વલસાડ: ગાંજાના 74 કિલોથી વધુ વજનના 18 છોડ સાથે SOGએ મોટો પર્દાફાશ કર્યો
IG પ્રેમ વીર સિંહ અને એસપી યુવરાજસિંહ જાડેજાના માર્ગદર્શનમાં ચલાવાયેલા નશા વિરોધી અભિયાન અંતર્ગત SOGની ટીમે દરોડો પાડી મોટી સફળતા મેળવી.
Published : June 10, 2026 at 2:59 PM IST
વલસાડ : જિલ્લાના પારડી તાલુકામાં એસ.ઓ.જી. (સ્પેશિયલ ઓપરેશન્સ ગ્રૂપ) વલસાડે મોટી કાર્યવાહી હાથ ધરી ગાંજાના ગેરકાયદેસર વાવેતરનો પર્દાફાશ કર્યો છે. માદક પદાર્થો સામે જિલ્લા પોલીસ દ્વારા ચલાવવામાં આવી રહેલા અભિયાન અંતર્ગત કરવામાં આવેલી આ કાર્યવાહીમાં 74 કિલોથી વધુ વજન ધરાવતા ગાંજાના છોડ અને મોબાઇલ ફોન સહિત કુલ રૂપિયા 37.20 લાખથી વધુનો મુદ્દામાલ જપ્ત કરવામાં આવ્યો છે. પોલીસે એક આરોપીની ધરપકડ કરી તેની સામે એનડીપીએસ (NDPS) એક્ટ હેઠળ ગુનો નોંધી વધુ તપાસ શરૂ કરી છે.
ઉચ્ચ અધિકારીઓના માર્ગદર્શન હેઠળ કાર્યવાહી
સુરત રેન્જના પોલીસ મહાનિરીક્ષક પ્રેમ વીર સિંહના માર્ગદર્શન અને વલસાડ જિલ્લા પોલીસ અધિક્ષક યુવરાજસિંહ જાડેજાના આદેશ અનુસાર સમગ્ર જિલ્લામાં માદક પદાર્થોના ઉત્પાદન, સંગ્રહ, વેચાણ, હેરાફેરી અને વાવેતર કરતા તત્વો સામે કડક કાર્યવાહી ચાલી રહી છે. આ અભિયાનને વેગ આપવા પોલીસ ઇન્સ્પેક્ટર ડી.ડી. પરમારની રાહબરી હેઠળ એસ.ઓ.જી. વલસાડની ટીમ સતત પેટ્રોલિંગ અને બાતમીદારો મારફતે માહિતી એકત્રિત કરી રહી હતી.
ચોક્કસ બાતમીના આધારે દરોડો
દરમિયાન એસ.ઓ.જી.ના એ.એસ.આઇ. સૈયદભાઇ બાબનભાઇ અને અ.હે.કો. દિપકસિંહ બાપુસિંહને ચોક્કસ બાતમી મળી કે પારડી તાલુકાના સરોધી ગામના બરવાળી ફળિયામાં આવેલી એક જમીન પર ગાંજાનું ગેરકાયદેસર વાવેતર કરવામાં આવ્યું છે. બાતમીના આધારે પોલીસ ટીમે તાત્કાલિક સ્થળ પર પહોંચી તપાસ હાથ ધરી. દરોડા દરમિયાન જમીનમાંથી ગાંજાના 18 છોડ જોવા મળતાં પોલીસે કાયદેસરની કાર્યવાહી શરૂ કરી.
74 કિલોથી વધુ ગાંજો જપ્ત
પોલીસે તમામ 18 ગાંજાના છોડ કબજે કર્યા, જેનું કુલ વજન 74.310 કિલોગ્રામ નોંધાયું. પોલીસના અંદાજ મુજબ આ ગાંજાની બજાર કિંમત રૂ.37,15,500 જેટલી થાય છે. આરોપી પાસેથી રૂપિયા 5000ની કિંમતનો એક એન્ડ્રોઇડ મોબાઇલ ફોન સહિત કુલ રૂપિયા 37,20,500નો મુદ્દામાલ સીઝ કરવામાં આવ્યો છે. સમયસર કાર્યવાહી થવાથી મોટી માત્રામાં માદક પદાર્થો બજારમાં પહોંચતા અટકાવી શકાયો છે.
23 વર્ષીય આરોપી ઝડપાયો
પોલીસે સ્થળ પરથી જીતેન્દ્રભાઇ ઉર્ફે જીત અમ્રતભાઇ કોંતી (ઉંમર 23 વર્ષ), રહેવાસી ગામ માની, મંદિર ફળિયું, તાલુકો કપરાડા, જિલ્લો વલસાડને રંગેહાથ ઝડપી પાડ્યો હતો. પ્રાથમિક પૂછપરછમાં આરોપીએ ગાંજાના છોડનું વાવેતર કર્યું હોવાનું કબૂલ્યું છે. પોલીસ હવે એ તપાસ કરી રહી છે કે આ વાવેતર પાછળ અન્ય કોઈ વ્યક્તિ કે ગેંગ સંડોવાયેલી છે કે નહીં. આરોપીના સંપર્કો, નાણાકીય વ્યવહારો અને ગાંજાના વેચાણના સંભવિત નેટવર્કની પણ તપાસ ચાલુ છે.
NDPS એક્ટ હેઠળ ગુનો દાખલ
આ મામલે આરોપી વિરુદ્ધ એનડીપીએસ (NDPS) એક્ટ-1985ની કલમ 8(B), 8(સC), 20(A), 20(બB)(II)(C) અને 29 મુજબ પારડી પોલીસ સ્ટેશન ખાતે ગુનો નોંધવામાં આવ્યો છે. આરોપીને કોર્ટમાં રજૂ કરી વધુ રિમાન્ડ મેળવવાની કાર્યવાહી હાથ ધરાશે.
ટીમની સરાહના
આ સફળ ઓપરેશનમાં પો.ઇ. ડી.ડી. પરમાર, પો.સ.ઇ. વાય.પી. હડીયા, એ.એસ.આઇ. સૈયદભાઇ બાબનભાઇ, એ.એસ.આઇ. ભાવેશકુમાર મગનભાઇ, અ.હે.કો. દિપકસિંહ બાપુસિંહ, અ.હે.કો. હસમુખભાઇ ગીગાભાઇ, અ.હે.કો. નિતીનભાઇ મનજીભાઇ, આ.હે.કો. અરૂણ સીતારામ, અ.પો.કો. રિતેશકુમાર ચીમનભાઇ, ડ્રાઇવર એ.એસ.આઇ. રમેશભાઇ મંગાભાઇ અને ડ્રાઇવર હે.કો. અરવિંદસિંહ નાનુસિંહે મહત્વની ભૂમિકા ભજવી. ઉચ્ચ અધિકારીઓએ સમગ્ર ટીમને બિરદાવી છે.
નશા વિરોધી અભિયાન વધુ તેજ બનશે
વલસાડ જિલ્લા પોલીસે સ્પષ્ટતા કરી છે કે જિલ્લામાં માદક પદાર્થો સામે ઝીરો ટોલરન્સની નીતિ અપનાવવામાં આવી રહી છે. ગાંજાનું વાવેતર, વેચાણ કે હેરાફેરી કરતા તત્વો સામે આગામી દિવસોમાં પણ સતત કડક કાર્યવાહી ચાલુ રહેશે.
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