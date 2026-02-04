ETV Bharat / state

મહાશિવરાત્રી પૂર્વે સોમનાથ વહિવટી તંત્ર એલર્ટ, જિલ્લા કલેક્ટરે નિરીક્ષણ કર્યું

જિલ્લા કલેક્ટર એન.વી. ઉપાધ્યાય દ્વારા સોમનાથ મંદિર, શોપિંગ હાટ તથા મંદિર પરિસરની સમીક્ષા કરવામાં આવી હતી.

મહાશિવરાત્રી પૂર્વે સોમનાથ વહિવટી તંત્ર એલર્ટ,
મહાશિવરાત્રી પૂર્વે સોમનાથ વહિવટી તંત્ર એલર્ટ, (Collector Gir Somnath)
By ETV Bharat Gujarati Team

Published : February 4, 2026 at 1:17 PM IST

1 Min Read
ગીર સોમનાથ : પ્રથમ જ્યોતિર્લિંગ શ્રી સોમનાથ મહાદેવના પાવન આંગણે આવતી મહાશિવરાત્રીના મહાપર્વને લઈ ગીર સોમનાથ જિલ્લા કલેક્ટર એન.વી. ઉપાધ્યાય દ્વારા સોમનાથ મંદિર, શોપિંગ હાટ તથા મંદિર પરિસર આસપાસના વિવિધ વિસ્તારોની પગપાળા મુલાકાત લઈ સ્થળ-સમીક્ષા કરવામાં આવી હતી.

ગીર સોમનાથ કલેક્ટરે મહાશિવરાત્રી દરમિયાન ભક્તોની વિશાળ ભીડને ધ્યાનમાં રાખી શ્રદ્ધાળુઓને સરળ, સુરક્ષિત અને સુવ્યવસ્થિત દર્શન મળી રહે તે માટે ફ્રિસ્કિંગ પોઈન્ટ, લગેજ ચેકિંગ પોઈન્ટ, પ્રવેશ-નિષ્ક્રમણ માર્ગો તેમજ બહારથી આવતા યાત્રિકો માટે પાર્કિંગની પૂરતી વ્યવસ્થા સુનિશ્ચિત કરવા સંબંધિત અધિકારીઓને જરૂરી માર્ગદર્શન આપ્યું હતું.

મહા શિવરાત્રી દરમિયાન ભીડ અને ટ્રાફિક વ્યવસ્થાપનને ધ્યાને લઈ જૂના સોમનાથ મંદિર તરફ જતો તેમજ સાગર દર્શન તરફનો માર્ગ માત્ર રાહદારીઓ માટે જ ખુલ્લો રાખવામાં આવશે. જ્યારે વાહનો માટે વન-વે વ્યવસ્થા તથા ‘નો પાર્કિંગ’ના જાહેરનામાનો કડક અમલ કરવામાં આવશે.

જિલ્લા કલેક્ટરે નિરીક્ષણ કર્યું
જિલ્લા કલેક્ટરે નિરીક્ષણ કર્યું (Collector Gir Somnath)

મહાશિવરાત્રી નિમિત્તે શ્રદ્ધાળુઓ માટે પ્રસાદ ભંડારાની વ્યવસ્થા પણ કરવામાં આવશે. આ સાથે તારીખ, 14, 15 અને 16 ફેબ્રુઆરી દરમિયાન સોમનાથ મંદિર પરિસરમાં ભક્તિસભર ભવ્ય સાંસ્કૃતિક કાર્યક્રમોનું આયોજન કરવામાં આવ્યું છે. જેમાં ભજન-કિર્તન અને વિવિધ ધાર્મિક કાર્યક્રમો દ્વારા ભક્તિમય માહોલ સર્જાશે.

જિલ્લા કલેક્ટરે નિરીક્ષણ કર્યું
જિલ્લા કલેક્ટરે નિરીક્ષણ કર્યું (Collector Gir Somnath)

ઉલ્લેખનીય છે કે બાર જ્યોતિર્લિંગમાંના પ્રથમ જ્યોતિર્લિંગ એવા શ્રી સોમનાથ મહાદેવના દર્શનાર્થે મહાશિવરાત્રીના પર્વ દરમિયાન દેશ-વિદેશમાંથી શ્રદ્ધાળુઓનો વિશાળ જનસાગર ઉમટે છે. તેવા સમયે ભક્તોને કોઈપણ પ્રકારની અસુવિધા ન પડે તે માટે જિલ્લા વહીવટીતંત્ર અને શ્રી સોમનાથ ટ્રસ્ટના સંકલનમાં સર્વાંગી તૈયારીઓ અંતિમ તબક્કામાં પહોંચી છે.

જિલ્લા કલેક્ટરની આ પ્રત્યક્ષ મુલાકાત દરમિયાન નિવાસી અધિક કલેક્ટર રાજેશ આલ, પ્રાંત અધિકારી વિનોદ જોશી, સોમનાથ મંદિરના જનરલ મેનેજર વિજયસિંહ ચાવડા, પી.જી.વી.સી.એલ, નગરપાલિકા તથા વિવિધ સંબંધિત વિભાગોના શીર્ષ અધિકારીઓ ઉપસ્થિત રહ્યા હતા.

સંપાદકની પસંદ

