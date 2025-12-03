ETV Bharat / state

સોમનાથ મહાદેવ મંદિરમાં NSG અને પોલીસ ટીમ ગોઠવાઈ, "આતંકવાદી હુમલા"ની મોકડ્રીલ યોજાઈ

સોમનાથ મંદિર પરિસરમાં મંગળવારની મોડી રાતથી બુધવારે વહેલી સવાર સુધી આતંકવાદી હુમલાની સઘન મોકડ્રીલ યોજાઈ હતી.

સોમનાથ મંદિરમાં યોજાઈ મોકડ્રીલ
સોમનાથ મંદિરમાં યોજાઈ મોકડ્રીલ (ETV Bharat Gujarat)
By ETV Bharat Gujarati Team

Published : December 3, 2025 at 9:16 AM IST

Updated : December 3, 2025 at 11:38 AM IST

1 Min Read
ગીર સોમનાથ : દ્વાદશ જ્યોતિર્લિંગમાંના પ્રથમ જ્યોતિર્લિંગ સોમનાથ મહાદેવ મંદિરની મુલાકાતે દર વર્ષે લાખો શ્રદ્ધાળુઓ આવતા હોય છે. શ્રદ્ધાળુઓની સલામતિ અને અગમચેતીના પગલાંની ચકાસણી માટે સોમનાથ મંદિર પરિસરમાં મંગળવારની મોડી રાતથી બુધવારે વહેલી સવાર સુધી આતંકવાદી હુમલાની સઘન મોકડ્રીલ યોજાઈ હતી.

સોમનાથ મંદિરમાં યોજાઈ આતંકવાદી હુમલાની મોકડ્રીલ

પ્રથમ જ્યોતિર્લિંગ સોમનાથ મંદિરમાં આતંકવાદી હુમલાની મોકડ્રીલ યોજાઈ હતી. મંગળવારે રાત્રે શરુ થયેલી મોકડ્રીલ આજે વહેલી સવાર સુધી ચાલી હતી. મોકડ્રીલમાં બ્લેકઆઉટ સહિતના તમામ તબક્કાઓ આવરી લેવાયા હતા. સોમનાથ મંદિર ખાતે સતર્કતાની ચકાસણી માટે નેશનલ સિક્યુરિટી ગાર્ડ, વહીવટી તંત્ર, સોમનાથ ટ્રસ્ટ અને પોલીસ વિભાગની સંયુક્ત મોકડ્રીલ યોજાઈ હતી.

સોમનાથ મહાદેવ મંદિરમાં "આતંકવાદી હુમલા"ની મોકડ્રીલ યોજાઈ (ETV Bharat Gujarat)

NSG અને પોલીસ ટીમો ગોઠવાઈ : નેશનલ સિક્યુરિટી ગાર્ડ સાથે પોલીસ વિભાગ, આરોગ્ય, ફાયર સહિત વહીવટી તંત્રના સંબંધિત વિભાગ અને સોમનાથ ટ્રસ્ટના કર્મચારીઓ સંયુક્ત પ્રયાસ સાથે આ મોકડ્રીલ યોજાઈ હતી. આ મોકડ્રીલમાં આતંકવાદી હુમલા સમયે સાવચેતીના પગલાં ચકાસવા અંગે બ્લેકઆઉટ સહિતના તમામ તબક્કાઓ આવરી લેવામાં આવ્યા હતા.

બ્લેકઆઉટ અને વોક-વે પેટ્રોલિંગ : આજે વહેલી સવાર સુધી ચાલેલી આ મોકડ્રીલમાં મંદિરમાં કોઈપણ પ્રકારની કટોકટીની સ્થિતિ સર્જાય તો કઈ રીતે શ્રદ્ધાળુઓને બચાવી શકાય? વિવિધ વિભાગના સંકલનથી ત્વરિત પગલાં લેવા, સોમનાથ મંદિરના મુખ્ય પ્રવેશ દ્વારથી દિગ્વિજય દ્વાર, હમીરજી સર્કલથી ગૌરીકુંડ અને લીલાવતી ભવન, સાગર દર્શન સહિતના પેટ્રોલિંગ પોઈન્ટ, મંદિર પાછળના ભાગમાં વોક-વે પેટ્રોલિંગ, સમુદ્રી સુરક્ષા, ગંભીર સ્થિતિમાં શ્રદ્ધાળુઓને આરોગ્ય સુવિધા પૂરી પાડવા સહિતના તમામ તબક્કાનું વિવિધ સંભાવના સાથે મૂલ્યાંકન કરવામાં આવ્યું હતું.

NSG અને પોલીસ ટીમ ગોઠવાઈ
NSG અને પોલીસ ટીમ ગોઠવાઈ (ETV Bharat Gujarat)

આમ, સોમનાથ મંદિર મહત્વનું ધાર્મિક સ્થળ હોવાના કારણે આ પર્યટન સ્થળ પર આતંકવાદી હુમલાનો સામનો કરવા અને પ્રથમ પ્રતિભાવ તરીકે સ્થાનિક તંત્રની તૈયારી સુનિશ્ચિત કરવા આ મોકડ્રીલ યોજાઈ હતી.

TAGGED:

SOMNATH TEMPLE TERRORIST MOCK DRILL
SOMNATH MAHADEV TEMPLE MOCK DRILL
GIR SOMNATH POLICE
NSG TERRORIST MOCK DRILL
SOMNATH MAHADEV TEMPLE

