ETV Bharat / state

આજે અને આવતીકાલે કેટલીક ટ્રેનોને આ કારણે થશે અસર, મુસાફરી શરૂ કરતા પહેલાં મુસાફરોએ જાણવા જેવી બાબત

ડાંગરવા સ્ટેશન યાર્ડમાં એન્જિનિયરિંગ કાર્ય માટે બ્લોકને કારણે આજે અને આવતીકાલે કેટલીક ટ્રેનોના સમય પર અસર પડ્યો છે,જ્યારે કેટલીક ટ્રેનો આંશિક રીતે રદ કરાઈ છે.

બ્લોકના કારણે કેટલીક ટ્રેનોને અસર
બ્લોકના કારણે કેટલીક ટ્રેનોને અસર (Etv Bharat Gujarat)
author img

By ETV Bharat Gujarati Team

Published : February 4, 2026 at 7:16 AM IST

1 Min Read
Choose ETV Bharat

અમદાવાદ: પશ્ચિમ રેલવેના અમદાવાદ મંડળના મહેસાણા–જગુદન સ્ટેશનો વચ્ચે બ્રિજ નંબર 971 તથા ડાંગરવા સ્ટેશન યાર્ડમાં બ્રિજ નંબર 1014ના પુનર્નિર્માણ સંબંધિત એન્જિનિયરિંગ કાર્ય માટે 05 ફેબ્રુઆરી 2026ના રોજ બ્લોક લેવામાં આવ્યો છે. જેના કારણે કેટલીક ટ્રેનો પ્રભાવિત રહેશે.

પૂર્ણ રદ્દ ટ્રેન

તા 05 ફેબ્રુઆરી 2026ની ટ્રેન સંખ્યા 79435/79436 સાબરમતી–પાટણ–સાબરમતી ડેમૂ સંપૂર્ણપણે રદ્દ રહેશે.

આંશિક રદ્દ ટ્રેનો

05 ફેબ્રુઆરી 2026ની ટ્રેન સંખ્યા 20959/20960 વલસાડ–વડનગર–વલસાડ એક્સપ્રેસ ગાંધીનગર કેપિટલ–વડનગર વચ્ચે આંશિક રદ્દ રહેશે.

માર્ગ પરિવર્તિત ટ્રેનો

04 ફેબ્રુઆરી 2026ની 19032 યોગનગરી ઋષિકેશ–સાબરમતી એક્સપ્રેસ નિર્ધારિત માર્ગ મહેસાણા–આંબલિયાસણ–કલોલના બદલે પરિવર્તિત માર્ગ મહેસાણા–કટોસણ રોડ–કલોલના રસ્તે ચાલશે.

04 ફેબ્રુઆરી 2026ની 19412 દૌલતપુર ચોક–સાબરમતી એક્સપ્રેસ નિર્ધારિત માર્ગ મહેસાણા–આંબલિયાસણ–કલોલના બદલે પરિવર્તિત માર્ગ મહેસાણા–કટોસણ રોડ– કલોલના રસ્તે ચાલશે.

અમદાવાદ–તિરુચિરાપલ્લી સાપ્તાહિક સ્પેશિયલ પરિવર્તિત માર્ગથી ચાલશે

દક્ષિણ રેલવેના ચેન્નઈ એગ્મોર (MS) સ્ટેશન પર પુનર્વિકાસ કાર્ય માટે 60 દિવસનો બ્લોક લેવામાં આવ્યો છે, જેના કારણે અમદાવાદ–તિરુચિરાપલ્લી સાપ્તાહિક સ્પેશિયલ ટ્રેન પરિવર્તિત માર્ગથી દોડશે.

ટ્રેન નંબર 09419 અમદાવાદ-તિરૂચિરાપલ્લી અઠવાડિક એક્સપ્રેસ સ્પેશિયલ 05 ફેબ્રુઆરી થી 02 એપ્રિલ 2026 સુધી પરિવર્તિત માર્ગ વાયા રેનિગુંટા-અરક્કોણમ નૉર્થ કેબિન-મેલપક્કમ-કાટપાડી-વેલૂર કેન્ટ-વિલ્લુપુરમના રૂટથી દોડશેે. આ દરમિયાન આ ટ્રેન અરક્કોણમ,પેરમ્બૂર, ચેન્નાઈ એગ્મોર, તામ્બરમ અને ચેંગલપટ્ટૂ સ્ટેશનો પર નહીં જાય.

ટ્રેન નંબર 09420 તિરૂચિરાપલ્લી-અમદાવાદ અઠવાડિક સ્પેશિયલ 08 ફેબ્રુઆરી 2026 થી 29 માર્ચ 2026 સુધી પરિવર્તિત માર્ગ વાયા વેલૂર કેન્ટ-કાટપાડી-મેલપક્કમ-અરક્કોણમ નૉર્થ કેબિન-રેનિગુંટાના રસ્તે ચાલશે. આ દરમિયાન આ ટ્રેન ચેંગલપટ્ટૂ-તામ્બરમ અને ચેન્નાઈ એગ્મોર, પેરમ્બૂર, અરક્કોણમ સ્ટેશનો પર નહીં જાય. માર્ગ પરિવર્તન દરમિયાન આ ટ્રેનને તિરૂત્તણિ સ્ટેશન પર વધારાનું સ્ટોપેજ આપવામાં આવ્યો છે.

ટ્રેનોના રોકાણ, માર્ગ અને સંરચના વિશે વિગતવાર માહિતી માટે રેલવે વિભાગે મુસાફરોને વિનંતી કરી છે કે આ ફેરફારોને ધ્યાનમાં રાખીને પોતાની મુસાફરી શરૂ કરે. મુસાફરો ટ્રેનોના સંચાલન સંબંધિત નવીનતમ અપડેટ્સ માટે રેલવેની આધિકારીક વેબસાઈટ www.enquiry.indianrail.gov.in પરથી નવિનતમ માહિતી અને અપડેટ મેળવવાનો અનુરોધ કર્યો છે.

TAGGED:

WESTERN RAILWAY NEWS
INDIAN RAILWAY
DANGARWA STATION YARD
SOME TRAINS AFFECTED DUE TO BLOCK
WESTERN RAILWAY

Quick Links / Policies

સંપાદકની પસંદ

ETV Bharat Logo

Copyright © 2026 Ushodaya Enterprises Pvt. Ltd., All Rights Reserved.