સોમનાથ હાટના શિવશક્તિ રેસ્ટોરન્ટમાં વાસી પાઉંભાજી મળતા સીલ, ગઈકાલે 10 બાળકોને થયું હતું ફૂડ પોઈઝનિંગ
રાજસ્થાનના જયપુરથી આવેલા પ્રવાસી પરિવારે સોમનાથ મહાદેવના દર્શન પહેલાં હાટ બજાર વિસ્તારમાં આવેલી શિવશક્તિ રેસ્ટોરન્ટમાં પાઉંભાજી સહિતનો નાસ્તો કર્યો હતો.
Published : June 28, 2026 at 9:43 PM IST
ગીર સોમનાથ: વિશ્વવિખ્યાત સોમનાથ યાત્રાધામમાં પ્રવાસીઓના આરોગ્ય સાથે ચેડાં થયાનો ચોંકાવનારો બનાવ સામે આવ્યો છે. હાટ બજાર વિસ્તારમાં આવેલી શિવશક્તિ રેસ્ટોરન્ટમાં નાસ્તો કર્યા બાદ રાજસ્થાનના જયપુરથી દર્શન કરવા આવેલા એક પ્રવાસી પરિવારના 10 બાળકોને ફૂડ પોઇઝનિંગ થતાં સમગ્ર વિસ્તારમાં હડકંપ મચી ગયો હતો. બાળકોને અચાનક સતત ઊલટીઓ, પેટમાં અસહ્ય દુખાવો અને બેચેનીની ફરિયાદ ઉઠતાં પરિવારજનોમાં દોડધામ મચી ગઈ હતી. તમામ બાળકોને તાત્કાલિક સારવાર માટે સામુહિક આરોગ્ય કેન્દ્રમાં ખસેડવામાં આવ્યા હતા. જે બાદ ટ્રસ્ટના વહીવટી તંત્ર દ્વારા રેસ્ટોરન્ટને સીલ મારી દેવામાં આવ્યું છે.
વિગતો મુજબ, રાજસ્થાનના જયપુરથી આવેલા પ્રવાસી પરિવારે સોમનાથ મહાદેવના દર્શન પહેલાં હાટ બજાર વિસ્તારમાં આવેલી શિવશક્તિ રેસ્ટોરન્ટમાં પાઉંભાજી સહિતનો નાસ્તો કર્યો હતો. નાસ્તો કર્યાના થોડા જ સમયમાં પરિવારના બાળકોની તબિયત એક પછી એક બગડવા લાગી હતી. સતત ઊલટીઓ, પેટમાં તીવ્ર દુખાવો અને નબળાઈ અનુભવાતા સ્થાનિક લોકોની મદદથી બાળકોને તાત્કાલિક હોસ્પિટલ પહોંચાડવામાં આવ્યા હતા.
આ બનાવમાં કુલ 10 બાળકો અસરગ્રસ્ત બન્યા હતા. જેમાંથી 8 બાળકોને વધુ સારવાર માટે સામુહિક આરોગ્ય કેન્દ્રમાં દાખલ કરવામાં આવ્યા હતા, જ્યારે બે બાળકોને પ્રાથમિક સારવાર આપ્યા બાદ રજા આપવામાં આવી હતી. તબીબોની ટીમે તમામ બાળકોની સતત સારવાર અને દેખરેખ રાખી હતી. હાલ તમામ બાળકોની તબિયત સ્થિર હોવાનું જાણવા મળ્યું છે.
ઘટનાની ગંભીરતાને ધ્યાનમાં રાખી ફૂડ સેફ્ટી વિભાગ અને આરોગ્ય વિભાગની ટીમે શિવશક્તિ રેસ્ટોરન્ટમાં તાત્કાલિક તપાસ હાથ ધરી હતી. તપાસ દરમિયાન રસોડામાં વાસી પાઉંભાજી તેમજ એક્સપાયરી ડેટના પાઉં મળી આવતાં અધિકારીઓએ સ્થળ પર જ તેનો નાશ કરાવ્યો હતો. ઉપરાંત પાઉંભાજી, પાઉં અને અન્ય ખાદ્યપદાર્થોના સેમ્પલ એકત્ર કરીને વધુ તપાસ માટે લેબોરેટરીમાં મોકલવામાં આવ્યા છે.
