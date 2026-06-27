સોમનાથમાં ફૂડ પોઇઝનિંગ: રેસ્ટોરન્ટમાં વાસી પાઉંભાજી ખાધા બાદ રાજસ્થાનના 10 બાળકો બીમાર! ફૂડ વિભાગનો દરોડો
સોમનાથના દર્શને આવેલા પરિવારનો હરખ ચિંતામાં ફેરવાયો, રેસ્ટોરન્ટમાં વાસી નાશ્તો કરતા બાળકોને ઉલટી અને પેટમાં દુ:ખાવાની તકલીફ થઈ, સારવાર ચાલુ
Published : June 27, 2026 at 9:51 PM IST
ગીર-સોમનાથ: વિશ્વવિખ્યાત યાત્રાધામ સોમનાથમાં પ્રવાસીઓના આરોગ્ય સાથે ચેડાં થયાનો ચોંકાવનારો બનાવ સામે આવ્યો છે. હાટ બજાર વિસ્તારમાં આવેલી શિવશક્તિ રેસ્ટોરન્ટમાં નાસ્તો કર્યા બાદ રાજસ્થાનના જયપુરથી દર્શન કરવા આવેલા પ્રવાસી પરિવારના 10 બાળકોને ફૂડ પોઇઝનિંગ થતાં સમગ્ર વિસ્તારમાં ચકચાર મચી ગઈ હતી. બાળકોને અચાનક ઊલટીઓ અને પેટમાં અસહ્ય દુ:ખાવાની ફરિયાદ ઉઠતા પરિવારજનોમાં દોડધામ મચી ગઈ હતી અને તમામને તાત્કાલિક સામુહિક આરોગ્ય કેન્દ્રમાં સારવાર માટે ખસેડવામાં આવ્યા હતા.
પ્રાપ્ત માહિતી મુજબ, રાજસ્થાનના જયપુરથી એક પરિવાર સોમનાથ મહાદેવના દર્શન માટે આવ્યો હતો. દર્શન પહેલાં પરિવારના સભ્યોએ હાટ બજાર વિસ્તારમાં આવેલી શિવશક્તિ રેસ્ટોરન્ટમાં નાસ્તો કર્યો હતો. જોકે, નાસ્તો કર્યાના થોડા જ સમયમાં બાળકોની તબિયત લથડવા લાગી હતી. એક પછી એક બાળકોને સતત ઊલટીઓ, પેટમાં તીવ્ર દુ:ખાવો અને બેચેની અનુભવાતાં પરિવારજનોએ સ્થાનિક લોકોની મદદથી તાત્કાલિક હોસ્પિટલનો સંપર્ક કર્યો હતો.
10 બાળકોને ફૂડ પોઈઝનિંગની અસર
આ બનાવમાં કુલ 10 બાળકો અસરગ્રસ્ત બન્યા હતા. તેમાંથી 8 બાળકોની સ્થિતિ વધુ ગંભીર જણાતા તેમને સામુહિક આરોગ્ય કેન્દ્રમાં દાખલ કરવામાં આવ્યા હતા, જ્યારે 2 બાળકોને પ્રાથમિક સારવાર આપ્યા બાદ રજા આપવામાં આવી હતી. હોસ્પિટલમાં દાખલ તમામ બાળકો પર તબીબોની ટીમ સતત નજર રાખી રહી છે અને હાલ તમામની સ્થિતિ સ્થિર હોવાનું જાણવા મળ્યું છે.
આરોગ્ય વિભાગના દરોડા, એક્સપાયર્ડ પાઉં મળી આવ્યા
ઘટનાની જાણ થતાં આરોગ્ય વિભાગ અને ફૂડ સેફ્ટી વિભાગની ટીમ તાત્કાલિક સ્થળ પર પહોંચી હતી. શિવશક્તિ રેસ્ટોરન્ટમાં કરવામાં આવેલી તપાસ દરમિયાન વાસી પાઉંભાજી તેમજ એક્સપાયરી ડેટના પાઉં મળી આવતાં અધિકારીઓએ સ્થળ પર જ તેનો નાશ કરાવ્યો હતો. ઉપરાંત પાઉંભાજી અને પાઉંના સેમ્પલ એકત્ર કરીને વધુ તપાસ માટે પ્રયોગશાળામાં મોકલવામાં આવ્યા છે.
ફૂડ સેફ્ટી વિભાગના અધિકારીઓએ જણાવ્યું હતું કે, લેબોરેટરીનો રિપોર્ટ આવ્યા બાદ જો ખાદ્યપદાર્થોમાં અનિયમિતતા અથવા દૂષિતતા સાબિત થશે તો સંબંધિત સંચાલકો સામે ફૂડ સેફ્ટી એન્ડ સ્ટાન્ડર્ડ્સ એક્ટ હેઠળ કડક કાયદેસરની કાર્યવાહી કરવામાં આવશે.
બાળકો બીમાર પડતાં પ્રવાસનો આનંદ ચિંતામાં ફેરવાઈ ગયો
પરિવારજનોએ આક્ષેપ કર્યો હતો કે રેસ્ટોરન્ટમાં વાસી અથવા દૂષિત ખોરાક પીરસવામાં આવ્યો હતો, જેના કારણે માસૂમ બાળકોની તબિયત બગડી. તેમણે જવાબદારો સામે કડક કાર્યવાહી કરવાની માંગ સાથે યાત્રાધામોમાં ખાદ્યપદાર્થોની ગુણવત્તા પર નિયમિત દેખરેખ રાખવાની પણ માંગ કરી હતી.
આ ઘટનાના પગલે ફૂડ વિભાગે સોમનાથ હાટ બજાર વિસ્તારમાં આવેલી અન્ય હોટલો, રેસ્ટોરન્ટો અને ફૂડ સ્ટોલમાં પણ સઘન ચેકિંગ હાથ ધર્યું હતું. આ કાર્યવાહીને પગલે વેપારીઓમાં દોડધામ મચી ગઈ હતી અને અનેક સંચાલકોએ પોતાની ખાદ્ય સામગ્રીની તાત્કાલિક ચકાસણી શરૂ કરી હતી.
સ્થાનિકોમાં પણ માંગ ઉઠી છે કે વિશ્વવિખ્યાત યાત્રાધામ સોમનાથમાં દરરોજ હજારો શ્રદ્ધાળુઓ અને પ્રવાસીઓ આવતા હોવાથી ખાદ્યપદાર્થોની ગુણવત્તા, સ્વચ્છતા અને ફૂડ સેફ્ટીના નિયમોનું કડક પાલન કરાવવું જરૂરી છે. નિયમિત અને અચાનક ચેકિંગની વ્યવસ્થા વધુ સઘન બનાવવામાં આવે તેમજ નિયમોનો ભંગ કરનાર સામે કડક દંડાત્મક કાર્યવાહી કરવામાં આવે, જેથી ભવિષ્યમાં આવી ઘટનાઓનું પુનરાવર્તન ન થાય. હાલ સમગ્ર મામલે ફૂડ વિભાગની તપાસ ચાલુ છે અને લેબોરેટરીના અહેવાલ બાદ આગળની કાર્યવાહી કરવામાં આવશે.
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