ખેડામાંથી દારૂ ભરેલી આઈસર ટ્ર્ક ઝડપાઈ, 93 લાખનો વિદેશી દારૂ SOGએ કર્યો જપ્ત
નડીયાદના ડભાણ પાસે આઈસરમાંથી પ્લાસ્ટિકના બબલ રોલની આડમાં લઈ જવાતા દારૂના જથ્થા સાથે એક આરોપીને ખેડા SOGએ ઝડપી પાડ્યો છે.
Published : December 28, 2025 at 7:50 AM IST
ખેડા: ખેડા જીલ્લામાં 31 ડિસેમ્બર પહેલા 22 લાખનો વિદેશી દારૂ ઝડપાયાના ત્રીજા જ દિવસે વધુ એક વખત 93 લાખનો વિદેશી દારૂ ઝડપાયો છે. નડીયાદના ડભાણ પાસેથી બંધ બોડીની આઈસરમાંથી પ્લાસ્ટિકના બબલ રોલની આડમાં લઈ જવાતા દારૂના જથ્થા સાથે એક આરોપીને ખેડા એસઓજી દ્વારા પકડી કાર્યવાહી હાથ ધરાઈ છે.
31 ડિસેમ્બર પહેલા જીલ્લામાં વિદેશી દારૂની હેરાફેરીને રોકવા ખેડા પોલીસ સક્રિય બની છે. પોલીસે ત્રણ દિવસમાં જ વધુ એક વખત દારૂનો મોટો જથ્થો ઝડપી પાડ્યો છે. 93 લાખ રૂપિયાના દારૂ સહિત કુલ 1 કરોડ રૂપિયા ઉપરાંતનો મુદ્દામાલ ઝડપી પાડ્યો છે. આ સાથે પોલીસે ત્રણ આરોપીઓ વિરુદ્ધ ગુનો નોંધી વધુ તપાસ હાથ ધરી છે.
પ્લાસ્ટિકના એર બબલ રોલની આડમાં લવાયો દારૂ
ખેડા SOGની ટીમ પેટ્રોલિંગમાં હતી તે દરમિયાન મધ્યપ્રદેશ પાસીંગની બંધ બોડીની આઈસર વડોદરા તરફથી અમદાવાદ તરફ જતા સર્વિસ રોડ ઉપર ડભાણ એશિયન ફૂડની સામે ઉભી રહી હતી. આ આઈસરમાં શંકાસ્પદ જણાતા અને ચેકિંગ કરતાં અંદર પ્લાસ્ટિકના એર બબલ રોલની આડમાં ભારતીય બનાવટના વિદેશી દારૂની અલગ-અલગ બ્રાન્ડની પેટીઓ મળી આવી હતી.
1 કરોડ ઉપરાંતનો મુદ્દામાલ ઝડપાયો
SOG દ્વારા આઈસરમાં લાવવામાં આવેલા રૂ.93,31,200નો ભારતીય બનાવટનો અલગ-અલગ બ્રાન્ડનો વિદેશી દારૂનો જથ્થો ઝડપી પાડવામાં આવ્યો છે. આ દારૂનો જથ્થો તેમજ આઈસર અને અન્ય મુદ્દામાલ મળી કુલ રૂ.1,03,44,700નો મુદ્દામાલ જપ્ત કર્યો છે.
ત્રણ આરોપીઓ વિરુદ્ધ ગુનો નોંધાયો
ખેડા SOG દ્વારા વિદેશી દારૂના જથ્થા સાથે મધ્યપ્રદેશના દિધથાનના રહેવાશી પપ્પુ રતન માંગીલાલ ચૌહાણને પકડી પાડવામાં આવ્યો છે. કુલ ત્રણ આરોપીઓ વિરૂદ્ધ ગુનો નોંધવામાં આવ્યો છે જ્યારે અન્ય બે આરોપીઓ વોન્ટેડ છે. વોન્ટેડ આરોપીમાં ઈન્દૌરના રહેવાશી આઈસરના માલિક મીણાજી અને દારૂનો જથ્થો મંગાવનાર ઈસમનો સમાવેશ થાય છે. ત્રણેય આરોપીઓ વિરૂદ્ધ નડીયાદ રૂરલ પોલીસ સ્ટેશન ખાતે ગુનો નોંધાયો છે.પોલીસ દ્વારા કાયદેસર કાર્યવાહી હાથ ધરવામાં આવી રહી છે.