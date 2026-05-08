સોમનાથ અમૃતપર્વ 2026: 75 વર્ષના ગૌરવ સાથે સોમનાથમાં ભક્તિનો મહામેળો, PM મોદી રહેશે ઉપસ્થિત
વડાપ્રધાન નરેન્દ્ર મોદી 11 મે, 2026ના રોજ સોમનાથ આવશે, જેને લઈને સમગ્ર ગીર સોમનાથ જિલ્લામાં ઉત્સાહ અને ઉમંગનો માહોલ સર્જાયો છે.
Published : May 8, 2026 at 4:30 PM IST
ગીર સોમનાથ : પ્રથમ જ્યોતિર્લિંગ સોમનાથ મંદિર ખાતે "સોમનાથ અમૃતપર્વ-2026"ની ભવ્ય ઉજવણીને લઈ સમગ્ર સોમનાથ તીર્થધામ ભક્તિમય બન્યું છે. 11 મે, 1951ના રોજ ભારતના પ્રથમ રાષ્ટ્રપતિ ડૉ. રાજેન્દ્રપ્રસાદના હસ્તે નવનિર્મિત સોમનાથ મંદિરમાં થયેલી પ્રાણ પ્રતિષ્ઠાને 75 વર્ષ પૂર્ણ થવાના અવસરે અમૃત પર્વ ઉજવાઈ રહ્યું છે. આ ઐતિહાસિક પ્રસંગે ભારતના વડાપ્રધાન નરેન્દ્ર મોદી 11 મે, 2026ના રોજ સોમનાથ આવશે. જેને લઈને સમગ્ર ગીર સોમનાથ જિલ્લામાં ઉત્સાહ અને ઉમંગનો માહોલ સર્જાયો છે.
ભારતની પ્રાચીન સાંસ્કૃતિક ધરોહરોમાં સોમનાથનું સ્થાન અગ્રગણ્ય માનવામાં આવે છે. અરબી સમુદ્રના કિનારે બિરાજતા સોમનાથ મહાદેવનું મંદિર માત્ર આસ્થાનું પ્રતિક નથી, પરંતુ સનાતન સંસ્કૃતિની અડગ શક્તિ અને સંઘર્ષ સામેના વિજયનું જીવંત પ્રતિક છે. આઝાદી બાદ ભારતના લોખંડી પુરુષ સરદાર વલ્લભભાઈ પટેલએ સોમનાથ મંદિરના પુનઃનિર્માણનો દ્રઢ સંકલ્પ લીધો હતો, જેના પરિણામે ભવ્ય મંદિરનું નિર્માણ શક્ય બન્યું.
સોમનાથ ટ્રસ્ટ અને જિલ્લા પ્રશાસન દ્વારા અમૃત પર્વ અંતર્ગત મહામૃત્યુંજય જાપ, વિશેષ મહાપૂજા, ધ્વજાપૂજા, સાંસ્કૃતિક કાર્યક્રમો અને ધાર્મિક આયોજનો કરવામાં આવી રહ્યા છે. હજારો શિવભક્તો "હર હર મહાદેવ"ના જયઘોષ સાથે સોમનાથમાં ઉમટી પડશે તેવી અપેક્ષા વ્યક્ત કરવામાં આવી રહી છે.
આ ઉજવણી વચ્ચે આજે મધ્યપ્રદેશથી 1185થી વધુ શ્રદ્ધાળુઓને લઈને ખાસ ટ્રેન વેરાવળ રેલવે સ્ટેશન ખાતે પહોંચી હતી. રેલવે સ્ટેશન પર ઢોલ-શરણાઈ, ગરબા અને પુષ્પવર્ષા સાથે યાત્રાળુઓનું ભવ્ય સ્વાગત કરવામાં આવ્યું હતું. ગુજરાતીના પરંપરાગત ગરબાની રમઝટ વચ્ચે યાત્રાળુઓએ પણ દાંડિયા રમી અને સોમનાથ પ્રત્યેની પોતાની શ્રદ્ધા અને ઉત્સાહ વ્યક્ત કર્યો હતો.
આ પણ વાંચો...