સોમનાથ અમૃતપર્વ-2026: ભારતીય વાયુસેનાનો દિલધડક 'સૂર્યકિરણ એર શો', 11 મેના રોજ સોમનાથમાં પહેલીવાર એર શો

હૉક એમ.કે-132 જેટ્સ દ્વારા થનારો આ એર શો સોમનાથના ઈતિહાસમાં પ્રથમવાર યોજાઈ રહ્યો છે

By ETV Bharat Gujarati Team

Published : May 9, 2026 at 8:03 PM IST

ગીર સોમનાથ : પ્રથમ જ્યોતિર્લિંગ સોમનાથ મંદિરના પવિત્ર સાનિધ્યમાં ઉજવાઈ રહેલા "સોમનાથ અમૃતપર્વ-2026" અંતર્ગત દેવભૂમિ સોમનાથમાં આસ્થા, રાષ્ટ્રભાવના અને આધુનિક શક્તિનો અદભુત સંગમ જોવા મળી રહ્યો છે. 11મી મેના રોજ યોજાનારા ભવ્ય કાર્યક્રમોમાં પહેલીવાર ભારતીય વાયુસેનાનો દિલધડક ‘સૂર્યકિરણ એર શો’ અને મંદિરના શિખર પર 11 તીર્થોના જળથી ઐતિહાસિક કુંભાભિષેક સમગ્ર દેશનું ધ્યાન આકર્ષી રહ્યા છે.

ભારતીય વાયુસેનાની સૂર્યકિરણ એરોબિક્સ ટીમ દ્વારા સવારે 11 વાગ્યે, 6 ફાઇટર જેટ સાથે આકાશમાં અદ્ભુત હવાઈ કરતબો રજૂ કરવામાં આવશે. ટ્રાઈકલર સ્મોક ટ્રેઈલ, ડાયમંડ ફોર્મેશન, લૂપ્સ એન્ડ રોલ્સ અને ક્લોઝ ફોર્મેશન જેવી રોમાંચક કવાયતોથી સોમનાથનું આકાશ ત્રિરંગામય બની જશે. આશરે 800 થી 900 કિલોમીટર પ્રતિ કલાકની ઝડપે ઉડાન ભરતા હૉક એમ.કે-132 જેટ્સ દ્વારા થનારો આ એર શો સોમનાથના ઈતિહાસમાં પ્રથમવાર યોજાઈ રહ્યો છે. વડાપ્રધાન નરેન્દ્ર મોદીની ઉપસ્થિતિમાં યોજાનાર આ ભવ્ય શો માટે 10મી મેના રોજ રિહર્સલ પણ યોજાશે.

આ સાથે જ સોમનાથ મંદિરના ઈતિહાસમાં પહેલીવાર મંદિરના શિખર પર 11 પવિત્ર તીર્થોના જળથી કુંભાભિષેક કરવામાં આવશે. 90 મીટર ઊંચી વિશાળ ક્રેન મારફતે કુંભને મંદિરના શિખર સુધી લઈ જઈ મંત્રોચ્ચાર વચ્ચે અભિષેક કરવામાં આવશે. તીર્થ પુરોહિત સોમપુરા બ્રાહ્મણ સમાજના પ્રમુખ હેમલ ભટ્ટે જણાવ્યું હતું કે, "દક્ષિણ ભારતની પરંપરા મુજબ થતો આ અભિષેક સોમનાથમાં પ્રથમવાર થવા જઈ રહ્યો છે."

છેલ્લા કેટલાક વર્ષોમાં સોમનાથ વૈશ્વિક પ્રવાસનધામ તરીકે પણ વિકસ્યું છે. દરરોજ હજારો ભાવિકો અહીં દર્શનાર્થે આવે છે. સમુદ્ર દર્શન પથ, હનુમાનજીની વિશાળ પ્રતિમા, લાઈટ એન્ડ સાઉન્ડ શો, સોમ ગંગાજળ પ્રસાદ, ફોરલેન હાઈવે, વંદે ભારત ટ્રેન અને એર કનેક્ટિવિટી જેવી સુવિધાઓએ યાત્રાધામને નવી ઓળખ આપી છે.

આ ઉપરાંત મિયાવાકી જંગલ, પાણી શુદ્ધિકરણ પ્લાન્ટ, વેસ્ટ મેનેજમેન્ટ અને પ્લાસ્ટિક રિસાયક્લિંગ જેવી પહેલોથી સોમનાથ “નેટ-ઝીરો મંદિર” બનવાની દિશામાં પણ આગળ વધી રહ્યું છે. “સોમનાથ અમૃતપર્વ-2026” માત્ર ધાર્મિક ઉત્સવ નહીં, પરંતુ ભારતની સંસ્કૃતિ, શક્તિ અને વિકાસયાત્રાનો જીવંત મહોત્સવ બની રહ્યો છે.

