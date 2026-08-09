અમદાવાદમાંથી SOGએ 5 હજારથી વધુ કફ સિરપની બોટલો જપ્ત કરી, ગુજરાત બહાર પોસ્ટ મારફતે કરાતી ડિલિવરી
GPO વિસ્તારથી મિઝોરમ, ત્રિપુરા અને આસામમાં પોસ્ટ મારફતે કફ સિરપ મોકલાતું હોવાનો ખુલાસોNDPS એક્ટ હેઠળ ગુનો નોંધાયો.
Published : August 9, 2026 at 6:45 AM IST|
Updated : August 9, 2026 at 7:23 AM IST
અમદાવાદ: અમદાવાદ શહેર ક્રાઈમ બ્રાન્ચની SOGએ ગેરકાયદે કફ સિરપના વેચાણ અને પરિવહન સાથે સંકળાયેલા મોટા રેકેટનો પર્દાફાશ કર્યો છે. પોલીસના જણાવ્યા અનુસાર, અમદાવાદના રિલીફ રોડ પર આવેલા જનરલ પોસ્ટ ઓફિસ (GPO) વિસ્તારમાંથી 5,050 જેટલી કફ સિરપની બોટલો જપ્ત કરવામાં આવી છે. જપ્ત કરાયેલા જથ્થાની કિંમત 60 લાખ રૂપિાથી વધુ હોવાનું સામે આવ્યું છે.
SOGને બાતમી મળી હતી કે પોસ્ટલ નેટવર્ક મારફતે મોટી માત્રામાં કફ સિરપ ઉત્તર-પૂર્વના રાજ્યોમાં મોકલવામાં આવી રહી છે. જેના આધારે GPO વિસ્તારમાં કાર્યવાહી કરવામાં આવી હતી. તપાસ દરમિયાન 5,050 બોટલ કફ સિરપનો જથ્થો મળી આવ્યો હતો.
પોલીસના પ્રાથમિક તપાસ મુજબ, આ કફ સિરપ મિઝોરમ, ત્રિપુરા અને આસામ સહિતના ઉત્તર-પૂર્વના રાજ્યોમાં પોસ્ટ મારફતે મોકલવામાં આવતી હોવાની આશંકા છે. SOGએ આ જથ્થાને અમદાવાદમાં અત્યાર સુધીમાં ગેરકાયદે રીતે વેચાણ માટે મળેલો કફ સિરપનો સૌથી મોટો જથ્થો ગણાવ્યો છે.
હવે પોલીસ દ્વારા કફ સિરપનો જથ્થો ક્યાંથી લાવવામાં આવ્યો હતો, તેને કોણે સપ્લાય કર્યો હતો અને ઉત્તર-પૂર્વના રાજ્યોમાં કોને મોકલવાનો હતો તે અંગે તપાસ હાથ ધરવામાં આવી રહી છે. સાથે જ પોસ્ટલ રેકોર્ડ અને અન્ય પુરાવાઓની પણ તપાસ કરવામાં આવી રહી છે.
કેટલીક કફ સિરપમાં રહેલા ચોક્કસ ઘટકોનો નશા માટે દુરુપયોગ થઈ શકે છે. કફ સિરપની રચના અને તેના કબજા અથવા વિતરણની પરિસ્થિતિના આધારે NDPS એક્ટની જોગવાઈઓ લાગુ થઈ શકે છે. આ મામલે SOG દ્વારા NDPS એક્ટની સંબંધિત કલમો હેઠળ ગુનો નોંધવામાં આવ્યો છે.
તપાસમાં 5,050 બોટલનો સ્ત્રોત, તેને ખરીદનાર અને મોકલનાર વ્યક્તિઓ તેમજ આ સમગ્ર નેટવર્ક સાથે સંકળાયેલા અન્ય લોકોની ભૂમિકા અંગે તપાસ કરવામાં આવી રહી છે. પોલીસ એ પણ તપાસ કરી રહી છે કે કફ સિરપના જથ્થાને ખોટા વર્ણન હેઠળ મોકલવામાં આવતો હતો કે કેમ અને પોલીસ કે અન્ય એજન્સીઓની નજરથી બચવા માટે કોઈ અન્ય રીતોનો ઉપયોગ કરવામાં આવતો હતો કે કેમ.
હાલ સમગ્ર મામલે વધુ તપાસ ચાલી રહી છે. તપાસ આગળ વધતા આરોપીઓના નામ, ધરપકડ અને જપ્ત કરાયેલા કફ સિરપની ચોક્કસ રચના અંગે વધુ વિગતો સામે આવે તેવી શક્યતા છે.