લેટરપેડ અને ડિજિટલ એપ્લિકેશન્સ પર પણ આ ફેરફાર જોવા મળશે.

