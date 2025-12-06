ETV Bharat / state

માર્ગશીર્ષ માસના પવિત્ર મહા આદ્રા નક્ષત્રમાં સોમનાથ મહાદેવની વિશેષ પૂજા, મંદિર ‘હર હર મહાદેવ’ના નાદથી ગૂંજી ઉઠ્યું

શ્રી સોમનાથ ટ્રસ્ટના આયોજન હેઠળ મોટી સંખ્યામાં શ્રદ્ધાળુ ભક્તોએ ઉપસ્થિતિ નોંધાવી હતી.

By ETV Bharat Gujarati Team

Published : December 6, 2025 at 9:17 PM IST

ગીર સોમનાથ: માર્ગશીર્ષ કૃષ્ણ બીજના પવિત્ર દિવસે અને મહા આદ્રા નક્ષત્રના વિશેષ યોગ નિમિત્તે પ્રથમ જ્યોતિર્લિંગ શ્રી સોમનાથ મહાદેવના સાનિધ્યમાં આજે વિશેષ મહાપૂજન અને શતરુદ્રિય પાઠનું આયોજન કરવામાં આવ્યું હતું. શ્રી સોમનાથ ટ્રસ્ટના આયોજન હેઠળ મોટી સંખ્યામાં શ્રદ્ધાળુ ભક્તોએ ઉપસ્થિતિ નોંધાવી હતી.

શાસ્ત્રોમાં ઉલ્લેખિત મહા આદ્રા નક્ષત્રનું વિશેષ પૌરાણિક મહત્ત્વ છે. માન્યતા મુજબ આ જ દિવસે ભગવાન શિવ તેજોમય લિંગ સ્વરૂપે પ્રગટ થયા હતા. આ પવિત્ર અવસરે ભગવાન શ્રી સોમનાથ મહાદેવને પંચામૃત અને પવિત્ર દ્રવ્યો દ્વારા અભિષેક કરવામાં આવ્યો હતો અને વૈદિક મંત્રોચ્ચાર સાથે શતરુદ્રિય પાઠ સંપન્ન થયો હતો.

સોમનાથ મહાદેવની વિશેષ પૂજા (ETV Bharat Gujarat)

સમગ્ર વિશ્વ કલ્યાણ, શાંતિ અને સમૃદ્ધિ માટે વિશેષ પ્રાર્થનાઓ કરવામાં આવી. ભક્તોએ સોમનાથ દાદાના દર્શન કરી આરતી, બિલ્વ પૂજા, મહામૃત્યુન્જય જાપ અને રુદ્રાભિષેક જેવા વિવિધ ધાર્મિક અનુષ્ઠાનોમાં ભાગ લીધો.

સાંજે વિશેષ દીપમાળાથી મંદિર પરિસર દિવ્ય તેજથી ઝળહળતું બન્યું. ‘હર હર મહાદેવ’ના જયનાદ સાથે આખું વાતાવરણ ભક્તિમય બની ગયું હતું.

શ્રધ્ધાળુ અનિલ પુરોહિતે જણાવ્યું હતું કે, “મહા આદ્રા નક્ષત્રનું આજે વિશેષ ધાર્મિક મહત્ત્વ છે. આ દિવસે શિવ પૂજા કરવાથી અનેકગણું પુણ્ય પ્રાપ્ત થાય છે. આજે સમગ્ર વિશ્વ કલ્યાણ માટે શતરુદ્રિય પાઠ અને મહાપૂજા કરવામાં આવી છે.” મહા આદ્રા નક્ષત્ર નિમિત્તે સોમનાથ મંદિર ખાતે ભક્તિ અને આસ્થાનું અનોખું દ્રશ્ય જોવા મળ્યું.