ફૂડ સેફ્ટી વિભાગના અધિકારીઓએ જણાવ્યું હતું કે, લેબોરેટરીનો રિપોર્ટ આવ્યા બાદ જો ખાદ્યપદાર્થોમાં દૂષિતતા અથવા નિયમભંગ સાબિત થશે તો સંબંધિત સંચાલકો સામે ફૂડ સેફ્ટી એન્ડ સ્ટાન્ડર્ડ્સ એક્ટ હેઠળ કડક કાયદેસરની કાર્યવાહી કરવામાં આવશે.
આ સમગ્ર ઘટનાને શ્રી સોમનાથ ટ્રસ્ટે પણ અત્યંત ગંભીરતાથી લીધી હતી. ટ્રસ્ટના વહીવટી તંત્રે તાત્કાલિક તપાસ શરૂ કરી હતી. પ્રાથમિક તપાસમાં ખોરાકની ગુણવત્તા અને સ્વચ્છતામાં ગંભીર બેદરકારી સામે આવતા ટ્રસ્ટે શિવશક્તિ રેસ્ટોરન્ટને નોટિસ પાઠવી દુકાન સીલ કરી દીધી હતી.
ટ્રસ્ટે સ્પષ્ટ શબ્દોમાં જણાવ્યું છે કે, સોમનાથ યાત્રાધામમાં આવતા લાખો શ્રદ્ધાળુઓ અને પ્રવાસીઓના આરોગ્ય સાથે કોઈપણ પ્રકારની બેદરકારી સહન કરવામાં આવશે નહીં. હાટ બજાર સહિત ટ્રસ્ટ હસ્તકના તમામ ખાન-પાનના એકમો તેમજ ખાનગી વેપારીઓને પણ ખાદ્યપદાર્થોની શુદ્ધતા, ગુણવત્તા અને સ્વચ્છતા અંગેના નિયમોનું કડક પાલન કરવાની ચેતવણી આપવામાં આવી છે.
આ ઘટનાના પગલે ફૂડ વિભાગે હાટ બજાર વિસ્તારની અન્ય હોટલો, રેસ્ટોરન્ટો અને ફૂડ સ્ટોલમાં પણ સઘન ચેકિંગ હાથ ધર્યું હતું. અચાનક થયેલી કાર્યવાહીના કારણે વેપારીઓમાં દોડધામ મચી ગઈ હતી અને અનેક સંચાલકોએ પોતાની ખાદ્ય સામગ્રીની તાત્કાલિક ચકાસણી શરૂ કરી હતી.
પ્રવાસી પરિવારજનોએ આક્ષેપ કર્યો હતો કે, રેસ્ટોરન્ટમાં વાસી અથવા દૂષિત ખોરાક પીરસવામાં આવ્યો હતો, જેના કારણે માસૂમ બાળકોની તબિયત બગડી હતી. તેમણે જવાબદારો સામે કડક કાર્યવાહી કરવાની માંગ કરી હતી.
આ ઘટનાએ ફરી એકવાર યાત્રાધામોમાં ફૂડ સેફ્ટી અને સ્વચ્છતાના પ્રશ્નો સામે ગંભીર સવાલો ઉભા કર્યા છે. સ્થાનિકોનું કહેવું છે કે સોમનાથ જેવા વિશ્વવિખ્યાત યાત્રાધામમાં દરરોજ હજારો શ્રદ્ધાળુઓ અને પ્રવાસીઓ આવતા હોવાથી નિયમિત અને અચાનક ફૂડ સેફ્ટી ચેકિંગ ફરજિયાત બનાવવું જોઈએ, જેથી ભવિષ્યમાં આવી દુર્ભાગ્યપૂર્ણ ઘટનાઓનું પુનરાવર્તન અટકાવી શકાય.
હાલ સમગ્ર મામલે ફૂડ વિભાગની તપાસ ચાલુ છે. લેબોરેટરીનો રિપોર્ટ આવ્યા બાદ વધુ કાર્યવાહી હાથ ધરવામાં આવશે. સમગ્ર ઘટનાએ યાત્રાધામમાં ખાદ્ય સુરક્ષા અને સ્વચ્છતા અંગેની વ્યવસ્થાને લઈને અનેક સવાલો ઊભા કર્યા છે.
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