સૌર ઉર્જાએ બદલી બનાસકાંઠાના આ ગામની કિસ્મત; આખા ગામનું 0 લાઈટબિલ આવે છે, સરકાર સામેથી આપે છે પૈસા
બનાસકાંઠાના પાલનપુરનું રૂપપુરા ગામમાં 90% લોકોના ઘરમાં સોલાર સિસ્ટમ લગાવી, આખા ગામનું 0 લાઇટબિલ આવે છે.
Published : January 22, 2026 at 8:10 PM IST
પાલનપુર: બનાસકાંઠા જિલ્લાનું એક એવું ગામ જે અન્ય ગામના લોકો માટે પ્રેરણારૂપ બન્યું છે. આ ગામ બનાસકાંઠાનું પ્રથમ સંપૂર્ણ સોલારથી સજ્જ ગામ બન્યું છે. ગામના લોકોને વીજ બીલમાંથી મુક્તિ મળી છે. ગામમાં સોલાર લગાવવાની શરૂઆત કેવી રીતે થઇ અને આખેઆખુ ગામ સોલાર યુક્ત કેવી રીતે બન્યું તેના પર ખાસ અહેવાલ જોઇએ.
બનાસકાંઠાનું સોલાર સિસ્ટમથી સજ્જ ગામ
પાલનપુર તાલુકાનું રૂપપુરા ગામ... આ ગામમાં એક બાદ એક ગ્રામજનોએ સોલાર સિસ્ટમ અપનાવી અને હવે આ ગામના તમામ લોકોએ સોલાર સિસ્ટમ લગાવી દેતા આખુ ગામ સોલારથી સજ્જ થયું છે. વધતી મોંઘવારી તેમજ ભૌતિક સુખ મેળવવા માટે વીજ બિલના આર્થિક ભારણથી બચવા ગામ લોકોએ પોતાના ઘર અને ફાર્મ હાઉસ પર સોલાર સિસ્ટમ લગાવી વીજ બીલ ભરવામાંથી મુક્તિ મેળવી છે. એટલું જ નહીં 20 બિલના યુનિટની બચત થકી વાર્ષિક તેમના ખાતામાં પાંચથી સાત હજાર રૂપિયાની આવક પણ થઇ રહી છે. રૂપપુરા ગામમાં વીજ અધિકારીઓએ સોલાર સિસ્ટમ લગાવવા માટે ગામલોકો સાથે ગ્રામસભા યોજી હતી અને સોલારના ફાયદા સમજાવ્યા હતા. તે બાદ ગ્રામજનોએ એક બાદ એક સોલાર લગાવવાનું શરૂ કર્યું અને આજે ગામમાં 90 ટકા ઘર અને ફાર્મ હાઉસ પર સોલાર સિસ્ટમ જોવા મળી રહી છે.
"ગ્રામજનોનું કહેવું છે કે સોલાર લગાવવાથી ખૂબ ફાયદો થયો છે. બિલની ઝંઝટમાંથી મુક્તિ મળી છે. દર વર્ષે પાંચથી સાત હજાર રૂપિયાની બચત થાય છે. આટલું જ નહીં ત્રણથી પાંચ વર્ષમાં સોલાર લગાવવાનો ખર્ચ પણ નીકળી જશે." મેઘરજ ભાઇ પટેલ, ગ્રામજન
સામાન્ય રીતે 3.30 કિલો સોલાર સિસ્ટમ લગાવવા માટે દોઢ લાખ જેટલો ખર્ચ થતો હોય છે પરંતુ આમાં સરકાર દ્વારા 78000ની સબસીડી આપવામાં આવે છે. એટલે ગ્રાહકને 70 હજારથી 80,000 રૂપિયા જેટલા ભરવાના આવે છે. સાથે જ આ સોલાર સિસ્ટમ લગાવવામાં સરકારની સબસીડી સિવાય ગામના પશુપાલકોને બનાસ ડેરી દ્વારા પણ 90% લોન આપવામાં આવે છે. નજીવા હપ્તાથી ગામના દરેક પશુપાલકોને 90% લોન મળતા પશુપાલકોએ પણ સોલાર સિસ્ટમ લગાવી દીધી છે. સોલાર દ્વારા ગ્રામજનો બચત પણ કરી રહ્યા છે.
મોંઘી વીજળી, વધતા બિલ અને વારંવાર થતી પાવર કટની સમસ્યાઓ વચ્ચે હવે સૌર ઊર્જા સામાન્ય લોકો માટે આશાનું કિરણ બની રહી છે.
"દર મહિને બિલ ભરવાની ઝંઝટમાંથી મુક્તિ મળે છે. ગ્રાહકનું જે બેન્કમાં ખાતું હોય તેમાં બચત રકમ જમા થાય છે એટલે એનાથી ગ્રાહકોને આર્થિક રીતે પણ ફાયદો થાય છે. આ એક એવી સ્કિમ છે જેનું રિટર્ન પણ સારૂં મળે છે. 25 વર્ષ સુધી વિદ્યુત બોર્ડ જોડે કરાર થાય છે એટલે ખૂબ સારી લાભદાયક છે. આ ગામના લોકો પાસેથી અન્ય ગામના લોકોએ પણ પ્રેરણા લઇ સોલાર સિસ્ટમ અપનાવવી જોઇએ." એમ.આર.મોઢ, વીજ કંપની અધિકારી
સરકાર દ્વારા સોલર ઊર્જાને પ્રોત્સાહન આપવામાં આવી રહ્યું છે અને લોકો પણ પરંપરાગત વીજળીના બદલે હવે સોલાર તરફ વળતા જોવા મળી રહ્યા છે. સોલર ઊર્જાનો સૌથી મોટો ફાયદો એ છે કે એકવાર સોલાર પેનલ લગાવ્યા બાદ લાંબા સમય સુધી વીજળીનો ખર્ચ ઘણો ઘટી જાય છે અને વીજ બિલમાં નોંધપાત્ર ઘટાડો થાય છે. સરકાર દ્વારા સોલાર માટે વિવિધ સબસિડી અને યોજનાઓ પણ અમલમાં છે, જેના કારણે સામાન્ય લોકો માટે સોલર સિસ્ટમ લગાવવી વધુ સહેલી બની છે. રૂપપુરા ગામમાં પણ સરકારની સબસીડી સિવાય બનાસ ડેરી દ્વારા 90% લોન આપવામાં આવી છે જેમાં ગામની મંડળીમા દૂધ ભરાવી તેના પગારમાંથી નજીવા હપ્તા ભરાઈ પશુપાલકો ભરી રહ્યા છે. જેનાથી કોઈપણ પશુ પાલકને પણ ભારણ પડે નહિ અને જેનો સીધો ફાયદો ગામના પશુપાલકોને થયો છે.
મહત્ત્વનું છે કે એક તરફ વધતી મોંઘવારીને કારણે વીજ બિલ ભરવું ઘણી વાર મુશ્કેલ બની જતું હોય છે ત્યારે રૂપપુરા ગામના લોકોએ સોલાર સિસ્ટમ લગાવી વીજ બીલમાંથી મુક્તિ મેળવી છે અને તેમણે સોલાર સિસ્ટમ દ્વારા દર વર્ષે કેટલીક આવક પણ થઇ રહી છે.
